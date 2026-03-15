Un ladrillo, una foto y una pista olvidada: la cadena de hallazgos que cambió el destino de una víctima de la dark web

La investigación, que reunió a expertos de diferentes disciplinas, logró terminar con el calvario de una niña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un detalle arquitectónico en una pared de ladrillo, visible en fotografías, fue la clave que permitió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos localizar y rescatar a una menor identificada como Lucy tras años de abusos.

La investigación, recogida por BBC News, destaca el trabajo minucioso del especialista Greg Squire y su equipo, quienes descifraron pistas vitales en imágenes difundidas en la red oscura.

El caso comenzó cuando imágenes perturbadoras de Lucy circularon en la dark web, un entorno digital cifrado e inaccesible sin programas particulares, orientado al anonimato.

El agresor recortaba o alteraba cualquier rasgo identificable en las fotos, lo que dificultó a Squire y a sus colegas identificar a la víctima o su paradero, según indicó BBC News.

El caso de Lucy evidenció la importancia de la atención a detalles arquitectónicos en crímenes digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al principio, los investigadores solo pudieron deducir que Lucy se encontraba en Norteamérica, gracias a equipos eléctricos claramente visibles en las imágenes.

Intentaron avanzar contactando a la plataforma Facebook para que revisara fotos familiares en sus redes, pero la colaboración no fue posible. La red social comunicó a BBC News que, aunque apoya a las autoridades, solo podía actuar dentro de procesos legales específicos para proteger la privacidad.

Ante estos límites, el equipo dirigido por Squire analizó en detalle todo lo visible en la habitación de Lucy, como ropa, juguetes y, en especial, un sofá. Al determinar que este mueble solo se comercializaba en ciertas zonas, redujeron la búsqueda a cerca de 40.000 clientes.

Squire explicó a BBC News que en ese momento seguían manejando datos de 29 estados, una cantidad todavía abrumadora.

Las plataformas digitales presentan desafíos legales para la colaboración con las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance crucial llegó gracias a la identificación del tipo de ladrillo visible en las imágenes. Squire se puso en contacto con la Brick Industry Association y, gracias a la gestión de esta entidad, conoció a John Harp, fabricante con décadas de experiencia.

Harp reconoció de inmediato los ladrillos “Flaming Alamo”, producidos entre los años 60 y mediados de los 80 en el suroeste del país. Aunque no existían registros digitales de ventas, Harp aportó un dato determinante: “Los ladrillos son pesados… los ladrillos pesados no viajan muy lejos”, señaló al medio.

Con esa pista, restringieron la búsqueda a quienes compraron el sofá y residían en un radio de 160 kilómetros de la fábrica de Harp. Examinaron redes sociales de unas 50 personas y dieron con fotografías de Lucy en compañía de una mujer probablemente familiar.

A partir de registros estatales, confirmaron una dirección específica y, con la ayuda de Harp, evaluaron la posibilidad de que allí hubiera paredes interiores con ladrillo Flaming Alamo.

El detalle de los ladrillos Flaming Alamo fue fundamental para el rescate de Lucy (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación culminó al identificar entre los habitantes de la vivienda al novio de la madre de Lucy, quien resultó ser un delincuente sexual reincidente. En pocas horas, agentes de Homeland Security arrestaron al agresor, responsable de seis años de abusos. Recibió una condena superior a 70 años de prisión.

John Harp, tutor temporal de más de 150 niños y padre adoptivo de tres, expresó a BBC News su satisfacción por haber contribuido al caso y la tranquilidad de saber que Lucy estaba a salvo. Valoró la labor del equipo de Squire como “mucho mayor que todo lo que yo haya experimentado”.

El impacto en Squire fue profundo. Según confió a BBC News, hubo periodos en los que la presión y la exposición a la violencia sexual infantil afectaron seriamente su salud mental y relaciones personales.

Su colega Pete Manning le sugirió entonces buscar ayuda profesional. Squire reflexionó: “Resulta difícil cuando lo que te impulsa también es lo que termina por desgastarte”.

La colaboración internacional resultó clave en la investigación sobre abuso infantil en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano pasado, Greg Squire conoció en persona a Lucy, ya en su veintena. Ella afirmó a BBC News que, después del rescate, experimentó mayor estabilidad y logró hablar sobre lo vivido, algo que antes no era posible. “Ahora tengo la energía para contar mi historia”, explicó Lucy.

Este caso refleja una tendencia global: las investigaciones sobre abuso sexual infantil en línea dependen menos de tecnologías avanzadas y más de la atención a detalles minuciosos, junto con la colaboración internacional.

El trabajo de Squire formó parte de un reportaje a largo plazo de BBC News, que siguió durante cinco años a equipos de Estados Unidos, Portugal, Brasil y Rusia, subrayando el valor del cruce de información local y global.

Para profesionales como Squire, la convicción de poder intervenir y contribuir directamente a la protección infantil prevalece sobre la comodidad de la distancia ante el sufrimiento, impulsando su dedicación al rescate de menores víctimas de delitos en la dark web.