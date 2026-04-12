El día en que Martin Luther King fue arrestado por marchar contra la segregación: “Esperamos más de 340 años por nuestros derechos”

La foto policial del día de la detención de Martin Luther King Jr. en 1963 (Associated Press)

En abril de 1963, el reverendo Martin Luther King Jr. y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur tomaron la determinación de llevar su campaña de acción directa a Birmingham, Alabama.

El objetivo era apuntar al corazón de la segregación racial. Birmingham era, según el propio King, la ciudad con mayor segregación de Estados Unidos. Arrastraba un historial tan nefasto de atentados sin resolver contra iglesias y viviendas de la población negra que se había ganado el triste apodo de “Bombingham”. La brutalidad policial y el trato injusto en los tribunales locales eran un secreto a voces a nivel nacional.

Frente a esa coyuntura, la filial local invitó a King —presidente de la sede central en Atlanta que nucleaba 85 filiales sureñas— a mantenerse alerta para involucrarse en un programa de protesta pacífica si resultaba necesario. King aceptó de inmediato. El plan contemplaba cuatro pasos: recopilar hechos para comprobar las injusticias, negociar, hacer un proceso de purificación personal y lanzar la acción directa.

Martin Luther King Jr., con el reverendo Ralph Abernathy (al centro) y el reverendo Fred Shuttlesworth, desafiaron una medida cautelar que prohibía marchar y fueron detenidos (Birmingham Public Library Archives)

En Birmingham, las etapas previas ya se habían agotado. Los dirigentes negros intentaron dialogar con las autoridades políticas, pero estas se negaron a entablar una negociación de buena fe. En septiembre del año anterior, hubo una oportunidad de conversar con el sector comercial. Allí los comerciantes asumieron compromisos concretos, como la promesa de retirar los humillantes carteles de segregación de los locales. Confiados en el acuerdo, el reverendo Fred Shuttlesworth y los líderes del Movimiento Cristiano de Alabama por los Derechos Humanos aceptaron frenar toda manifestación. Con el correr de los meses, la comunidad comprobó que fueron víctimas de una mentira: los carteles nunca se retiraron.

Ante ese panorama de esperanzas rotas, la única salida fue preparar la acción directa, utilizando sus propios cuerpos para interpelar a la comunidad. Primero pasaron por el entrenamiento personal, organizando talleres donde se preguntaban si serían capaces de aguantar los golpes sin devolverlos y soportar las penurias de un calabozo.

El arresto de King estuvo marcado por una decisión táctica delicada. Días antes de la detención, el comisionado de policía segregacionista “Bull” Connor y el jefe policial Jamie Moore lograron que un tribunal estatal dictara una medida cautelar prohibiendo las manifestaciones masivas.

Martin Luther King Jr. al frente de la manifestación que se dirigía la sede del municipio de Birmingham, Alabama (AP)

La historia reciente pesaba enormemente. Meses atrás, en Albany, Georgia, la organización había acatado una orden judicial calcada para priorizar la vía institucional. Apelaron la restricción en los tribunales, pero mientras el engorroso trámite avanzaba, el impulso logrado en las calles se esfumó por completo. Decididos a no tropezar con la misma piedra en Birmingham, sabían qué hacer. Los abogados le plantearon a King que la orden del magistrado local violaba la Primera Enmienda y que ganarían una apelación. El problema era el tiempo que demandaría el trámite judicial. La celebración de la Pascua estaba encima, con el peso del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección marcando la agenda, la gente ya estaba lista para marchar. Frenar la movilización implicaba desinflar los ánimos y perder todo el envión conseguido.

Al mismo tiempo, los asesores alertaron sobre los riesgos: si no apelaban formalmente la orden, perdían el derecho a cuestionar su legalidad a futuro. Podían ser acusados del delito de desacato al tribunal, aun cuando el fallo original estuviera viciado. King hizo oídos sordos a la prohibición y anunció que iba a seguir adelante.

