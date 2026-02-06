Honduras

Escándalo en Honduras: diputada Isis Cuéllar queda bajo arresto domiciliario y es suspendida del Congreso por presunto fraude

Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó arresto domiciliario y la suspensión del cargo para la diputada Isis Cuéllar, acusada de presunto fraude en el manejo de fondos públicos destinados a programas sociales.

Isis Cuéllar niega públicamente las acusaciones de corrupción y expresa confianza en la imparcialidad de la justicia hondureña. (cortesía)

El arresto domiciliario y la suspensión temporal del cargo decretados por la Corte Suprema de Justicia para la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo han colocado al caso “Chequesol” en el centro de un renovado debate sobre la eficacia de las instituciones para combatir la corrupción y el alcance de la inmunidad parlamentaria en Honduras. Esta resolución, que prohíbe a Cuéllar ejercer funciones en el Congreso Nacional mientras avanza el proceso penal, sienta un precedente jurídico y político, cuyas consecuencias podrían exceder el marco del expediente actual e influir en la percepción pública sobre la capacidad del sistema judicial para investigar a funcionarios de alto nivel, según analistas.

Al término de la audiencia realizada este jueves, el juez natural ordenó arresto domiciliario, prohíbe a la diputada salir del país y le impide comunicarse con otros involucrados, entre ellos el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, también vinculado al caso. Estos datos, del último segmento del expediente citado, ilustran la severidad de las restricciones impuestas, en contraste con la petición inicial de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que había solicitado medidas cautelares más estrictas, incluida la detención judicial, dada la magnitud del presunto desvío de fondos.

La decisión judicial reaviva el debate sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria y los límites en casos de delitos comunes. (Redes sociales)

Cuéllar, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Copán, ha manifestado ante la prensa su decisión de entregarse voluntariamente a la justicia, rechazando de manera categórica las acusaciones de corrupción. Frente a una audiencia de periodistas y cámaras, la diputada expresó: “No temo a nada, no soy ninguna corrupta, no me he robado ni un centavo de dinero del pueblo y esperamos que la justicia actúe y que lo haga como debe de ser”. Esta declaración se produce en un contexto de fuerte presión pública, donde la sociedad reclama mayor ejemplaridad en las sanciones a la corrupción.

La investigación por el caso “Chequesol” liderada por el Ministerio Público, implica cargos por un total de 67 delitos de fraude y malversación relacionados con el uso irregular de más de seis millones de lempiras (más de USD 220.000) de programas sociales del Estado, fundamentalmente canalizados a través del Fondo de Administración Solidaria. De acuerdo con los fiscales, estos recursos iban destinados a proyectos sociales en Copán y habrían sido gestionados de manera indebida, beneficiando a terceros fuera de los procedimientos legales.

El carácter mediático del caso y la implicación de figuras públicas han reavivado el debate nacional sobre la inmunidad parlamentaria. abogados explican que: “Los actos realizados en el ejercicio de funciones legislativas están protegidos por la inmunidad, pero los delitos comunes, como los que se investigan en este caso, no quedan amparados por esa protección”. Este criterio permitió avanzar con cargos formales contra la diputada sin necesidad de desafuero previo, aunque la suspensión temporal fue impuesta como precaución para evitar eventuales interferencias en el proceso.

Organizaciones civiles y expertos en transparencia consideran insuficiente el arresto domiciliario impuesto por la Corte Suprema en el caso de corrupción. (redes sociales)

Las repercusiones de las medidas dictadas han provocado posturas encontradas entre organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia. El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló para que la resolución judicial “no satisface la necesidad de justicia ejemplar que exige la ciudadanía”, al juzgar insuficiente el arresto domiciliario frente a la gravedad de los delitos imputados.

Otros sectores consideran que estas medidas, aparte de garantizar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, buscan asegurar que Cuéllar no obstaculice la investigación desde su posición legislativa. Durante este período, ejercerá como diputada suplente quien corresponde, conforme prevé la ley.

Desde una perspectiva política, las implicancias superan el ámbito judicial. Sectores internos del partido Libre prefirieron no pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de la parlamentaria, reivindicando la necesidad de que el proceso se resuelva bajo estricta observancia de la legalidad. Analistas advierten que el procedimiento pone de manifiesto los retos existentes en el control y supervisión del gasto público, así como la urgencia de reformas para robustecer la administración del Estado.

La audiencia inicial del caso está prevista para este viernes y será determinante para la situación jurídica de Cuéllar y los demás imputados, al evaluar si se mantienen o modifican las medidas cautelares actuales. Mientras tanto, la diputada permanece restringida por la resolución de la Corte Suprema, en un proceso que ha adquirido relevancia nacional por la exigencia de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de fondos públicos.

