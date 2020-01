Hitler: Sí, 35 mil tanques. Hemos destruido hasta ahora 34 mil tanques. Si alguien me habría contado esto, le hubiera dicho: “¡Usted! Sí, usted, uno de mis generales me dice que cualquier país tiene 35 mil tanques, yo le diría: Señor mío, usted lo ve todo duplicado o decuplicado. Está loco, ve fantasmas”. Antes le he contado que hemos encontrado fábricas, una en Kramatorsk Aje, por ejemplo. Hace dos años había como doscientos tanques. No teníamos ni idea. Ahora allí hay una planta de fabricación de tanques donde en cada turno trabajan 30.000 obreros y en un día trabajan 60.000 obreros ¡en solo una fábrica! ¡Una planta gigantesca! Masas de trabajadores que ciertamente viven como animales… en la zona del Donets. (Ucrania).