En una juntada con amigos, ya sea un after office o un fin de semana al aire libre, hay ciertas costumbres que no se negocian. En tiempos en los que lo que cuenta es compartir un momento único, hablar, recordar anécdotas, reír y sentir que el tiempo se detiene, es un ritual que no cambia entre generaciones. Y si esta comunión entre amigos está acompañada de una bebida que maride este momento la experiencia se potencia.