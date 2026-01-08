15 razones para ser optimistas sobre la globalización

La turbulencia en materia de comercio y política exterior desatada por el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 ha provocado un crescendo de predicciones y debates sobre el fin de la globalización.

De hecho, los negocios internacionales se han vuelto más complejos y el comercio más costoso en medio de cambios geopolíticos, una incertidumbre sin precedentes en materia de política comercial y la escalada de los aranceles estadounidenses hasta los niveles más altos desde la década de 1930. Sin embargo, aún no es seguro que se produzca un cambio radical en la globalización. Consideremos estas tres razones para ser optimistas sobre el futuro de la globalización:

1. EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL SE ACELERÓ EN 2025.

Contrario a las primeras previsiones, que apuntaban a una contracción del comercio global de mercancías en 2025, el crecimiento del volumen del comercio de mercancías se aceleró hasta alcanzar el ritmo más rápido desde la recuperación post-covid.

El comercio recibió un impulso temporal a principios de 2025 debido a que los compradores estadounidenses se apresuraron a importar bienes ante la expectativa de aumentos arancelarios. Sin embargo, el crecimiento del comercio se mantuvo positivo incluso después de que esta ola de "carga inicial" terminara, en parte porque China incrementó drásticamente sus exportaciones al Sudeste Asiático, África, Europa y otros mercados, compensando con creces la fuerte caída de sus exportaciones a los Estados Unidos.

Además, el crecimiento del comercio es solo un indicador de la resiliencia de los negocios internacionales. La proporción de las operaciones de fusiones y adquisiciones transfronterizas se mantiene dentro de los niveles históricos, lo que sugiere que las empresas, en general, no están redirigiendo sus inversiones de las oportunidades de crecimiento internacionales a las nacionales.

2. SE PREVÉ QUE LOS AUMENTOS ARANCELARIOS FRENEN EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL, NO QUE LO REVIERTAN.

Los pronósticos recientes publicados en el DHL Global Connectedness Tracker de octubre de 2025 (que coescribí junto con Caroline R. Bastian) apuntan a que el volumen del comercio global crecerá a una tasa anualizada del 2.5% entre 2025 y 2029, lo que supone una revisión a la baja con respecto a la tasa del 3.1% prevista antes de que Estados Unidos comenzara a aumentar sus aranceles. Se espera que el crecimiento del comercio se desacelere en 2026 y luego se recupere hasta una tasa típica en 2027.

Una comparación histórica ayuda a mantener la perspectiva. Si los volúmenes del comercio mundial crecen efectivamente a una tasa del 2.5 % entre 2025 y 2029, el crecimiento del comercio durante ese periodo igualará exactamente la tasa observada en la década previa (2.5 % entre 2015 y 2024).

Incluso con los aumentos arancelarios de Estados Unidos, es probable que el comercio global siga creciendo a mediano plazo a un ritmo muy similar al que los líderes empresariales han estado acostumbrados durante los últimos años.

3. ESTADOS UNIDOS NO COMERCIA LO SUFICIENTE COMO PARA REVERTIR LA GLOBALIZACIÓN POR SÍ SOLO.

En 2024, Estados Unidos concentró el 13% de las importaciones mundiales de mercancías y el 9% de las exportaciones. Estas cifras lo posicionaron como el mayor importador del mundo y el segundo mayor exportador (después de China).

Pero también significan que la gran mayoría del comercio global no involucra en absoluto a Estados Unidos, lo cual es una de las principales razones por las que el comercio puede seguir creciendo a un ritmo razonable, incluso mientras impone nuevas y significativas barreras comerciales.

La participación de Estados Unidos en el comercio mundial es mucho menor que su participación en muchas otras medidas de la economía global, como las reservas de inversión extranjera directa (IED) hacia el exterior (23%; consulte los datos de la tabla del anexo 4), el PIB a tipos de cambio de mercado (26%) o la capitalización bursátil (54%).