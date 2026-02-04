Honduras

Eliminación de aranceles y seguridad fronteriza marcan la agenda de reunión entre Asfura, Trump y Rubio

La negociación de la eliminación de aranceles a las exportaciones hondureñas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza serán los temas centrales en la reunión prevista entre Nasry Asfura, Donald Trump y Marco Rubio este sábado en Mar-a-Lago

Guardar
El encuentro, tiene como objetivo
El encuentro, tiene como objetivo central la eliminación de aranceles impuestos a las exportaciones hondureñas y la negociación en torno a temas de seguridad fronteriza. (Foto: REUTERS).

La delegación hondureña encabezada por el presidente Nasry Asfura se prepara para una reunión decisiva en Mar-a-Lago con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro, previsto para este sábado en el complejo privado de Trump en Florida, tiene como objetivo central la eliminación de aranceles impuestos a las exportaciones hondureñas y la negociación en torno a temas de seguridad fronteriza.

En el trasfondo, la cita responde a las presiones económicas sobre Honduras y al impacto que generan en cientos de miles de familias las políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de la Casa Blanca, la agenda bilateral incluye también la revisión de acuerdos contra el narcotráfico, la cooperación policial y medidas para el control de flujos migratorios.

la agenda bilateral incluye también
la agenda bilateral incluye también la revisión de acuerdos contra el narcotráfico. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

La administración Trump, recalca la Casa Blanca, ha endurecido las operaciones de interdicción en el Caribe y sostiene una retórica inflexible respecto a gobiernos adversarios, lo que condiciona cualquier avance al compromiso hondureño en seguridad y cooperación regional.

La inclusión de Marco Rubio en la mesa de diálogo refuerza la relevancia estratégica que otorga Estados Unidos a Centroamérica. Rubio, responsable principal de la política estadounidense en la región durante el gobierno Trump, declaró que la prioridad inmediata es “asegurar los intereses nacionales estadounidenses y promover la cooperación con gobiernos aliados”, declaración recogida por la Casa Blanca.

Según sus palabras: “El presidente Trump no permitirá que la seguridad de nuestro hemisferio se vea amenazada”. Analistas citados por The Antagonist Magazine interpretan la presencia de Rubio como una señal clara de que Washington exigirá resultados concretos en materia de seguridad a cambio de cualquier concesión comercial o migratoria.

La inclusión de Marco Rubio
La inclusión de Marco Rubio en la mesa de diálogo refuerza la relevancia estratégica que otorga Estados Unidos a Centroamérica. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Expectativas hondureñas: remesas, exportaciones y el impacto de los aranceles

El secretario de la Presidencia de Honduras, Juan Carlos García, afirmó que el objetivo fundamental es defender los intereses de más de dos millones de hondureños residentes en Estados Unidos y garantizar el flujo de remesas, cifra que supera los 11,000 millones de dólares anuales y sostiene en buena medida la economía familiar hondureña.

García puntualizó: “El tema de los aranceles y la situación migratoria son vitales para la estabilidad del país y el bienestar de las familias”.

Desde la imposición de un arancel del 10% sobre todos los productos hondureños durante la gestión de Trump, la economía de Honduras ha experimentado fuertes presiones. El Banco Central de Honduras indica que el 46.2% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, lo que supone unos 3,990 millones de dólares anuales.

El objetivo fundamental es defender
El objetivo fundamental es defender los intereses de más de dos millones de hondureños residentes en Estados Unidos. (EFE/José Valle)

Sectores empresariales y organizaciones civiles en Honduras han manifestado una inquietud creciente, esperando que la reunión logre un acuerdo que alivie la carga fiscal, estimule la productividad y ayude a preservar el empleo.

En paralelo, cientos de miles de familias viven pendientes de los avances en la regularización de hondureños en el exterior y de la estabilidad en el envío de remesas.

Funcionarios del gobierno de Asfura recalcaron que su propósito es asegurar resultados tangibles que respondan a las necesidades inmediatas de la población. La cita en Mar-a-Lago representa el primer encuentro formal entre Asfura y Trump tras la investidura del presidente hondureño, quien recibió durante la campaña un respaldo público del exmandatario estadounidense.

Temas Relacionados

Donald TrumpMarco RubioHondurasNasry AsfuraArancelesMigración

Últimas Noticias

Del merengue a las pupusas: la crónica de tres dominicanas que adaptan su cultura al sistema escolar salvadoreño

Sonia y Luna, hijas de Laura Hart, dejaron atrás República Dominicana para iniciar una nueva vida en El Salvador. Su primer día de clases estuvo marcado por el frío, la curiosidad de sus compañeros y el desafío de incorporar nuevas costumbres sin perder sus raíces caribeñas

Del merengue a las pupusas:

El CNR busca mayor conexión con la Superintendencia de Regulación Sanitaria en El Salvador por trámites con comercios gastronómicos

Las autoridades anunciaron la interoperabilidad de sistemas que permitirá agilizar trámites para empresas del sector gastronómico y de alimentos, reduciendo tiempos y costos para los usuarios.

El CNR busca mayor conexión

El programa TPS mantiene vigencia solo para ciudadanos de El Salvador hasta septiembre de 2026

La permanencia de beneficiarios salvadoreños incluye extensiones automáticas de permisos laborales hasta marzo de 2026, en contraste con el contexto incierto de Honduras y Nicaragua tras decisiones judiciales recientes

El programa TPS mantiene vigencia

El sistema penitenciario de Guatemala localiza nueva caleta con ilícitos en Centro de Rehabilitación Pavón

La incautación de teléfonos y bebidas alcohólicas en la Granja de Rehabilitación Pavón fue resultado de una nueva requisa nocturna encabezada por la Fuerza Élite y la Policía Nacional Civil, en una operación de control institucional

El sistema penitenciario de Guatemala

Fuertes vientos y lluvias dejan más de 50 incidentes en Panamá por sistema frontal

Ráfagas, oleaje elevado y temperaturas inusuales provocaron daños en viviendas, árboles caídos y el encallamiento de embarcaciones en el Caribe panameño.

Fuertes vientos y lluvias dejan

TECNO

Cinco formas de mejorar la

Cinco formas de mejorar la velocidad de la red WiFi en el hogar sin pagar dinero

Si recibes este mensaje en WhatsApp, bórralo: así funciona el peligroso ‘timo 419′

Cómo transferir chats y datos de WhatsApp a un nuevo Android: guía paso a paso

San Valentín 2026: 20 ideas de regalos para diferentes presupuestos, según la IA

WhatsApp: el truco para saber si extraños están espiando tus conversaciones

ENTRETENIMIENTO

The Damned celebra 50 años:

The Damned celebra 50 años: reencuentro, homenaje y un nuevo álbum que sorprende a los fanáticos

J.K. Rowling se defiende tras ser acusada de invitar a Jeffrey Epstein al estreno de la obra teatral de ‘Harry Potter’: “Es ridículo”

El día que Jennifer Garner le arrancó parte de la oreja a un doble de acción: “No estábamos actuando”

‘De Noche’: Pedro Pascal reemplazará a Joaquin Phoenix en el esperado drama LGBTQ+ de Todd Hynes

Tom Hiddleston reveló cómo la seducción transforma la relación entre espías en la nueva temporada de “The Night Manager”

MUNDO

La Unión Europea aprobó un

La Unión Europea aprobó un préstamo de USD 100.000 millones para que Ucrania compre armas a aliados

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán

Quién es Karyna Shuliak, la ex novia de Jeffrey Epstein que fue señalada como su principal heredera

Redes rusas de captación engañosa reclutan africanos para la guerra en Ucrania bajo falsas promesas de empleo