El trofeo original de la Copa Mundial deslumbra en Honduras

Miles de aficionados hondureños celebraron la llegada de la pieza dorada al Expocentro de San Pedro Sula, donde el presidente Nasry Asfura y David Trezeguet encabezaron un evento cargado de emoción y orgullo nacional rumbo al Mundial 2026

El tour del trofeo original
El tour del trofeo original de la Copa Mundial FIFA promovido por Coca-Cola posiciona a Honduras como protagonista antes del Mundial United 2026. (Cortesía: presidencia de Honduras)

El tour del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, promovido por Coca-Cola, llegó a Honduras y reunió a figuras locales e internacionales para celebrar un acontecimiento que proyecta al país en la antesala del Mundial United 2026. Este evento, que tuvo lugar en el Expocentro de San Pedro Sula, se realizó bajo estrictos estándares internacionales de seguridad migratoria y con un fuerte énfasis en la sostenibilidad ambiental, en un contexto en el que América del Norte se prepara para recibir la máxima cita del fútbol en solo 117 días.

Durante la ceremonia, el presidente Nasry Asfura recibió el trofeo en representación de los más de 10 millones de hondureños, acompañado por el campeón mundial David Trezeguet y autoridades de la FIFA y Coca-Cola. En una declaración enfática, Asfura señaló: “Este es un reconocimiento para Honduras y no para mi persona. Los obsequios recibidos, incluida la réplica en miniatura entregada por la FIFA, permanecerán en Casa Presidencial como patrimonio de todo el pueblo”.

La relevancia del evento se expresó también a través de la gestión migratoria. El Instituto Nacional de Migración instaló un equipo móvil biométrico en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales. Con este despliegue, un equipo especializado gestionó la entrada de una delegación de 42 personas, garantizando procesos rápidos, eficientes y seguros y fortaleciendo la proyección internacional de Honduras como sede preparada para eventos globales.

La pieza central: historia y exclusividad del trofeo

Diseñado en 1973 por Silvio Gazzaniga, el actual trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es una escultura de oro macizo de 18 quilates. Pesa 6,175 kilogramos y mide 36,8 centímetros. La creación de este galardón se produjo luego de que Brasil adquiriera en propiedad la Copa Jules Rimet tras coronarse tricampeón mundial.

El presidente Nasry Asfura recibió
El presidente Nasry Asfura recibió el trofeo en San Pedro Sula junto al campeón mundial David Trezeguet y autoridades. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

La exclusividad del trofeo es uno de sus elementos distintivos: solo jefes de Estado, campeones del mundo y el presidente de la FIFA pueden tocar la pieza original. El diseño, que muestra a dos figuras sosteniendo el globo terráqueo, representa la universalidad y el alcance global del fútbol.

Una gira con sello internacional y enfoque ambiental

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA patrocinado por Coca-Cola ha transitado ya por 21 países, iniciando su periplo en Riad, Arabia Saudita. Su parada en Honduras marca la antesala de su trayecto por América del Norte, que comenzará el 26 de febrero en México.

El acto en San Pedro Sula contó además con la presencia de David Trezeguet, exdelantero de la Juventus y autor del histórico “Gol de Oro” en la Eurocopa 2000, quien interactuó con los aficionados confirmando la conexión emocional del fútbol en Latinoamérica. Los asistentes disfrutaron de espacios interactivos dedicados al Mundial 2026 y pudieron fotografiarse con el trofeo dorado.

La sostenibilidad fue protagonista del evento gracias a la iniciativa “Hagámosla Circular”, impulsada por Coca-Cola y Cervecería Hondureña. Se implementó un sistema para recolectar y reciclar envases PET y latas generados durante la exposición, contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental y la protección de los ecosistemas del área.

La gestión migratoria eficiente en
La gestión migratoria eficiente en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales garantizó el acceso seguro de la delegación internacional del Tour del Trofeo FIFA a Honduras. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Calendario norteamericano y actividades inmersivas

La gira continuará en México, con paradas clave: Ciudad de México (26 y 27 de febrero), Guadalajara, Monterrey, Mérida, entre otras ciudades. Se han programado actividades inmersivas y homenajes a la pasión mexicana por el fútbol.

El recorrido estadounidense iniciará el 24 de marzo en Los ángeles y pasará por al menos 21 ciudades, cubriendo las sedes del Mundial y otros mercados. Experiencias interactivas y exhibiciones del trofeo darán la oportunidad a los fanáticos de experimentar de cerca este símbolo mundial.

En Canadá, la gira empezará en Vancouver el 10 de abril, seguida por Calgary, Winnipeg y Toronto, cubriendo un total de siete ciudades y poniendo en foco el desarrollo de la escena futbolística canadiense rumbo al torneo de 2026.

Durante 75 días, la gira atravesará decenas de ciudades, permitiendo a miles de aficionados acceder a este objeto de culto y vivir experiencias únicas, con el respaldo de Coca-Cola como socio histórico de la FIFA.

El calendario oficial incluye fechas
El calendario oficial incluye fechas en ciudades clave como Ciudad de México, Los Ángeles, Vancouver y Toronto, acercando el trofeo a miles de fanáticos del fútbol. (Cortesía: FIFA)

Fechas destacadas de la gira

En Canadá:

  • 10 y 11 de abril: Vancouver
  • 12 de abril: Calgary
  • 13 de abril: Winnipeg
  • 22 de mayo: Montreal
  • 23 de mayo: Halifax
  • 24 de mayo: Ottawa
  • 25 y 26 de mayo: Toronto

En México:

  • 26 y 27 de febrero: Ciudad de México
  • 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara
  • 4 y 5 de marzo: León
  • 6 y 7 de marzo: Veracruz
  • 9 y 10 de marzo: Chihuahua
  • 11 y 12 de marzo: Querétaro
  • 14 al 17 de marzo: Monterrey
  • 18 y 19 de marzo: Puebla
  • 21 y 22 de marzo: Chichén Itzá, Mérida
  • 5 al 8 de junio: Ciudad de México

En Estados Unidos:

  • 24 y 25 de marzo: Los ángeles
  • 28 de marzo: Las Vegas
  • 29 y 30 de marzo: San Francisco
  • 1 de abril: Salt Lake City
  • 4 de abril: Portland
  • 5 y 6 de abril: Seattle
  • 14 y 15 de abril: Chicago
  • 17 de abril: San Luis
  • 18 y 19 de abril: Kansas City
  • 25 y 26 de abril: Dallas
  • 28 y 29 de abril: Austin
  • 30 de abril: San Antonio
  • 2 y 3 de mayo: Houston
  • 5 de mayo: Nueva Orleans
  • 7 de mayo: Birmingham
  • 9 y 10 de mayo: Miami, Orlando
  • 15 y 16 de mayo: Atlanta
  • 21 de mayo: Filadelfia
  • 30 y 31 de mayo: Boston
  • 3 de junio: Nueva York-Nueva Jersey

