Harvard Business Review

3 formas de hacer que la estrategia resuene entre los líderes escépticos

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Guardar

Si usted es jefe de gabinete, director de estrategia o líder de una función o unidad de negocio que busca convencer a un CEO renuente u otro líder de alto nivel sobre las ventajas de adoptar un enfoque estratégico, debe presentarlo como una ventaja, no como una distracción.

Resulta más persuasivo enmarcar la estrategia como una fuente de claridad para la toma de decisiones frente a las situaciones que la organización ya está enfrentando. La estrategia se vuelve útil para quienes dudan cuando mantiene el enfoque intacto y facilita que las decisiones se repitan de manera consistente en toda la organización. Estas tres acciones pueden ayudarle a posicionar la estrategia de una manera que conecte con los líderes escépticos:

1. DEFINA LA ESTRATEGIA COMO LAS DECISIONES QUE UTILIZARÁ PARA TOMAR DECISIONES.

Cuando le pregunté a un CEO qué quería decir con "no tenemos una estrategia", no se refería a que la organización careciera de dirección o enfoque. Se refería a que el equipo directivo no necesitaba más procesos. Utilizamos una definición cercana a su realidad: la estrategia como un conjunto reducido de decisiones y compensaciones (trade-offs) en las que el equipo de liderazgo puede apoyarse, para que los mismos debates no reaparezcan disfrazados de distintas formas.

La investigación respalda esta idea de la estrategia como una forma en que las organizaciones detectan cambios, alinean la atención y ajustan sus decisiones con el tiempo. Una forma rápida de hacer concreta esta definición es preguntarse: ¿A qué decisiones volvemos una y otra vez cuando la lógica no está del todo clara? Por ejemplo, la asignación de recursos, las excepciones en los precios y a qué cliente atender primero cuando la capacidad es limitada. Esas decisiones recurrentes son la materia prima de la estrategia.

2. REALICE UNA PRUEBA DE RESISTENCIA PARA QUE LA ESTRATEGIA SE SOSTENGA BAJO PRESIÓN.

Una prueba de resistencia lleva la estrategia a las condiciones en las que los líderes más la necesitan: cuando el tiempo es escaso, la información es incompleta y las decisiones se toman en varios lugares al mismo tiempo.

Elija un escenario plausible (como un incidente cibernético, una intervención regulatoria, un problema reputacional, una interrupción en el suministro o un competidor que le supera en precio en un segmento clave). Mantenga el planteamiento concreto: qué ha sucedido y qué debe decidirse en las próximas 48 horas. Dirigí una sesión de 45 minutos con un equipo directivo sénior y un pequeño número de líderes operativos que tenían que actuar de inmediato, utilizando cuatro preguntas:

-- En las primeras 48 horas, ¿cuáles son las tres decisiones que debemos tomar? ¿Quién es responsable de cada una?

-- ¿En qué debemos avanzar? ¿Qué ponemos en pausa por ahora?

-- ¿Qué está fuera de los límites en este escenario porque debilitaría nuestra posición a largo plazo?

-- ¿Qué falla de coordinación es la más probable y qué regla sencilla la previene? (por ejemplo, "Una voz para los clientes", "Sin acuerdos personalizados").

3. RESUELVA LAS COMPENSACIONES QUE SIGUEN REAPARECIENDO.

La mayoría de los equipos que afirman no tener estrategia ya están operando con una. El trabajo aquí implica identificar el reducido número de compensaciones que guían consistentemente las decisiones, especialmente cuando existen prioridades contrapuestas.

Se puede realizar un breve ejercicio de 30 minutos. Pida a cada uno de los altos directivos que responda en privado y, a continuación, compare sus respuestas:

-- ¿Cuáles son las tres compensaciones que seguimos revisando? (Escriba cada una como A vs. B, por ejemplo, margen vs. crecimiento).

-- Para cada compensación, ¿cuál es nuestra postura predeterminada? (Cuando es una decisión ajustada, elegimos X).

-- ¿Cuál es la excepción? ¿Quién puede tomar esa decisión?

El valor está en la comparación, porque revela cuándo los líderes toman decisiones distintas mientras creen estar alineados. También abre espacio para un tipo de descubrimiento útil: el trabajo estratégico a menudo revela riesgos que el éxito había mantenido ocultos.

Temas Relacionados

Harvard Business ReviewBCWAKEUPCALLSTRATEGYRESONATEARTNYTSF

Últimas Noticias

Cómo fomentar la seguridad psicológica cuando la IA erosiona la confianza en su equipo

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Cómo fomentar la seguridad psicológica

Por qué sus inversiones digitales no están creando valor

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Por qué sus inversiones digitales

Cuándo revelar información personal en el trabajo (y cuándo no hacerlo)

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Cuándo revelar información personal en

Cuando tiene que asignar un trabajo que nadie quiere hacer

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Cuando tiene que asignar un

Nuestros consejos favoritos sobre gestión para motivar a su equipo

Harvard Business Review Management Update Spanish

Nuestros consejos favoritos sobre gestión
DEPORTES
Inyecciones, lesiones y pasión por

Inyecciones, lesiones y pasión por el fútbol: la historia oculta de John Terry, el capitán histórico del Chelsea

Boca Juniors confirmó su formación para visitar a Lanús por el Torneo Apertura

Casemiro nombró a las selecciones candidatas a ganar el Mundial y no mencionó a Brasil: cuáles serían las “sorpresas”

El recital de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea al Aston Villa del Dibu Martínez: asistencia de lujo y un festejo especial

El fuerte apoyo de un compañero del Real Madrid a Mastantuono tras la suspensión por haber insultado a un árbitro

TELESHOW
Thiago Medina mostró las cicatrices

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: paseos por las calles de Tokio y comidas exóticas

Fede Bal contó el incómodo momento que un guardia de seguridad le hizo pasar con Evelyn Botto: “Lo fui a buscar”

Zaira Nara opinó sobre el romance de Chechu Bonelli y Facundo Pieres y lanzó una indirecta a Paula Chaves

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de un paseo romántico con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

El empleo en zona franca

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Avanza una nube de polvo sahariano sobre España, Portugal y Francia: por qué genera alerta por los riesgos para la salud

Royal Caribbean evalúa construir un dique seco en Puerto Armuelles, Panamá