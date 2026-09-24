Rechazado por las cadenas de EEUU, aplaudido por el mundo: cómo Jim Henson y una rana hecha con ropa usada llegaron a cien países

The Muppet Show se estrenó en 1976 en Inglaterra tras el rechazo de las cadenas estadounidenses y alcanzó 235 millones de espectadores en más de 100 países

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Jim Henson nació el 24 de septiembre de 1936 en el Hospital King’s Daughters de Greenville, Misisipi, en el seno de una familia sencilla del sur profundo de Estados Unidos. Era el segundo hijo de Paul y Betty Henson, y pasó sus primeros años en Leland, un pueblo pequeño donde su padre trabajaba para el Departamento de Agricultura del gobierno federal.

La semilla del artista la plantó su abuela materna. Era pintora, tejedora y bordadora, y Jim la visitaba seguido. Ella lo alentaba a usar la imaginación y a encontrar belleza en lo cotidiano. Esa influencia temprana nunca lo abandonó.

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Cuando Jim estaba en quinto grado, la familia se mudó al condado de Prince George’s, en Maryland, cerca de la frontera con Washington D.C. Fue ahí donde descubrió la televisión, un medio que en los años 50 era todavía una novedad deslumbrante.

En 1954, mientras cursaba la secundaria, se enteró de que la emisora local WTOP-TV —afiliada a la cadena CBS— buscaba titiriteros para un programa matutino infantil. Henson fue a la biblioteca, aprendió a hacer títeres desde cero, se presentó a la audición con un amigo y consiguió el trabajo. Tenía 17 años y ya sabía exactamente dónde quería estar.

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Jim Henson transformó la titiritería televisiva al usar la pantalla como proscenio y diseñar personajes para la cámara

“Era su oportunidad de trabajar en televisión”, explicó Karen Falk, directora de archivos de The Jim Henson Company, al Smithsonian Magazine. “Jim estaba realmente interesado en todos los aspectos de hacer televisión”.

Ese primer programa duró poco, pero un director de otra emisora, WRC-TV, canal afiliado a la cadena NBC en Washington, quedó impresionado y lo contrató. Así nació Sam and Friends, en 1955, el show que lo cambiaría todo.

Sam and Friends era un programa de cinco minutos que se emitía dos veces por día en WRC-TV, justo antes del Huntley-Brinkley Report y del Tonight Show. En ese formato brevísimo, Henson —ya estudiante de primer año en la Universidad de Maryland— desarrolló una galería de personajes estrafalarios: Mushmellon, Icky Gunk, el Profesor Madcliffe, Yorick y, el más memorable de todos, Kermit que por entonces no era una rana.

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No estaba solo. En la universidad conoció a Jane Nebel, estudiante de educación artística con quien compartía una visión singular de la titiritería. Jim la invitó a sumarse al programa como co-conductora, diseñadora y constructora de títeres. Juntos inventaron una forma completamente nueva de hacer puppetry para televisión.

Jim Henson inició su carrera televisiva a los 17 años tras aprender a fabricar títeres para una audición de WTOP-TV en 1954

“Antes de que él apareciera en televisión con los Muppets, los títeres eran básicamente teatrales”, señaló Falk. “Tenían un escenario de títeres, y así los presentaban en TV”.

Henson eliminó ese escenario. Usó la pantalla del televisor como si fuera el proscenio, hizo a sus personajes más expresivos y los pensó siempre desde el ojo de la cámara, no desde la platea. Esa decisión técnica y conceptual transformó la titiritería en televisión.

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Sam and Friends ganó un Emmy en 1958. Y el primer Kermit que apareció en ese programa —confeccionado con el abrigo verde de la madre de Henson y un par de jeans suyos, con los ojos hechos de dos mitades de una pelota de ping-pong— hoy forma parte de la colección del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, donado por la familia Henson en 2010.

En mayo de 1959, Jim y Jane se casaron en la casa de los padres de ella en Salisbury, Maryland. Para entonces ya eran socios en todo: en la creatividad, en los negocios y en la vida.

