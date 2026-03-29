Honduras

Standard & Poor’s mejora perspectiva de Honduras a estable

El anuncio realizado en Tegucigalpa destaca el avance en materia fiscal y política, lo que contribuiría a que el país acceda a financiamiento internacional en mejores condiciones, según declaraciones del ministro Emilio Hernández

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Standard & Poor's mejoró la perspectiva crediticia de Honduras de negativa a estable, manteniendo las calificaciones soberanas en 'BB-/B'. (foto de Archivo)
Standard & Poor's mejoró la perspectiva crediticia de Honduras de negativa a estable, manteniendo las calificaciones soberanas en 'BB-/B'. (foto de Archivo)

La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) decidió mejorar la perspectiva crediticia de Honduras de negativa a estable y mantuvo las calificaciones soberanas en “BB-/B”, según informó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, durante una comparecencia en Tegucigalpa. La decisión, reportada por EFE, llega tras una etapa de menor incertidumbre política y de un “mayor compromiso con la consolidación fiscal”, de acuerdo con declaraciones oficiales.

De acuerdo con el reporte de EFE, la recalificación de la perspectiva crediticia por parte de S&P constituye, para el Gobierno de Honduras, una señal de confianza en el rumbo político y económico del país. El ministro Hernández aseguró que la medida valida las políticas internas y fortalece los vínculos con socios estratégicos, entre ellos Estados Unidos y organismos multilaterales. “Recibimos con buenos ojos la decisión de la calificadora de riesgo”, afirmó el funcionario, en declaraciones recogidas por la agencia.

Según datos proporcionados por el ministro, el ajuste anunciado por Standard & Poor’s podría traducirse en condiciones más favorables de financiamiento internacional, tanto para préstamos como para emisiones de bonos. Hernández subrayó que esta nueva perspectiva permite al país acceder a mejores tasas de interés y plazos más extensos, lo que refuerza la certidumbre jurídica requerida para incentivar inversión extranjera y la generación de empleo.

El informe de la calificadora, citado por EFE, atribuye la mejora en la calificación a la “reducción de la incertidumbre política en Honduras” tras el cambio de Gobierno en enero. Además, señala avances en la implementación de reformas orientadas a la consolidación fiscal y una relación “más estrecha” con el sector privado. Entre los elementos destacados figura el “mayor compromiso” de la administración del presidente Nasry “Tito” Asfura con el equilibrio de las cuentas públicas.

La reducción de la incertidumbre política y el compromiso con la consolidación fiscal fueron claves en la actualización de Standard & Poor’s a Honduras. (Foto: Cortesía)
La reducción de la incertidumbre política y el compromiso con la consolidación fiscal fueron claves en la actualización de Standard & Poor’s a Honduras. (Foto: Cortesía)

No obstante, el ministro Emilio Hernández advirtió que, pese al optimismo, Honduras todavía no alcanza el grado de inversión y debe mantener el ritmo de reformas estructurales. “Tenemos que seguir trabajando, pero vamos por el camino correcto”, sostuvo el titular de Finanzas, quien reiteró la disposición de su cartera para continuar impulsando una gestión fiscal “responsable, transparente y sostenible”.

EFE detalló que la agencia S&P también evaluó posibles riesgos a futuro. La calificadora advirtió que las notas podrían verse afectadas en un plazo de seis a doce meses en caso de que el deterioro de las condiciones externas limite la inversión o desacelere el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras. Por el contrario, consideró que una mejora de la calificación sería posible si el Gobierno logra resolver deficiencias estructurales, especialmente en el sector energético, y fortalece el Estado de derecho.

Según los analistas, la revisión de la perspectiva por parte de Standard & Poor’s refuerza el respaldo internacional a la gestión económica de Honduras y contribuiría a sostener la estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazo.

S&amp;P define la calificación crediticia de los países según gobernanza, economía y deuda

La agencia determina las calificaciones crediticias de los países a partir de cinco factores principales: solidez institucional y gobernanza, perfil económico, desempeño fiscal, liquidez externa y estructura de la deuda. El análisis incluye el estado de derecho, la transparencia política, el crecimiento del PIB, la inflación, la capacidad de pago de la deuda y el nivel de reservas internacionales. Estos criterios permiten a S&P evaluar la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones financieras y afectan el acceso a financiamiento internacional.

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