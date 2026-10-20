El gol que desató una avalancha mortal en una tribuna congelada y el silencio de la Unión Soviética que ocultó cientos de muertes

El Estadio Central Lenin (hoy Luzhnikí) cubierto de nieve y hielo. El frío de -10 °C y la decisión de las autoridades de limpiar únicamente la Tribuna C para ahorrar costos obligó a la concentración masiva de los 16 mil asistentes en un solo sector, preparando el terreno para el colapso en las escaleras

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El partido entre el Spartak de Moscú y el HFC Haarlem de los Países Bajos estaba por terminar cuando el Estadio Central Lenin de Moscú se convirtió en una trampa mortal. Esa noche, la temperatura oscilaba entre los -7°C y los -4°C: la combinación de la nieve derretida por el pisoteo inicial y el frío convirtió las tribunas en una pista de patinaje extremadamente resbaladiza. Mientras cientos de hinchas bajaban las escaleras para abandonar las tribunas, un grito de gol alteró el movimiento de la multitud. Algunos siguieron hacia las salidas; otros intentaron regresar para celebrar la victoria. En medio del frío extremo, cientos de espectadores quedaron atrapados en un embudo humano en medio de una escalera congelada de la que les fue imposible escapar. El balance oficial de las autoridades fue de 66 víctimas fatales.

La tragedia ocurrió el 20 de octubre de 1982, durante el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA, en el estadio que hoy se conoce como Luzhnikí. El Spartak ganaba 1-0 cuando, en los últimos instantes del encuentro, Serguéi Shvetsov marcó el segundo tanto. Lo que debía sellar la victoria por 2-0 quedó asociado para siempre a una de las mayores tragedias de la historia del fútbol soviético.

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Pero aquella noche no terminó con el pitazo final. Mientras las familias buscaban noticias de sus seres queridos, la información sobre lo que había pasado quedó relegada al silencio oficial. Las circunstancias de la avalancha y las responsabilidades por el desastre tardaron años en llegar al debate público. En 1989, una investigación periodística planteó que el número de muertos podría haber ascendido a 340, una cifra que nunca fue confirmada. La distancia entre el balance oficial y esa estimación alimentó las dudas sobre lo sucedido y convirtió la tragedia de Luzhnikí en una historia colmada de dudas y la fatalidad.

Minutos antes del desastre: El capitán y defensor del Spartak de Moscú, Oleg Romántsev (izquierda), intercambia el banderín del club con Martin Haar, capitán del HFC Haarlem de los Países Bajos. No existen fotografías de la tragedia

Una noche fría y dos tribunas habilitadas

El 20 de octubre de 1982, Moscú atravesaba una noche de frío intenso. En el Estadio Central Lenin, el Spartak recibía al HFC Haarlem de los Países Bajos por la Copa de la UEFA. Aunque el estadio tenía capacidad para más de 80.000 espectadores, asistieron unas 16.000 personas. Las condiciones meteorológicas y la intensa nieve en algunos sectores hizo que la concurrencia fuera poca.

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Esa escasa asistencia, hizo que las autoridades decidieran habilitar solo dos sectores de las tribunas, identificados en las reconstrucciones de la tragedia como A y C. La medida buscaba concentrar al público y simplificar la organización del encuentro. Pero eso no fue todo: también limitó las opciones de circulación de los espectadores y concentró a muchos de ellos en determinados accesos.

La mayoría de los aficionados se ubicó en el sector C, que estaba cerca a una estación de subte. Para quienes estaban allí, abandonar el estadio antes del final era una forma de evitar las aglomeraciones y emprender el regreso a casa. A medida que se acercaba el final del partido, algunos comenzaron a bajar por las escaleras mientras otros permanecían en las gradas, pendientes del resultado.

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El jugador que marcó el segundo gol que desató la avalancha en una tribuna congelada (sport-express.net)

En el campo de juego, el Spartak ganaba 1-0 gracias a un gol de Edgar Gess, marcado a los 16 minutos. El equipo local conservó la ventaja durante casi todo el partido y parecía encaminado a quedarse con la victoria. Apenas el reloj marcó el minuto 90, con el partido al borde del pitazo final, la tensión contenida se quebró de la peor manera. Mientras una parte del público ya se amontonaba en los accesos buscando una evacuación rápida para refugiarse del frío, Sergéi Shvetsov anotó el inesperado 2-0.

El estruendo del festejo hizo que cientos de los hinchas que ya bajaban por las escaleras congeladas intentaran regresar a la tribuna para ver el gol; un contraflujo fatal que chocó de frente con la masa humana que empujaba por salir, sellando el escenario definitivo de la tragedia.

