— La Argentina tiene que tener muy claro para dónde quiere ir y tiene que trabajar fervientemente para generar empleo. Hasta ahora todos los ajustes fueron fracasando. Desde Rodrigo para acá, o desde Alfonsín para acá, cada uno que vino con un plan de ajuste fracasó. Y éste también. Entonces si los europeos se unen para tener más fuerza nosotros, en la CGT, ¿nos dividimos para tener menos fuerza? Es un error. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre las cinco CGT? Si todos defienden trabajadores. A ver, ¿Qué diferencia que pueden tener? El movimiento obrero tiene que estar donde se definen las cosas. Pero también tiene que revisar su actividad, tiene que resolver el tema de los precarizados. Por ejemplo, en el año 83 voy a un plenario de delegados en Mar del Plata. Y los delegados de Mar del Plata defendían el trabajo en negro. Yo no podía entender: “¿A ustedes les contaron de la jubilación, de los beneficios sociales…? ¿Saben que los sindicatos son fuertes o débiles a partir de los compañeros? ¿Qué sindicato quieren?” Me dicen: “Tenés razón, pero resolveme el tema, porque si no trabajo en estas condiciones no trabajo”. Hablo del año 83. Y seguimos igual. El trabajador me dice que no haga la denuncia porque se queda sin laburo. Resolveme el tema del laburo. Hay temas que si no se arreglan con el gobierno y el movimiento obrero no tienen solución.