El 12 de abril de 1963, lideró una movilización de unos mil ciudadanos negros hacia el distrito comercial. En un escenario donde la policía reprimió a la multitud empleando mangueras de bomberos y perros de ataque, el reverendo fue detenido. Las autoridades lo acusaron de violar la ley estatal contra las marchas masivas, arrojándolo a la cárcel de Birmingham junto al reverendo Ralph D. Abernathy.

Abril de 1963. Martin Luther King Jr. es llevado detenido hacia un camión de la policía (AP)

King permaneció recluido alrededor de una semana hasta que recuperó la libertad bajo fianza. Como dato histórico que complementa este arresto, el episodio no se cerró en aquel momento. En 1967, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo adverso en contra de King en la causa Walker contra la Ciudad de Birmingham. El máximo tribunal determinó que, al incumplir la orden sin apelar, la condena impuesta originalmente por desacato era firme. Esa resolución lo forzó a purgar cinco días adicionales en las celdas de Birmingham en 1967.

Retomando abril de 1963, aquellos apremiantes días de encierro inicial engendraron un documento clave. El mismo día de la captura, ocho clérigos blancos publicaron una carta abierta tildando sus actividades organizativas de “imprudentes e inoportunas”. Exigían que los reclamos se tramitaran en silencio en los pasillos judiciales y no agitando las calles. Acusaron a King de ser un agitador externo que se entrometía en conflictos locales.

El 16 de abril de 1963, desde su celda, King respondió escribiendo la conocida “Carta desde la cárcel de Birmingham”. En sus páginas desarticuló las acusaciones demostrando que había sido invitado de manera formal a la ciudad. Argumentó firmemente que cualquier injusticia perpetrada en cualquier lugar del mundo lo empujaba ineludiblemente a tener que actuar. El escrito justificaba el deber cívico de acatar las leyes justas, imponiendo la obligación moral de desobedecer de lleno aquellas normas injustas. Recordó que las aberraciones perpetradas por Adolf Hitler estaban enmarcadas en la legalidad de la época, y que las normativas previas a la Guerra Civil resguardaban la captura de esclavos prófugos.

Martin Luther King Jr. rumbo a su lugar de detención. Allí escribiría la célebre "Carta desde una cárcel de Birmingham" (AP)

También se ocupó de aclarar por qué elegía la calle. King coincidió de buena gana en el valor del diálogo, pero les retrucó que la protesta no violenta busca pura y exclusivamente provocar una severa crisis y sembrar tensión creativa en el ambiente para obligar a negociar a una comunidad política que siempre les cerró las puertas.

El texto no sólo apuntó a los sectores racistas más violentos, sino que transparentó una enorme decepción con la dirigencia blanca considerada de corte moderado, a la cual acusó de mirar para un costado frente a los atropellos. El activista relató cómo, en medio de injusticias brutales infligidas a su comunidad, tuvo que presenciar cómo las iglesias blancas se mantenían al margen, limitándose a repetir irrelevancias piadosas. El reverendo cuestionó a las congregaciones que se refugiaban en una religión orientada hacia cuestiones del “otro mundo”, trazando una distinción absurda entre el cuerpo y el alma, y separando de forma tajante lo sagrado de lo secular. Advirtió que, si las frustraciones acumuladas por la población negra no encontraban un pronto escape mediante vías pacíficas, terminarían decantando irremediablemente en un estallido de violencia.

Para entender el fenomenal peso del documento redactado en medio de aquel áspero confinamiento, resulta un ejercicio fundamental revisar textualmente los párrafos que el líder plasmó. Respecto a los consejos que lo instaban a guardar paciencia, King escribió con total franqueza:

“Sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca concede voluntariamente la libertad; tiene que ser exigida por los oprimidos. Francamente, todavía no he participado en una campaña de acción directa que fuera ‘oportuna’ según el calendario de quienes no han sufrido indebidamente la enfermedad de la segregación. Desde hace años vengo escuchando la palabra ‘¡Esperen!’. Suena en los oídos de cada negro con una familiaridad penetrante. Este ‘esperar’ casi siempre ha significado ‘nunca’. Ha sido un sedante que alivia el estrés emocional por un momento, solo para dar a luz a un bebé deforme de frustración. Debemos llegar a ver, con el distinguido jurista de ayer, que ‘una justicia demasiado demorada es una justicia denegada’. Hemos esperado más de 340 años por nuestros derechos constitucionales y otorgados por Dios”, dijo King Jr.

