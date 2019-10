1976: La jerarquía me sacó de la cárcel en Abril, después de tan solo 9 días de preso; pero mucho menos logra para miles que no aparecen más; la vergüenza de estar vivo. Me paso los años a disposición del Poder Ejecutivo y a disposición de que cada día vengan a secuestrarme, pero me “porto bien”, me quedo exiliado en barrio Otero (...), enseñando a los chicos el catecismo y la marcha, les enseño como pararse en la cancha de fútbol, organizados, para no perder por goleada; que los chicos buenos se vayan a otra iglesia. A los grandes; que el fútbol, el vino, los asados, la amistad y los cuartetos cordobeses son un gran invento de Dios, para que a pesar de la inseguridad, mantengamos la esperanza, que también a Cristo lo mataron, pero resucitó. Que el coya sentado bajo el árbol, haciendo la siesta, con el sombrero que le tapa los ojos (dice), estoy despierto e igual me ve, y está esperando, con astucia, que pase el tiempo; que estos hijos de puta se gasten; que se los lleve el viento; que los hombres pasan, pero los pueblos permanecen; y que hay que clandestinizarse en las culturas, en las alegrías de cada día, en el vino, en el fútbol bien jugado, en el cariño por los hijitos y en el asado, pero que traigan también a las mujeres y a los chicos porque la cultura se cuida en familia. (...) Y no importa que me digan desde la Jefatura Militar de San Nicolás que no junte jóvenes en la iglesia, que no junte gente (yo me hice cura para juntar a la gente); (...) que más vale cuide que los muchachos no hagan el amor del otro lado del paredón de la iglesia.