El 11 de septiembre del 2001 aterrizaba a las 5:45 am en New York en el vuelo AA 956, proveniente de Buenos Aires, sin saber que ese día cambiaría la vida de tanta gente y la mía. Recuerdo como si fuera hoy que nos tuvieron quince eternos minutos en la pista de aterrizaje porque el aeropuerto internacional JFK abría a las 6 am. Luego de hacer migraciones, nos tomamos un taxi rumbo al New York Palace, justo enfrente de las oficinas centrales de DDB, una de las agencias de publicidad más importantes del mundo. Era un día de verano en Manhattan, con el cielo celeste profundo. Llegué al Hotel junto a algunos compañeros de la filial local de DDB de aquel entonces, ilusionados, porque esa misma noche recibiríamos un premio muy importante. Entre una cosa y otra, hicimos el Check In y cada uno subió a su habitación. Eran las 7:45 am. Luego de desarmar la valija, me di una ducha para dormir un par de horas más, ya que la primera reunión la tenía recién a las 12 del mediodía. Mientras cerraba los ojos, me despertó el teléfono.