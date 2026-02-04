Eliminación de aranceles y seguridad fronteriza marcan la agenda de reunión entre Asfura, Trump y Rubio

El encuentro, tiene como objetivo central la eliminación de aranceles impuestos a las exportaciones hondureñas y la negociación en torno a temas de seguridad fronteriza. (Foto: REUTERS).

La delegación hondureña encabezada por el presidente Nasry Asfura se prepara para una reunión decisiva en Mar-a-Lago con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro, previsto para este sábado en el complejo privado de Trump en Florida, tiene como objetivo central la eliminación de aranceles impuestos a las exportaciones hondureñas y la negociación en torno a temas de seguridad fronteriza.

En el trasfondo, la cita responde a las presiones económicas sobre Honduras y al impacto que generan en cientos de miles de familias las políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de la Casa Blanca, la agenda bilateral incluye también la revisión de acuerdos contra el narcotráfico, la cooperación policial y medidas para el control de flujos migratorios.

la agenda bilateral incluye también la revisión de acuerdos contra el narcotráfico. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

La administración Trump, recalca la Casa Blanca, ha endurecido las operaciones de interdicción en el Caribe y sostiene una retórica inflexible respecto a gobiernos adversarios, lo que condiciona cualquier avance al compromiso hondureño en seguridad y cooperación regional.

La inclusión de Marco Rubio en la mesa de diálogo refuerza la relevancia estratégica que otorga Estados Unidos a Centroamérica. Rubio, responsable principal de la política estadounidense en la región durante el gobierno Trump, declaró que la prioridad inmediata es “asegurar los intereses nacionales estadounidenses y promover la cooperación con gobiernos aliados”, declaración recogida por la Casa Blanca.

Según sus palabras: “El presidente Trump no permitirá que la seguridad de nuestro hemisferio se vea amenazada”. Analistas citados por The Antagonist Magazine interpretan la presencia de Rubio como una señal clara de que Washington exigirá resultados concretos en materia de seguridad a cambio de cualquier concesión comercial o migratoria.

La inclusión de Marco Rubio en la mesa de diálogo refuerza la relevancia estratégica que otorga Estados Unidos a Centroamérica. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Expectativas hondureñas: remesas, exportaciones y el impacto de los aranceles

El secretario de la Presidencia de Honduras, Juan Carlos García, afirmó que el objetivo fundamental es defender los intereses de más de dos millones de hondureños residentes en Estados Unidos y garantizar el flujo de remesas, cifra que supera los 11,000 millones de dólares anuales y sostiene en buena medida la economía familiar hondureña.

García puntualizó: “El tema de los aranceles y la situación migratoria son vitales para la estabilidad del país y el bienestar de las familias”.

Desde la imposición de un arancel del 10% sobre todos los productos hondureños durante la gestión de Trump, la economía de Honduras ha experimentado fuertes presiones. El Banco Central de Honduras indica que el 46.2% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, lo que supone unos 3,990 millones de dólares anuales.

El objetivo fundamental es defender los intereses de más de dos millones de hondureños residentes en Estados Unidos. (EFE/José Valle)

Sectores empresariales y organizaciones civiles en Honduras han manifestado una inquietud creciente, esperando que la reunión logre un acuerdo que alivie la carga fiscal, estimule la productividad y ayude a preservar el empleo.

En paralelo, cientos de miles de familias viven pendientes de los avances en la regularización de hondureños en el exterior y de la estabilidad en el envío de remesas.

Funcionarios del gobierno de Asfura recalcaron que su propósito es asegurar resultados tangibles que respondan a las necesidades inmediatas de la población. La cita en Mar-a-Lago representa el primer encuentro formal entre Asfura y Trump tras la investidura del presidente hondureño, quien recibió durante la campaña un respaldo público del exmandatario estadounidense.