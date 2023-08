Cerro Chapelco: así es la experiencia de esquiar en pistas exclusivas que pocos conocen

Joaquín Furriel fue uno de los invitados de Movistar Ski Day & Night (Movistar)

El Cerro Chapelco se encuentra en el ranking de los sitios más prestigiosos de la Patagonia para practicar deportes de invierno. Ubicado a 20km de la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, este año se consagró también como destino elegido para la sexta edición del “Ski Day & Night”.

Organizado por Movistar, se trata de un encuentro anual en donde la compañía brinda beneficios para sus clientes en los mejores centros de esquí del país; uno de ellos es la posibilidad de practicar este deporte en las pistas fuera del horario habilitado para el público general.

Para esta edición, además de los clientes de Movistar, los invitados fueron los actores Joaquín Furriel, Santiago Korovsky y Martín Piroyanski, y la periodista deportiva Sofía Martínez.

“La idea que tenemos es que los clientes puedan disfrutar de un día completo en la montaña, en el Ski Day siendo los primeros en poder esquiar con la pista exclusiva para ellos. En el Movistar Ski Night es cerrar la noche o el día de ski esquiando al anochecer con linternas, todo oscuro. Los clientes están muy contentos porque son experiencias que en realidad no pueden acceder sino son clientes de Movistar”, desarrolló Martín Santagati, jefe de Patrocinios de la compañía.

Más de 500 personas participaron de la edición de este año. Lo destacable es que esta experiencia es única, es decir, solo se encuentra disponible para clientes de la compañía.

“Es un cerro al que vengo mucho. Tengo amigos en San Martín de los Andes y vengo desde los 16 años. Me gusta mucho esquiar a mí, hace muchos años que esquío. Es el deporte que más me gusta, pero nunca lo hice de noche. Así que gracias a Movistar voy a tener una experiencia que va a ser inolvidable”, aseguró Joaquín Furriel en la “previa” al Ski Night de la compañía.

Mientras tanto, el actor Santiago Korovsky y director de la serie “División Palermo”, bromeó: “Estábamos ahí tirándonos por la pista. Por suerte Joaquín Furriel me vio medio perdido y tipo ángel de la guarda vino y me ayudó a no caerme y fue espectacular la verdad. La verdad es que esquiar de día, el solcito, el amanecer, tiene algo especial”.

También se refirió a la experiencia el director Martín Piroyanski, uno de los protagonistas de la serie argentina “Porno y Helado”, en diálogo con Infobae: “Esto es como mi último descanso antes de empezar a filmar. Así que contento por esta experiencia bastante única y quiero que anochezca para ver cómo se ve la montaña de noche”.

El encuentro comenzó el jueves 10 de agosto con el Movistar Ski Night, cuando tanto los clientes como las celebridades se reunieron en el parador Graeff -uno de los catorce que se encuentran en la montaña- para prepararse para esquiar de noche.

Con cascos y linternas especiales, bajaron por la pista Pioneros, que se mantuvo abierta luego de la hora del cierre del centro de esquí. El escenario estuvo marcado por el bosque iluminado, las linternas frontales y la nieve en polvo del día.

Luego de esquiar y de vuelta al parador, los invitados disfrutaron de una noche de afterski con música en vivo a cargo de la DJ Kara W, así como platos de montaña del refugio Graeff.

La periodista deportiva Sofía Martínez, que cobró notoriedad el año pasado por entrevistar a Lionel Messi luego de la semifinal entre Argentina y Croacia, también se refirió a la experiencia: “Invito a todo el mundo a que lo venga a conocer, porque realmente es hermoso. Creo que lo imponente de la naturaleza es cómo te pone hasta la vida en perspectiva, por lo menos a mí me pasa eso, viste. Uno se siente tan chico al lado de la montaña, es como que todos los problemas para mí también los ves desde otro lado. Así que ojalá la gente pueda sentir algo de eso”.

El sábado 12, en cambio, se realizó el Movistar Ski Day. A primera hora de la mañana los clientes de Movistar “inauguraron” las pistas de Chapelco, logrando contemplar el amanecer nevado antes que nadie.

“Con este tipo de propuestas, Movistar busca acercar a sus clientes experiencias diferenciadoras que vayan más allá del servicio en sí, basadas en exclusivos beneficios y actividades en un paisaje único e inigualable”, explican desde la empresa.

Otros beneficios del “Club Movistar”, son los descuentos y promociones en entretenimiento: desde cines y librerías hasta restaurantes y parques temáticos.