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Apenas el reloj marcó el minuto 90, con el partido al borde del pitazo final, la tensión contenida se quebró de la peor manera. Mientras una parte del público ya se agolpaba en los accesos buscando una evacuación rápida para refugiarse del frío, Sergéi Shvetsov anotó el inesperado 2-0.

El capitán Martin Haar se retira de la cancha congelada tras el final del partido del 20 de octubre de 1982 sin sospechar nada de lo que sucedía en la Tribuna C. Esta imagen es de los poquísimos registros fotográficos tomados esa noche en Luzhnikí

Una avalancha sin posibilidad de escape

En las escaleras, la situación se volvió desesperante. La concentración de personas en un espacio reducido hizo que quienes intentaban avanzar quedaran atrapados entre los que tenían delante y la presión de quienes venían detrás. Algunos perdieron el equilibrio y cayeron; otros no pudieron detenerse a tiempo. En medio de la aglomeración, levantarse o apartarse se volvió cada vez más difícil, y la salida quedó convertida en una trampa para quienes intentaban escapar.

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Las reconstrucciones posteriores describieron escenas de hinchas amontonados en los accesos y personas que intentaban auxiliar a quienes habían quedado atrapados. La presión de la multitud impedía que algunos pudieran incorporarse, mientras el espacio reducido dificultaba la intervención de los que buscaban ayudar. Según algunos relatos recuperados por distintos medios europeos, muchas de las víctimas murieron por asfixia.

Las circunstancias exactas que desencadenaron el desastre continúan siendo objeto de controversia. Algunas versiones otorgan un papel decisivo a la caída de una espectadora en las escaleras, que habría provocado una reacción en cadena. Otras reconstrucciones ponen el foco en la concentración del público, las condiciones de circulación y la mala organización de las salidas. Tampoco hay consenso sobre cuánto influyó el cruce entre quienes regresaban a las tribunas y quienes intentaban abandonar el recinto.

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El balance oficial fue de 66 muertos y 61 heridos. Muchas de las víctimas eran jóvenes, incluidos adolescentes que habían ido a ver jugar al Spartak. Detrás de esas cifras quedaron familias que perdieron a sus seres queridos en circunstancias que tardarían años en discutirse públicamente. La tragedia dejó muchas preguntas sobre el rol de la seguridad del estadio y sobre las decisiones que precedieron a la aglomeración.

El monumento oficial erigido en 1992 en las inmediaciones del Estadio Luzhnikí en memoria de los fallecidos de la tragedia de 1982

La investigación y las condenas

La investigación sobre la tragedia quedó en manos de la Fiscalía de Moscú. El expediente reunió testimonios de alrededor de 150 personas y alcanzó diez volúmenes, según reconstrucciones posteriores. Sin embargo, el proceso judicial no tardó en generar cuestionamientos: aunque se investigó a varios funcionarios, las responsabilidades penales recayeron principalmente sobre integrantes de la administración del estadio.

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El 8 de febrero de 1983, Víktor Kokryshev, director del recinto, y Yuri Panchikhin, su administrador, fueron condenados a tres años de prisión por negligencia. Ambos habían sido detenidos durante la investigación y recluidos en la prisión de Butyrka. Posteriormente, se beneficiaron de una amnistía vinculada al 60 aniversario de la fundación de la Unión Soviética. Otros dos funcionarios también fueron procesados, aunque sus situaciones judiciales fueron diferentes.

Las condenas no despejaron las dudas sobre el operativo de seguridad. Las investigaciones posteriores cuestionaron la organización de las salidas y el papel de los agentes encargados de controlar a los espectadores. En 1989, el diario Sovetsky Sport publicó una investigación que acusó a las autoridades de haber ocultado información sobre la magnitud del desastre. Esa nota reavivó las sospechas sobre la actuación policial y sobre la posibilidad de que el número de víctimas hubiera sido superior al reconocido oficialmente.

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La controversia llegó también a las páginas de Izvestia, que publicó una entrevista con Aleksandr Shpeyer, el investigador que había dirigido el caso. Shpeyer reafirmó el balance oficial de 66 muertos y 61 heridos y rechazó varias afirmaciones de la investigación periodística. Así, la apertura informativa de finales de los años ochenta permitió conocer nuevas versiones, pero no puso fin a las discrepancias sobre las causas del desastre y las responsabilidades de quienes debían garantizar la seguridad.