Cuál es el vehículo eléctrico que protagonizó el festival “Rock in Rio 2022”

El nuevo ID. Buzz de Volkswagen fue presentado en el festival Rock in Rio (Créditos: Prensa Volkswagen)

El Volkswagen ID. Buzz realizó su primera aparición en la región en la última edición del festival de música internacional Rock in Rio, realizado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante el mes de septiembre.

Este modelo, que forma parte de la familia de vehículos eléctricos ID y fue expuesto en el stand llamado Ruta 85 del evento, está inspirado en la primera generación de la “Kombi” original.

Se trata de una nueva furgoneta construida sobre la plataforma eléctrica modular (MEB) de Volkswagen -una de las más importantes del mundo para los automóviles eléctricos-.

El periodista Jason Mayne, la artista Connie Isla y la actriz Manu Viale en el stand de Volkswagen (Créditos: Prensa Volkswagen)

“Actualmente, el 30% de todos los vehículos eléctricos del Grupo ya están basados en MEB y para 2025 más del 80% de los vehículos de la marca serán MEB”, explican desde Volkswagen.

En el stand interactivo de tres pisos y 450 metros cuadrados dentro del festival, ubicado cerca del Escenario Mundo, se pudieron observar los vehículos ID.4 (primer SUV eléctrico) y VW Nivus, y conocer la estrategia Way to Zero de la compañía para neutralizar las emisiones de carbono para 2050.

La empresa contó también con otros espacios VIP en Rock in Rio mientras que, fuera del festival, en la Casa Volkswagen se expusieron todos sus productos de la familia de SUVW -que incluye Nivus, T-Cross y Taos-.

La llegada del Volkswagen ID. Buzz forma parte de la estrategia de descarbonización de la empresa (Créditos: Prensa Volkswagen)

La llegada del Volkswagen ID. Buzz a la familia ID de vehículos eléctricos, como el ID.3 y el ID.4 forma parte de la estrategia de descarbonización de la empresa.

Junto al vehículo también se expuso la “Kombi Corujinha”, el nombre por el que es conocido en Brasil uno de los modelos más icónicos de furgonetas en la historia de Volkswagen.

El ID. Buzz está equipado con una batería de 77 kWh que suministra corriente a un motor eléctrico de 204 caballos de fuerza para impulsar el eje trasero, su potencia de carga -de corriente alterna- es de 11 kW.

El ID.4 es el primer SUV eléctrico de Volkswagen (Créditos: Prensa Volkswagen)

Aun así, su potencia de carga llega hasta los 170 kW con una toma CCS en una estación de carga rápida de corriente continua (DC); aumentando el nivel de la batería del 5% hasta el 80% en media hora.

Entre la lista de sistemas de asistencia con los que cuenta se encuentran el Front Assist, que controla la distancia entre los vehículos y ayuda a reducir los accidentes, el Lane Assist que mantiene al vehículo en el carril, el Car2X para detectar peligros en tiempo real y el Travel Assist with Swarm Data que facilita la conducción parcialmente autónoma.

A futuro, el modelo llegará a la etapa de investigación de ingeniería de Volkswagen do Brasil y tendrá presentaciones con audiencias de contacto durante un período programado en el país.