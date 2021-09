Los podcast de Mercedes Sosa, Doña Petrona y María Elena Walsh al alcance de niñas y niños

Doña Petrona por Juana Viale (Crédito: Prensa GCBA)

Hay figuras emblemáticas de la cultura argentina que las nuevas generaciones merecen conocer. Son personajes únicos que han dejado una huella en el corazón de los más grandes, y cuyas obras hoy se reconvierten para llegar a un nuevo público en formatos pensados especialmente para niños.

“Usina de Historias’' es un proyecto que integra la tecnología y el arte e invita a sumergirse dentro del legado cultural de este país. El programa del Gobierno de la Ciudad, enmarcado en el mes del derecho al juego y a las actividades culturales, cuenta con podcasts referidos a importantes figuras del quehacer cultural. A partir del 2 de septiembre se lanzarán los tres primeros episodios de las series Paraíso del Rock, Cuentos a la Carta y María Elena, del Derecho y del Revés. En esta oportunidad, Mercedes Sosa, en la voz de Julieta Venegas; el cuento La Infanta de María Elena Walsh, con Flor Torrente y Doña Petrona por Juana Viale. Los mismos están disponibles en La Usina del Arte, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Casts y Radio Public para que puedan escucharse de manera federal.

Los podcast de “Usina de Historias” están pensados para dos segmentos de infancia: chicos entre 4 y 7 años que disfrutarán con sus padres de la historia de estos íconos culturales, y para la última etapa de la infancia entre los 8 y 12 años, en la que empiezan a tener más autonomía, a definir sus intereses y preferencias. Por eso es que el énfasis está puesto en lo que ellos buscan y la forma que eligen para escuchar este tipo de contenidos.

La Fundación María Elena Walsh, la Fundación Mercedes Sosa y las familias de los artistas se involucraron en el proyecto, aportando información y anécdotas para el guion.

Julieta Venegas, la elegida por la familia de Mercedes Sosa (Crédito: Prensa GCBA)

Los podcasts de Mercedes Sosa y Doña Petrona refieren a sus vidas: dos mujeres con historias que reflejan el trabajo, la decisión y el coraje de no rendirse y seguir sus sueños.

“Hace tiempo que desde la Ciudad trabajamos para conocer, acompañar y sumar a la oferta cultural para las infancias. “Usina de historias” es un proyecto donde, desde un formato reconocido y aceptado por las chicas y chicos como los podcasts, podemos contarles historias y que conozcan íconos de nuestra cultura en un lenguaje y con una estética cercana. Queremos que estas narraciones sean el primer acercamiento, la primera cita, que despierte en las chicas y los chicos el deseo de conocer más sobre ellos: escuchar sus canciones, cocinar con sus recetas, o leer sus cuentos, comentó Vivi Cantoni, Subsecretaría de Gestión Cultural del GCBA.

El proyecto general cuenta con las voces de Dalma Maradona, Flor Torrente, Mike Amigorena, Juana Viale, Luciano Cáceres, Fabián Vena, José María Muscari, Bobby Flores, Julieta Venegas, Corina González Tejedor, Antonio Birabent, Barbie Di Rocco, Zoe Hochbaum, Lula Bertoldi, Diego Poggi y Eleonora Pérez Caressi. Los guiones son de Federico Moura, Luca Prodan, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, entre otros. que estuvieron a cargo de Marcelo Fernández Bitar y los de Doña Petrona, Gato Dumas y Francis Mallmann, entre otros, estuvieron a cargo de Pietro Sorba.

La familia de Mercedes Sosa y su compromiso con el proyecto

“Acompañamos el proyecto que nos gustó por el público al que iba dirigido y nos acercaron varias propuestas. Julieta Venegas nos parecía una gran opción, nos gustaba su tono de voz, su cadencia, creímos que era muy apropiado para los más chicos. Por otro lado, la elección tuvo que ver con la admiración mutua que se tuvieron Mercedes y Julieta al grabar “Sabiéndose de los descalzos”. Por la agenda de Julieta pensamos que iba a ser complicado que ella lo grabara, pero todo fue acomodándose y nos sentimos muy contentos cuando nos contaron que se había logrado”, comentó Agustín Matus, nieto de Mercedes Sosa.

La producción del contenido sobre Mercedes fue colaborativo. “El proceso fue muy bueno, porque fue una mezcla de comunicación entre el escritor (Marcelo Fernández Bitar), producción de la Usina y nosotros. Trabajamos el texto que nos mandaron con mucho cuidado y sumamos pequeñas anécdotas, el orden cronológico. Pero la verdad es que no tuvimos que mandar una biografía, ni nada parecido, porque la narración tenía lo necesario para contarle a los más chicos quién era Mercedes Sosa. Pensando en que los chicos no la conocen y que teníamos que contar 50 años de carrera, más otros tantos de vida, contando su historia, su carrera. No apela a lo triste, sino a lo emotivo y deja en claro la trascendencia nacional e internacional de mi abuela (que la comparto con todos, es un poco la abuela de todos nosotros)”, agregó Matus.

Florencia Torrente en cuentos de María Elena, del derecho y del revés (Crédito: Prensa GCBA)

Si bien el ciclo se inicia con tres podcasts, desde la Subsecretaría de Gestión Cultural aclaran que es el comienzo de un proyecto que se extenderá todo el año. “Luego de estos primeros encuentros vendrán las historias de Federico Moura, Luca Prodan, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, María Gabriela Epumer, Gato Dumas, Francis Mallmann y Mauro Colagreco, entre muchos otros. Los episodios de María Elena Walsh son sus cuentos, una selección especial que hizo la fundación para estos podcast, no contamos su vida. Todas las semanas desde el 2 de septiembre hasta fin de año van a sumarse podcasts dentro de estas temáticas de “Usina de Historias”: Cuentos a la Carta, Paraíso del Rock y María Elena del derecho y del revés”, aclaró Cantoni.

“La Sirena y el capitán” de María Elena Walsh por Lu Paul (Crédito: Prensa GCBA)

Las tres temáticas de este proyecto tuvieron, además, la participación de reconocidas ilustradoras: Paraíso del Rock por Marte (Martina Galarza), Cuentos a la carta por Eugendibuja (María Eugenia Hernández) y María Elena, del derecho y del revés por Josefina Schargorodsky. También participaron María Luque, Vero Gatti, George Manta, Flor Capella, Marcos Farina y Lu Paul.

“Usina de Historias nos permitirá disfrutar de todos esos artistas que dejaron una huella profunda en nuestra cultura. Combinando las nuevas tecnologías con expresiones artísticas históricas y clásicas es que se le da forma a este proyecto. En el marco del mes del derecho al juego y a las actividades culturales queremos que los más chicos sigan disfrutando de la cultura en Buenos Aires”, concluyó Enrique Avogadro, Ministro de Cultura del GCBA.