Black Friday: cómo aprovechar un 90% off en productos de Estados Unidos desde Argentina y en pesos

Hasta el domingo 29 de noviembre, los usuarios podrán aprovechar “El verdadero Black Friday” (Shutterstock)

El Black Friday se presenta como el evento comercial más importante de los Estados Unidos. Desde su origen, se lleva a cabo el día siguiente al “Día de acción de gracias” (o Thanksgiving, por su nombre en inglés). Allí, las personas ven reflejados grandes descuentos en las tiendas físicas más importantes del país. Sin embargo, este año, el contexto mundial ubica al eCommerce como el principal protagonista. Pero, ¿cómo se puede acceder a dichas ofertas desde Argentina?

Hasta el domingo 29 de noviembre inclusive, los usuarios podrán aprovechar “El verdadero Black Friday” que lleva a cabo Tiendamia en su plataforma online. Desde la compañía informan que se trata del evento más importante del año en cuanto a ventas y que, además de los descuentos de las tiendas estadounidenses, se harán rebajas adicionales y se encontrarán ofertas que llegarán al 90% off. Sumado a esto, la empresa ofrecerá envío internacional gratuito.

Uno de los grandes atractivos de la propuesta de Tiendamia para los argentinos está vinculado a que los precios quedan congelados en pesos y se puede abonar en hasta 12 cuotas fijas. Además, es posible acceder a los millones de productos y recibirlos a partir de los 10 días

“Comprar en el exterior desde Argentina se vuelve fácil con Tiendamia. El usuario simplemente debe armar su carrito de productos -como en cualquier eCommerce local- y seleccionar entre los métodos de envío disponibles: Correo Argentino o Courier (Correo) Privado”, explican desde la compañía.

Las ventajas de los métodos de envío a la Argentina

En caso de seleccionar la opción por Courier (Correo) Privado, el usuario obtiene grandes ventajas, como por ejemplo, en tecnología, ya que abona bajos impuestos en aduana; lo cual hace que las categorías notebooks, tablets, accesorios para gaming, componentes informáticos, entre otras, tengan precios hasta 50% más baratos. Asimismo, los libros no pagan impuestos en aduana y su envío es gratis.

La oferta de Tiendamia es infinita, ya que el usuario podrá encontrar todas las marcas y modelos disponibles (Shutterstock)

Por otra parte, al escoger el Correo Argentino como método de envío, los usuarios que realicen compras que no superen los U$S 50 -o su equivalente en pesos- no pagarán impuestos en aduana. De esta manera, productos como el reconocido termo Stanley, que en el Black Friday se puede conseguir a $2.100, o los tradicionales juguetes LEGO, que se pueden obtener a partir de $400, no generan impuestos adicionales. Es decir, solo quedará asociado el costo logístico.

Las 5 claves de Tiendamia en el Black Friday

El objetivo de la empresa es brindar el mejor servicio de compras en el exterior, dando acceso a las principales tiendas del mundo, como Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos. En esta ocasión, se suma la posibilidad de ofrecer los mejores descuentos del Black Friday. Para ello, cuenta con una plataforma online amigable e intuitiva con 5 ventajas:

1. En primer lugar, los pagos se procesan localmente y, por ende, los precios quedan congelados en pesos. Además, se puede pagar hasta en 12 cuotas fijas.

2. A continuación, la variedad de productos es infinita -miles de millones-, que se consiguen en dichas tiendas online y no en forma local. Todas las marcas y modelos están disponibles.

3. Además, el usuario no debe realizar ningún trámite aduanero que podría tornarse engorroso, ya que Tiendamia lleva a cabo toda la gestión y simplifica la experiencia. Solo resta comprar y recibir, como en cualquier eCommerce local.

4. Por otro lado, las órdenes tienen garantía de entrega y los plazos prometidos al momento del pago -que van de 10 días hábiles con Correo Privado a 30-40 con Correo Argentino- cuentan con seguimiento constante del estado de la orden.

5. Finalmente, la compañía ofrece atención personalizada a través de diversos canales para que el cliente pueda realizar consultas respecto al estado de sus órdenes.

Quienes deseen acceder a “El verdadero Black Friday” de Tiendamia, pueden ingresar al siguiente link.