Martin Luther King Jr. eligió Alabama para manifestar debido a que allí la segregación era muy importante (AP)

Al ahondar en los motivos concretos por los cuales la paciencia se había agotado, King trazó una radiografía demoledora sobre la cruda cotidianidad que soportaba su gente:

“Supongo que es fácil para aquellos que nunca han sentido los dardos punzantes de la segregación decir que esperen. Pero cuando has visto a turbas despiadadas linchar a tus madres y padres a voluntad, y ahogar a tus hermanas y hermanos por capricho; cuando has visto a policías llenos de odio maldecir, patear, brutalizar e incluso matar a tus hermanos y hermanas negros con impunidad; cuando ves a la gran mayoría de tus 20 millones de hermanos negros asfixiándose en una jaula hermética de pobreza en medio de una sociedad opulenta; cuando de repente te encuentras con la lengua trabada y el habla tartamudeando mientras intentas explicarle a tu hija de seis años por qué no puede ir al parque de diversiones público que acaba de anunciarse en la televisión, y ves las lágrimas brotar de sus ojitos al decirle que Funtown está cerrado para los chicos de color, y ves las deprimentes nubes de inferioridad empezar a formarse en su pequeño cielo mental [...] cuando tenés que inventar una respuesta para un hijo de cinco años que pregunta con un patetismo angustiante: ‘Papá, ¿por qué los blancos tratan tan mal a las personas de color?’; cuando hacés un viaje por el país y te ves en la necesidad de dormir noche tras noche en los rincones incómodos de tu auto porque ningún motel te acepta; cuando sos humillado día tras día por los molestos carteles que dicen ‘blancos’ y ‘de color’; cuando tu primer nombre se convierte en negro y tu segundo nombre en pibe sin importar la edad que tengas, y tu apellido se convierte en ‘John’, y cuando a tu esposa y a tu madre nunca se les da el respetado título de Señora; cuando te ves acosado de día y perseguido de noche por el hecho de ser negro, viviendo constantemente en puntas de pie, sin saber nunca qué esperar a continuación, y plagado de temores internos y resentimientos externos; cuando estás siempre luchando contra un sentido degenerativo de ser un don nadie, entonces entenderán por qué nos resulta difícil esperar", explicó King Jr.

Martin Luther King Jr. fue asesinado en abril de 1968 (AP)

La carta redactada tras las rejas incluyó en sus líneas un diagnóstico sumamente incisivo sobre qué actor frenaba realmente la instauración de la igualdad:

“Debo confesar que en los últimos años me ha decepcionado profundamente el moderado blanco. Casi he llegado a la lamentable conclusión de que el gran escollo del negro en su camino hacia la libertad no es el Consejero Ciudadano Blanco o el miembro del Ku Klux Klan, sino el moderado blanco que está más devoto al ‘orden’ que a la justicia; que prefiere una paz negativa que es la ausencia de tensión, a una paz positiva que es la presencia de justicia; que dice constantemente: ‘Estoy de acuerdo con vos en el objetivo que buscás, pero no puedo estar de acuerdo con tus métodos de acción directa’; que siente paternalistamente que puede fijar el calendario para la libertad de otro hombre; que vive de acuerdo con el mito del tiempo y que asesora constantemente al negro a esperar una temporada más conveniente”, señaló el luchador por los derechos de los negros.

Esa carta, testimonio de época, fue escrita en una celda hace 63 años.