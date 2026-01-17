Historias

La foto acertijo: ¿Quién es este comediante que fue parte de un dúo synthpop en los 80?

Mucho antes de incomodar a multitudes con su humor ácido, fue un estudiante aplicado, músico y empleado en trabajos que no parecían llevar a ningún lado

Guardar
El futuro actor y comediante
El futuro actor y comediante tenía 21 años cuando creó su dúo pop Seona Dancing

Nació el 25 de junio de 1961 en el hospital de Reading, en Berckshire, Inglaterra. Su padre, Jerry, era un soldado franco-canadiense que llegó a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Conoció a Eva durante un apagón y se mudaron juntos a Whitley, un pequeño suburbio del pueblo de Reading, en el sudeste de Londres, donde consiguió trabajo como obrero. Formaron una típica familia trabajadora de la posguerra.

Tenía once años cuando le preguntó a Eva, su madre, por qué había tanta diferencia de edad entre él y sus tres hermanos mayores, Larry, Marsha y Bob, que ya tenían más de veinte. La madre no dudó al responder con parsimonia y entre risas: “Fuiste un error, hijo”. Él suele decir que heredó de ella el humor ácido y el gusto por la comedia.

De su infancia guarda muchas anécdotas, especialmente de sus hermanos. “Cuando tenía unos ocho años, mi hermano Bob —que ya rondaba los diecinueve— me vio dibujando a Jesús para catequesis y me preguntó por qué creía en Dios. Vi cómo mi mamá le hacía señas para que se callara. ¿Por qué ni siquiera quería que se hiciera la pregunta? Ahí entendí que me estaban escondiendo algo”. Empezó a leer por su cuenta y desde entonces se declara ateo.

No pensaba dedicarse a la comedia, sino a la música. Primero se inscribió en la UCL para estudiar Biología, pero a las dos semanas se pasó a Filosofía. Muchas de sus pasiones actuales ya estaban ahí: el fuerte compromiso con los derechos de los animales, luego el interés por el sentido de nuestras acciones, y una mirada ferozmente crítica sobre la condición humana.

Mientras estudiaba filosofía, tuvo una
Mientras estudiaba filosofía, tuvo una etapa dedicada a la música, con dos simples que fueron exitosos en Filipinas

En la universidad también conoció a quien sigue siendo su compañera de vida, Jane Fallon, y a su mejor amigo, Bill Macrae. Con él formó la banda de synthpop Seona Dancing. Se recibió en 1983 con honores y ese mismo año firmaron contrato con London Records para grabar los singles More to Lose y Bitter Heart. El éxito, sin embargo, sólo llegó en Filipinas. Más tarde incluso fue manager de la banda Suede, antes de que alcanzara notoriedad. “Por un tiempo creímos que éramos los Tears for Fears”, diría después, entre risas, sobre aquella etapa musical.

Mientras Jane comenzaba a hacerse un nombre como productora de televisión, él trabajó como organizador de eventos de entretenimiento, un oficio que —asegura— le dio abundante material para pensar en una futura serie sobre el mundo laboral. “Pasé demasiado tiempo escuchando a malos comediantes en bares de estudiantes”, recuerda. En esos mismos bares empezó a subirse al escenario para hacer stand-up.

A mediados de los noventa consiguió trabajo como locutor en la radio alternativa XFM y pronto tuvo su propio programa. Allí conoció a Steven Merchant, a quien contrató como asistente de producción y que terminaría siendo su socio creativo más importante. Descubrieron rápidamente que compartían el mismo sentido del humor y pasaban horas escribiendo guiones y rutinas.

No tardó en llegar la televisión: fue convocado para reemplazar a Sacha Baron Cohen en The 11 O’Clock Show y luego tuvo un programa con su nombre que hoy él mismo define como “un fracaso total”. Por entonces, Merchant debía presentar un corto para un curso de producción en la BBC. El protagonista era su amigo, interpretando a un jefe tan patético como detestable. El corto se llamó Seedy Boss. Así nació un personaje que cambiaría su carrera.

A partir de ese material, la BBC2 les pidió un piloto. La primera temporada de la serie se estrenó en julio de 2001. Al principio pasó casi inadvertida, pero con el tiempo se volvió de culto. Fueron apenas doce episodios y dos especiales. Sin embargo, la adaptación estadounidense —con Steve Carell al frente y sus creadores como productores— se convertiría en un fenómeno mundial y duraría nueve temporadas.

Respuesta: el cantante de la foto es Ricky Gervais.

Temas Relacionados

La foto acertijo

Últimas Noticias

El origen de Popeye: de personaje secundario de historieta al símbolo mundial que contribuyó al aumento del consumo de espinaca

El dibujante E.C. Segar sumó al marinero de la pipa en una tira que llevaba diez años publicándose. El éxito fue rotundo y el musculoso se quedó con todo

El origen de Popeye: de

La “antorcha humana” de Praga: un estudiante prendido fuego, una tumba profanada por la policía y el principio del fin de la URSS

Jan Palach tenía apenas 21 años cuando decidió prenderse fuego a lo bonzo en la capital de la entonces Checoslovaquia. El comunismo lo había desilusionado y reprimido

La “antorcha humana” de Praga:

“Lo han secuestrado por mi culpa”: la noche en que ETA raptó al padre de Julio Iglesias, la angustia y el insólito rescate

La madrugada del 17 de enero de 1982 el ginecólogo Julio Iglesias Puga fue liberado por un comando del Grupo Especial de Operaciones en una casa del pueblo de Trasmoz, en Zaragoza, sin pensar que él estaría en ese lugar. El engaño al que recurrió ETA para raptarlo en su departamento madrileño

“Lo han secuestrado por mi

Qué sucedió con los hijos de Mozart: entre enfermedades, frustraciones y un legado que se apagó

Un repaso por las vidas de los seis hijos del compositor: muertes tempranas, sueños truncos y una descendencia que no llegó a continuar el apellido, pese a los esfuerzos por mantener viva la obra de su padre

Qué sucedió con los hijos

El día que abrió el Cavern Club: el refugio subterráneo que vio nacer a Los Beatles y encendió la revolución musical en Inglaterra

El 16 de enero de 1957 nació en Liverpool el mítico club que fue escenario decisivo del surgimiento del rock británico y cuna espiritual de los “Fabulosos Cuatro″. Las otras bandas que pasaron por allí

El día que abrió el
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura

Otra salida de un juvenil reabre cuestionamientos en torno al representante Guastadisegno

Sebastián Báez cayó en la final del ATP de Auckland y se quedó con las ganas de coronar con un título su gran arranque de año

Andrea Collarini se repuso de un arranque difícil y avanzó a la final del AAT Challenger en Palermo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

TELESHOW
Marcelo de Bellis y Marisol

Marcelo de Bellis y Marisol Grasso, vacaciones en familia y relax en Punta del Este

Vanina Escudero se reencuentra con su pasado en Mar del Plata: “Mis hijos no conocían y todo tiene otro sabor”

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

El emotivo mensaje de Valentina Zenere por la celebración de sus 29 años: “Tengo todo para ser feliz”

INFOBAE AMÉRICA

10 años de Meridiano: ¿hacia

10 años de Meridiano: ¿hacia dónde se dirige la cámara argentina de galerías de arte?

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Sobrevivió a Dachau y al día siguiente, convirtió el horror en dibujos

Al menos 52 presos en Irán fueron ejecutados por el régimen, en simultáneo con las protestas

“En la vida anterior fuimos amantes...”: el autor de “Mis días en la librería Morisaki” vuelve con audacia