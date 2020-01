Believe it or not, el pollero inventó una red de veintisiete colaboradores, espías también, repartidos por toda Europa, que le transmitían información clave. Una red que hizo aún más creíble con otra audaz ficción: el nombre de cada uno, su lugar en la misión, y advirtiendo que era imposible pasar datos más precisos –direcciones, teléfonos–, ya que podían ser detectados por el enemigo. Pero decora el misterio con datos verosímiles: –Algunos son combatientes renegados irlandeses, y hay un aviador borracho que volaba para la Real Fuerza Aérea…