La foto acertijo: ¿Quién es este estudiante que se convirtió en uno de los actores más queridos del mundo?

El actor tuvo una infancia y adolescencia traumática debido a la inestabilidad mental de su madre y el antisemitismo reinante (Haddon Township Historical Society (Facebook))

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Creció en una casa donde el dolor era una constante. Su madre tenía un trastorno psiquiátrico y recurría a la humillación como forma de castigo. Su padre era judío en un vecindario donde eso bastaba para ser excluido.

La enuresis infantil que padecía se convirtió, en manos de su madre, en una tortura psicológica. “Mojaba la cama. Su madre lo castigó cruelmente por ello...colgaba las sábanas sucias en la ventana de su habitación, sabiendo que el autobús escolar paraba justo delante de su casa”, narró la actriz Alison Arngrim en su libro de memorias, y lo confirmó Cheryl, la propia hija del actor: el niño debía correr a una lavandería cercana al alba para deshacerse de la evidencia antes de que su madre se levantara.

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Cheryl describió la situación al Chicago Tribune: “Tuvo una de las infancias con más maltrato que jamás haya oído. Su madre era mentalmente inestable y a menudo intentaba suicidarse delante de él”.

Nacido el 31 de octubre de 1936 en Queens, Nueva York, el futuro actor creció en una familia atravesada por tensiones religiosas —padre judío, madre católica— y por una fragilidad emocional que ninguno de los dos supo contener. Cuando la familia se mudó a Collingswood, Nueva Jersey, el antisemitismo del entorno sumó otra capa de aislamiento. Él mismo recordó años después que en la secundaria “no tenía citas” porque “ningún padre cristiano de la ciudad permitiría que su hija saliera con un judío”.

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Uno de los episodios que más lo marcó ocurrió durante unas vacaciones en la playa. Su madre intentó ahogarse. Él la rescató. Minutos después, ella retomó la jornada familiar como si nada hubiera sucedido. Él, sin poder procesar lo que acababa de vivir, sufrió el impacto emocional. Años más tarde calificaría ese momento como “el peor de su vida”.

A los 16 años, un accidente durante una carrera de motos lo dejó prácticamente desfigurado. Varias cirugías fueron necesarias para reconstruir su cara. Nadie podía notarlo a simple vista, pero la experiencia lo dejó en un lugar de vulnerabilidad que no abandonaría fácilmente.

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Escapar del hogar fue una decisión temprana. Se casó con Dodie Levy Fraser, una mujer ocho años mayor que él, con quien adoptó tres hijos: Mark, Josh y Jason. El matrimonio no prosperó, y esa primera ruptura lo sumió en una tristeza profunda.

La actuación fue el camino elegido. Tras sobrevivir con publicidades y pequeños papeles en producciones menores, llegó su gran oportunidad: una serie western emitida entre el 12 de septiembre de 1959 y el 16 de enero de 1973, durante 14 años consecutivos. Su personaje lo llevó a la fama internacional.

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Pero fue en otra serie donde su historia personal encontró su contracara. Como actor, escritor, productor y director, construyó en pantalla todo lo que su infancia le había negado: una familia sólida, amorosa y capaz de superar la adversidad con bondad. Su personaje de padre enfatizaba la fortaleza y la sabiduría, pero también la vulnerabilidad emocional, un modelo paternal radicalmente opuesto al que él conoció.

Antes, en 1976, había escrito, producido y dirigido The Loneliest Runner, una película semiautobiográfica donde el tema de la enuresis y la humillación materna ocupaban el centro de la trama. Fue su forma más directa de llevar a la pantalla una experiencia que durante años había intentado esconder.

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Respuesta: el joven de la foto es Michael Landon (nombre artístico de Eugene Maurice Orowitz)