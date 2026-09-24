Historias

36 hectáreas, el río Navesink a metros y un plan para proteger la vida silvestre: así Richard y Elizabeth Scudder lograron su reserva natural

La finca familiar, cercana a Middletown Township, recibió en agosto de 2026 la acreditación de ArbNet como arboreto, un reconocimiento que corona más de cuatro décadas de trabajo conservacionista iniciado por la pareja desde 1983

La pareja que donó una reserva de 36 hectáreas tras cuatro décadas de conservación
Richard y Elizabeth Scudder adquirieron el predio en la década de 1950 para proteger el bosque frente al avance urbano. (Monmouth Conservation Foundation (MCF))
Guardar

En los bosques costeros de Nueva Jersey, una finca familiar de 36 hectáreas pasó de estar amenazada por el avance urbano a abrirse al público.

La Reserva Scudder recibió en agosto de 2026 una acreditación internacional como arboreto, tras más de cuatro décadas de conservación impulsada por Richard “Dick” Scudder y Elizabeth “Libby” Scudder. El reconocimiento destaca el cuidado de sus árboles y de la vida silvestre que habita el predio.

PUBLICIDAD

Según la Fundación para la Conservación de Monmouth (MCF), la reserva está cerca de Middletown Township, junto al parque Huber Woods y próxima al río Navesink. Desde abril de 2024, la entidad administra el lugar, cuyos senderos permiten recorrer un ambiente con aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, insectos y numerosas especies de plantas.

La protección del terreno comenzó en 1983

La pareja que donó una reserva de 36 hectáreas tras cuatro décadas de conservación
La propiedad de 36 hectáreas se ubica cerca de Middletown Township, junto al parque Huber Woods y al río Navesink (Monmouth Conservation Foundation (MCF))

Alrededor de 1950, Dick y Libby Scudder compraron la propiedad. Él era editor y cofundador de MediaNews Group, y ambos compartían un objetivo que marcaría el futuro de la finca: preservar el bosque frente al avance urbano de las zonas cercanas.

Para cumplir ese objetivo, en 1983 comenzaron a donar a la MCF derechos de conservación sobre distintos sectores. Se trata de acuerdos legales que limitan las actividades que pueden dañar un terreno, aunque cambie de dueño. Durante los 20 años siguientes, los Scudder extendieron esa protección de forma gradual.

PUBLICIDAD

La MCF explicó que esas decisiones buscaban impedir que el avance inmobiliario alcanzara la propiedad. La familia Scudder cedió gratuitamente el terreno, en distintas etapas, a organizaciones de conservación para evitar su urbanización.

Luego de la muerte de Libby, en 2004, Dick donó en 2007 la parcela occidental, de 24 hectáreas, a la Sociedad Audubon de Nueva Jersey. Las 12 hectáreas restantes y la casa familiar pasaron a otras manos a través de un legado testamentario tras la muerte de Dick, en 2012.

La pareja que donó una reserva de 36 hectáreas tras cuatro décadas de conservación
Elizabeth “Libby” Scudder recorrió durante décadas el bosque que ayudó a preservar junto a su esposo en la actual Reserva Scudder (Créditos: Monmouth Conservation Foundation (MCF))

La fundación se convirtió en dueña de toda la Reserva Scudder en 2024

La transferencia se completó en abril de 2024, cuando la MCF asumió la propiedad de todo el predio. Fue la primera extensión de tierra que quedó bajo titularidad directa de la organización, que hasta entonces había trabajado principalmente mediante acuerdos de protección con propietarios privados.

Para afrontar la compra y las tareas posteriores, la fundación recibió una donación anónima inicial de USD 1 millón. Con esos recursos elaboró un plan de varios años que contempla estudios sobre el ambiente, el cuidado del bosque y medidas para conservar el sitio.

La pareja que donó una reserva de 36 hectáreas tras cuatro décadas de conservación
La Reserva Scudder recibió en agosto de 2026 una acreditación de la red internacional ArbNet como arboreto (Monmouth Conservation Foundation (MCF))

Los especialistas recorrieron la reserva durante un año, en las cuatro estaciones, para conocer qué especies y elementos naturales había allí. Ese relevamiento servirá como punto de partida para decidir cómo proteger el lugar y qué trabajos hacen falta en cada sector.

Con el apoyo de la consultora ambiental DuBois & Associates, el estudio identificó 89 especies de aves, 9 tipos de reptiles y anfibios, 12 especies de mamíferos y 2 tipos de peces. También registró insectos, árboles y otras plantas.

La información permitirá a la MCF mantener los senderos abiertos y, al mismo tiempo, cuidar los animales y la vegetación del área. El uso público del lugar quedará sujeto a pautas pensadas para reducir el impacto sobre el entorno.

La acreditación reconoce el cuidado de los árboles de la reserva

En agosto de 2026, ArbNet acreditó a la Reserva Scudder como arboreto. La red internacional reúne jardines y espacios públicos que se dedican al cuidado, estudio y difusión de los árboles.

De acuerdo con la MCF sobre la acreditación, la distinción toma en cuenta el registro y el manejo de los árboles presentes en la propiedad. La incorporación a esa red internacional también respalda las tareas de conservación y educación ambiental que la fundación prevé realizar en el lugar.

