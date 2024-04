Publicidad: se entregan los Premios Buenos Anuncios 2023

La Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) se prepara para celebrar la edición 2023 de los Premios Buenos Anuncios: un evento que reconoce a los comerciales de televisión y de YouTube más destacados por su eficacia en generar impacto, construir valor de marca e incrementar la predisposición de compra entre los consumidores.

En esta ocasión, la ceremonia de entrega para conocer a los ganadores se lleva a cabo de manera virtual este martes 30 de abril de 2024. La transmisión comienza a las 15 horas y se puede ver a través de Infobae.

“El Premio Buenos Anuncios es considerado ´la voz de los consumidores´, ya que no requiere de inscripción -participan todos los comerciales que se difundieron en el año- y no tiene jurado, porque es la propia audiencia la que determina los ganadores”, explica Philip Pérez, presidente de la CAA.

Además, el profesional remarca la importancia de llegar a posicionarse como finalista en este certamen: representa un mérito en sí mismo, ya que significa que la creatividad logró sobresalir entre los cientos de comerciales que se pautan durante los distintos meses del año.

Un aspecto a considerar tiene que ver con que el galardón se entrega a las distintas entidades que intervinieron en los comerciales ganadores. Es decir, reciben la estatuilla profesionales de las empresas anunciantes, las agencias creativas y las de medios.

Los Premios Buenos Anuncios son considerados “la voz de los consumidores” (CAA)

En la categoría de Premios Buenos Anuncios TV, los reconocimientos se deciden a través de un meticuloso proceso de evaluación llevado a cabo por la consultora Ipsos. Durante el año, se realizan 2.400 encuestas online para captar la recordación espontánea de los avisos por parte del público, lo cual determina a los finalistas mensuales.

Luego, los casos son analizados en profundidad para seleccionar a los ganadores en base a la capacidad que generaron para captar la atención de la gente, ser atribuidos correctamente a las marcas y generar un efecto positivo sobre la intención de compra o construcción de valor.

En tanto, la categoría de Premios Buenos Anuncios Digital utiliza el soporte metodológico de Google a través del YouTube Ads Leaderboard. Allí se detectan los anuncios que logran captar y retener la atención del público argentino a partir de un algoritmo que considera vistas orgánicas, pagas y retención de audiencia.

Al igual que en la terna que compiten los avisos de TV, una vez que se detectan los finalistas, el siguiente paso consiste en llevar a cabo una evaluación en profundidad por medio de una metodología cualitativa provista por Ipsos.

En este año, los Premios Buenos Anuncios entregan un total de 12 estatuillas en la categoría de TV y siete en la de digital. Esto incluye desde el Platino (máximo galardón) hasta Oro, Plata y Bronce en diversas categorías como Bienes y Servicios, Especiales Brand Equity, y el Comercial más Original. Además, hay distinciones enfocadas en el público objetivo como hombres, mujeres o jóvenes.

Los Premios Buenos Anuncios reconocen a los mejores avisos en TV y en YouTube (CAA)

De la A a la Z: todos los finalistas de los Premios Buenos Anuncios

Anunciantes: Arredo, Banco Santander, Burger King, CCU, Cencosud, Cervecería y Maltería Quilmes, Coto, Danone, Diarco, Establecimiento Las Marías, Ford, Fratelli Branca Destilerías, Frávega, Genomma Lab, Grupo Arcor, Grupo Telecom, Grupo Telefónica, Haleon, Helacor, L´Oréal, Laboratorio Elea, McDonald´s, Mercado Libre, Molinos, Mondelēz International, Mostaza, Motorola, Naranja X, OSDE, Roemmers, Samsung, Sanofi, Saphirus, Saputo, Telecentro, The Coca-Cola Company, Ualá, Unilever, Volkswagen e YPF.

Agencias creativas: ADN, BBDO, Becoming, Caniche, David, di Paola Latina, Don, Draftline, Exxia, Grey, GUT, La América, Lado C, LePub, Lucky Advertising, Media.Monks, Mercado McCann, Navemedia, Nro.3, TBWA, The Pool, Togetherwith, U-Studio, Vendaval, VMLY&R, Voltage, We Believers, WPP y Wunderman Thompson.

Agencias de medios: Anunciar, Arena, Basso Brovelli, Dentsu, Digital Gurues, EssenceMediacom, Exxia, FG Medios, Havas, iBeauty, Ignis, Initiative, Midios, Naya, Password, PHD, Quiroga Medios, Spark, Starcom y Zenith.