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Jim Henson junto a Kermit, conocido en países de habla hispana como La rana René

Jane se graduó en 1955 pero siguió trabajando junto a Jim en WRC-TV como intérprete, diseñadora de títeres y socia comercial. Fue una pieza fundamental en los primeros años de lo que después se convertiría en The Jim Henson Company. Entre 1960 y 1970 tuvieron cinco hijos: Lisa, Cheryl, Brian, John y Heather.

El éxito de Sam and Friends abrió las puertas de la televisión nacional. Los Muppets comenzaron a aparecer como invitados en programas como The Steve Allen Show, The Jack Paar Show y Today. Al mismo tiempo, Henson empezó a producir cientos de comerciales humorísticos para marcas de todo el país, entre ellas Wilkins Coffee y LaChoy Foods, con el mismo humor anárquico y desprejuiciado que caracterizaba a sus personajes.

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Esos comerciales llamaron la atención de Joan Ganz Cooney, productora ejecutiva de la televisión pública estadounidense, que estaba desarrollando un programa educativo para niños con una ambición descomunal.

En 1966, Cooney comenzó a trabajar en Sesame Street —conocida en Argentina como Plaza Sésamo—, que se estrenaría en 1969. Basándose en la reputación creativa de Henson, le pidió que diseñara una familia de personajes para poblar ese mundo.

Disney+ estrenó en 2024 el documental Jim Henson: Idea Man, mientras el legado del creador perdura tras su muerte en Nueva York en 1990

Lo que Henson entregó fue extraordinario: Epi y Blas, Oscar el Gruñón, Grover, el Monstruo de las Galletas y, por supuesto, Big Bird, el pájaro amarillo de 2,5 m de altura. Cada personaje tenía una función pedagógica precisa. Big Bird modelaba la curiosidad y la valentía de hacer preguntas. Oscar enseñaba a manejar el conflicto y la tolerancia. Epi y Blas, esa pareja de compañeros de cuarto tan distintos entre sí, demostraban que la amistad no necesita uniformidad.

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Fue también en Plaza Sésamo donde Kermit completó su evolución. Hasta el especial televisivo Hey, Cinderella!, estrenado en 1969, el personaje no era oficialmente una rana. Esa transformación lo convirtió en el anfibio más famoso del planeta.

En 1961, a medida que Muppets, Inc. crecía, Jim y Jane incorporaron al equipo al titiritero y escritor Jerry Juhl, que se convertiría en uno de los grandes colaboradores de Henson. Las exigencias de la televisión nacional llevaron a la familia a mudarse a Nueva York en 1963, donde Jim también reclutó al constructor de títeres Don Sahlin y al joven titiritero Frank Oz. Juntos desarrollaron a Rowlf el Perro, el primer personaje de los Muppets con reconocimiento nacional, que apareció regularmente en The Jimmy Dean Show entre 1963 y 1966.

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Plaza Sésamo demostró que los Muppets podían cautivar a los chicos. Pero Henson estaba convencido de que sus personajes podían entretener a toda la familia. El problema era que ninguna cadena estadounidense le compraba la idea.

George Lucas, David Bowie y Jim Henson. Juntos en 1986 para hacer el filme Laberinto

Fue Lord Lew Grade, productor televisivo británico y propietario de la cadena ATV, quien finalmente le dio el respaldo que necesitaba. En 1975 comenzó la producción en los estudios ATV de Londres, y en 1976 se estrenó The Muppet Show. El resultado fue una explosión: tuvieron una audiencia de 235 millones de espectadores en más de 100 países. El programa ganó tres premios Emmy en sus cinco temporadas.

El show presentó una nueva camada de personajes que se volverían tan queridos como Kermit: Miss Piggy y Fozzie Bear, interpretados por Frank Oz; el Gran Gonzo, por Dave Goelz; y Animal, también por Oz. Cada semana, estrellas internacionales —desde Gene Kelly y Rudolf Nureyev hasta Steve Martin y John Cleese— compartían escenario con los Muppets.