La pareja que donó una reserva de 36 hectáreas tras cuatro décadas de conservación
Richard “Dick” Scudder continuó con las donaciones de tierras destinadas a conservación y consolidó la protección de la actual Reserva Scudder. (Créditos: Monmouth Conservation Foundation (MCF))

Jean Scudder, hija de Dick y Libby, celebró la noticia en un comunicado difundido por la organización. “Mi madre y mi padre, Richard y Elizabeth Scudder, compraron originalmente la tierra por los árboles”, afirmó.

“Reconocieron lo especial que era, trabajaron para cuidarla y la amaron profundamente”, agregó. Jean señaló que sus padres estarían felices de saber que el sitio seguirá protegido y será valorado por otras personas.

Un tulípero de 202 años se mantiene en pie dentro del predio

Uno de los ejemplares más conocidos de la reserva es un tulípero, un árbol nativo de América del Norte, que empezó a crecer alrededor de 1824. Mide cerca de 37,8 metros de alto, equivalentes a 124 pies, y es el segundo tulípero más grande de Nueva Jersey.

El árbol ya estaba allí más de un siglo antes de que los Scudder compraran el terreno. Su permanencia, junto con la de otras especies del bosque, forma parte de la tarea que ahora continúa la Fundación para la Conservación de Monmouth.

Temas Relacionados

Nueva JerseyConservación ambientalÁrbolesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rechazado por las cadenas de EEUU, aplaudido por el mundo: cómo Jim Henson y una rana hecha con ropa usada llegaron a cien países

Ninguna televisora estadounidense quiso comprar su programa más ambicioso. Fue un productor inglés quien le abrió las puertas que lo llevaron al éxito. Detrás de cada personaje había una decisión creativa que nadie había intentado antes

Rechazado por las cadenas de EEUU, aplaudido por el mundo: cómo Jim Henson y una rana hecha con ropa usada llegaron a cien países

La metamorfosis de la heredera millonaria que se convirtió en guerrillera luego de ser secuestrada y la condena que terminó en indulto

Patricia Hearst, nieta del magnate de medios William Randolph Hearst, tenía 22 años cuando el 24 de septiembre de 1976 un juez federal la condenó a 35 años de cárcel por el asalto comando a un banco perpetrado por el Ejército Simbionés de Liberación, la misma organización que la había secuestrado. Al principio se creyó que había sido raptada para cobrar un rescate, pero pronto se convirtió en la imagen de la organización. Medio siglo después se sigue debatiendo si fue víctima del “síndrome de Estocolmo”

La metamorfosis de la heredera millonaria que se convirtió en guerrillera luego de ser secuestrada y la condena que terminó en indulto

La mujer que pasó dos días bajo los escombros en Venezuela junto al cuerpo de su marido: “Traté de imaginar el cielo y la luz”

Nayarit Colmenares perdió su mano derecha. La mujer es ilustradora y está aprendiendo a dibujar con la izquierda. Vivía con su pareja en un departamento frente al mar en La Guaira. Este 24 de septiembre se cumplen tres meses de los terremotos que sacudieron a Venezuela

La mujer que pasó dos días bajo los escombros en Venezuela junto al cuerpo de su marido: “Traté de imaginar el cielo y la luz”

Lo llamaban el “hombre león”, pero hablaba 5 idiomas y soñaba con ser odontólogo: la vida de Stephan Bibrowski

Nacido en 1890 cerca de Varsovia, desarrolló una carrera internacional bajo el nombre artístico de Lionel, marcada por la hipertricosis y los prejuicios de su época. Detrás de la imagen fabricada para atraer multitudes en el Barnum & Bailey, existía una inquietud intelectual que la fama nunca terminó de mostrar

Lo llamaban el “hombre león”, pero hablaba 5 idiomas y soñaba con ser odontólogo: la vida de Stephan Bibrowski

Con una novela de 1831, Víctor Hugo salvó a Notre-Dame de la demolición y convirtió a Quasimodo en el alma del edificio

La catedral llegó al siglo XIX saqueada, sin campanas ni aguja, y al borde de desaparecer. Fue la pluma del escritor francés la que movilizó a todo un país, promovió su restauración y sentó las bases del movimiento moderno de preservación arquitectónica

Con una novela de 1831, Víctor Hugo salvó a Notre-Dame de la demolición y convirtió a Quasimodo en el alma del edificio

DEPORTES

Franco Colapinto inicia su actividad en el peligroso circuito de Bakú con las dos primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

Franco Colapinto inicia su actividad en el peligroso circuito de Bakú con las dos primeras prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

La historia del crack que sufrió una icónica trompada, tuvo un épico duelo con Romario y hoy es comentarista: “Nunca fui un santo”

Compitió contra Senna, fue campeón del TC 2000, vende empanadas en España y a los 61 años vuelve a correr

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación

TELESHOW

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

Wanda Nara compartió la foto oficial de MasterChef Celebrity a días del estreno: la reacción de los participantes

INFOBAE AMÉRICA

La Cultura de la Cancelación

La Cultura de la Cancelación

Trump recibe a Xi Jinping en la Casa Blanca para una cumbre marcada por el comercio, Taiwán, Irán y la inteligencia artificial

Ecuador y EEUU abatieron a un miembro de Los Choneros vinculado a grupos narcos de Colombia y México

La OMS advirtió que el Congo tiene escasez de personal sanitario mientras el ébola sigue fuera de control

La canciller norcoreana aseguró que el régimen de Kim Jong-un mantendrá sus armas nucleares “para siempre”