El éxito televisivo derivó naturalmente en el cine. The Muppet Movie (1979) fue la primera de seis películas protagonizadas por los Muppets. La historia seguía a Kermit desde los pantanos del sur de Estados Unidos hasta Hollywood, persiguiendo su sueño de trabajar en el espectáculo, juntando amigos en el camino. Era, en buena medida, un espejo de la propia vida de Henson.

Durante los años 80, Henson expandió su universo creativo en direcciones inesperadas. Produjo The Dark Crystal (1982) y Labyrinth (1986), dos películas de fantasía que lo llevaron a explorar técnicas de animatrónica y construcción de personajes tridimensionales de una complejidad nunca vista.

The Muppet Movie, estrenada en 1979, fue la primera de seis películas protagonizadas por los Muppets. Jim Henson junto a Fozzie Bear y Miss Piggy

The Dark Crystal fue el resultado de cinco años de desarrollo e involucró a decenas de diseñadores, constructores, técnicos e intérpretes de todo el mundo. Labyrinth, producida por George Lucas y protagonizada por el recordado David Bowie y una joven Jennifer Connelly —futura ganadora del Oscar—, llevó esas técnicas un paso más lejos.

Ambas producciones dieron origen a lo que hoy se conoce como Jim Henson’s Creature Shop, fundada en 1979, con oficinas en Londres y Los Ángeles, que continúa siendo una referencia mundial en animatrónica.

En televisión, la década también fue prolífica. Fraggle Rock —una de las primeras coproducciones internacionales de la historia de la TV— celebraba la amistad y la convivencia entre sus personajes: los Fraggle, los Gorgs y los Doozers. Jim Henson’s Muppet Babies ganó cuatro Emmy consecutivos como mejor programa animado. Y The Storyteller, con guiones del director ganador del Oscar Anthony Minghella, combinó tradición oral y efectos visuales de vanguardia para llevar mitos y cuentos populares a la pantalla.

En 2024, Disney+ estrenó Jim Henson: Idea Man, un documental dirigido por Ron Howard que recorre la vida de Henson con material de archivo, entrevistas con colaboradores y filmaciones caseras de la familia.

Jim Henson, creador de The Muppets y la fuerza creativa detrás de la serie de televisión "Sesame Street/Plaza Sésamo" sostiene su Emmy en Pasadena, California, el 17 de septiembre de 1989 (AP)

Frank Oz, la voz de Miss Piggy y Ernie, estuvo entre los entrevistados. Su definición de la relación con Henson fue tan honesta como afectuosa: “Era, a la vez, una alegría y un fastidio”. Los hijos de Henson también hablaron ante la cámara. Uno de ellos dijo: “Había honestidad e integridad en lo que creaba. Lo creaba porque necesitaba crearlo”.

El documental también revela datos que sorprenden: que Kermit no era originalmente una rana, que todas las cadenas estadounidenses rechazaron The Muppet Show antes de que se produjera en Inglaterra, y que Henson se dejó la barba para cubrir cicatrices de acné.

Justin Wilkes, presidente de Imagine Entertainment y productor del film, señaló: “Creo que una de las razones por las que es tan perdurable es que creó personajes capaces de procesar emociones muy adultas, ya sea la pérdida, el amor o la amistad”.

Sam and Friends, creado por Jim Henson en 1955 para WRC-TV, introdujo a Kermit y ganó un Emmy en 1958. En la foto Jim y su esposa Jene con los personajes de Sam and Friends

El 16 de mayo de 1990, tras una breve enfermedad, Jim Henson murió en Nueva York. Tenía 53 años. Su último proyecto terminado fue MuppetVision 3D, un cortometraje interactivo que él mismo dirigió y que todavía se proyecta en los parques temáticos de Disney en Florida y California.

Jane Nebel Henson, legalmente separada de Jim desde 1986 aunque unida a él por la visión compartida de los Muppets hasta el final, murió en 2013, a los 78 años. Según Arthur Novell, fideicomisario del Jim Henson Legacy, Jane solía decir en público que “Jim quería dejar el mundo convertido en un lugar mejor”. Y Novell agregaba que la mayoría coincidía en que ambos lo habían logrado.