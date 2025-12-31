Harvard Business Review

Dando sentido a la investigación sobre cómo las personas utilizan la IA

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Guardar

A medida que la IA generativa juega un papel cada vez más relevante en nuestras vidas, a todos nos convendría desarrollar nuestros propios puntos de vista matizados sobre esta tecnología.

¿Cómo podemos entender qué están haciendo las personas con la IA? Hasta ahora, se han utilizado tres métodos principales:

1. TELEMETRÍA

Lo que hacen realmente los usuarios: los registros de uso a los que solo pueden acceder los propios LLM.

-- Fortalezas: capta el comportamiento real, gran volumen de datos.

-- Debilidades: se limita a plataformas individuales, excluye a usuarios que no han iniciado sesión y a quienes optan por no participar, carece de detalle contextual (debido a la privacidad) y es inaccesible para la mayoría de nosotros.

2. ENCUESTAS

Lo que dicen los usuarios cuando se les pregunta.

-- Fortalezas: permite preguntar cualquier detalle (por ejemplo, datos demográficos), es fácil de implementar.

-- Debilidades: sesgo de autoselección, puede no reflejar el comportamiento real, bajo volumen de datos.

3. ESCUCHA SOCIAL

Lo que dicen los usuarios sin que se les pregunte.

-- Fortalezas: veracidad (el anonimato proporciona seguridad psicológica), nivel de detalle, lo que más preocupa a las personas, reflexiones posteriores e impacto.

-- Debilidades: bajo volumen de datos, sesgo hacia las fuentes, ausencia de datos demográficos.

Ningún método por sí solo lo captura todo. Pero, juntos, estos enfoques complementarios ayudan a formar una imagen funcional y útil de cómo mil millones de seres humanos ya están integrando la IA en su vida diaria.

Cuando distintos informes coinciden, probablemente haya una señal a la que conviene prestar atención. Y coinciden en muchas cosas.

NO ES SORPRENDENTE QUE EL USO DE LOS LLM ESTÉ CRECIENDO RÁPIDAMENTE.

ChatGPT acaba de alcanzar aproximadamente 800 millones de usuarios activos semanales que, en conjunto, envían alrededor de 20 mil millones de mensajes por semana. Anthropic afirma que el 40% de los empleados reporta usar IA en el trabajo, el doble del porcentaje de hace apenas dos años.

LAS TAREAS SIGUEN UNA DISTRIBUCIÓN DE LEY DE POTENCIA.

En una distribución de ley de potencia, unos pocos eventos son desproporcionadamente grandes, mientras que la mayoría son muy pequeños. OpenAI observa que el 78% de todos los mensajes encaja en sus tres categorías principales (orientación práctica, escritura y búsqueda de información). Anthropic señala que el 20% de las categorías de tareas representa el 87% del uso. En mi investigación, los 20 principales grupos de casos de uso representan más de la mitad del total de casos de uso. Esta concentración sugiere que los líderes deberían enfocar las inversiones en IA en un pequeño conjunto de casos de uso de alto impacto, en lugar de intentar hacerlo todo al mismo tiempo.

USAMOS LA IA DE FORMA SUSTANCIAL PARA ESCRIBIR.

El informe de OpenAI indica que "la escritura es el caso de uso más común en el trabajo, y representa alrededor del 40% de los mensajes relacionados con el trabajo". Anthropic en realidad no dice mucho sobre esto en su informe más reciente, pero en su informe de febrero de 2025, uno de los hallazgos principales fue que "el uso se concentra en el desarrollo de software y en tareas de redacción técnica". Al menos 20 de los 100 principales casos de uso que analizo están directamente relacionados con la escritura. Esto tiene sentido, dado que el texto es el formato de salida que la IA generativa produce predominantemente. Dado cuánto domina la escritura el uso, las organizaciones podrían ver un retorno de inversión más rápido con herramientas que se mantengan más cerca de las palabras en presentaciones, informes y comunicaciones, que con aplicaciones más exóticas y ambiciosas.

EL APRENDIZAJE Y LA EDUCACIÓN SON UNA CATEGORÍA IMPORTANTE.

Para Anthropic, el uso relacionado con educación creció de 9.3% a 12.4%. Para OpenAI, alrededor del 10% de todos los mensajes de ChatGPT son solicitudes de tutoría o enseñanza. En mi investigación, el 20% de mis casos de uso pertenece al grupo de aprendizaje y educación, lo cual no resulta sorprendente, dado que se trata de una tecnología "inteligente" diseñada para una especie cognitivamente avanzada, curiosa y neoténica.

LA AMPLIACIÓN YA ESTÁ AQUÍ Y LA AUTOMATIZACIÓN ESTÁ EN CAMINO.

Para Anthropic, las conversaciones directivas (automatización) pasaron del 27% al 39% en ocho meses, y entre las transcripciones de APIs empresariales, el 77% ya está dominado por la automatización. Para OpenAI, en el trabajo la mayoría de las tareas (56%) son de ejecución (en lugar de expresión o consulta). En las plataformas sociales que observo a diario, estoy viendo más publicaciones que nunca sobre el uso de agentes de IA.

Temas Relacionados

Harvard Business Review

Últimas Noticias

El contrato psicológico en el trabajo está roto. He aquí cómo arreglarlo

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

El contrato psicológico en el

Deje de sobrecargar la parte equivocada de su cerebro en el trabajo

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Deje de sobrecargar la parte

Su nuevo rol exige pensamiento estratégico, pero usted está atrapado en lo operativo

Harvard Business Review Management Update Spanish

Su nuevo rol exige pensamiento

Investigación: Cuando los prototipos no proporcionan información útil

Harvard Business Review Management Update Spanish

Investigación: Cuando los prototipos no

Para innovar en economía circular, hay que mirar hacia el Sur Global

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Para innovar en economía circular,
DEPORTES
El golpe de calor que

El golpe de calor que sufrió el ganador de la carrera San Silvestre tras cruzar la meta: “Venía un poco mareado”

Todo lo que hay que saber del Rally Dakar 2026: 20 argentinos, más duro que nunca y una lucha sin cuartel

Causa AFA: las repercusiones en Perugia en medio de las sospechas que envuelven al propietario del club Javier Faroni

La dura sanción de la FIFA al Botafogo tras las infracciones en el fichaje de Thiago Almada

Preocupación en Real Madrid por la lesión ligamentaria que mantendrá a Kylian Mbappé afuera de las canchas

TELESHOW
El enigmático video de Wanda

El enigmático video de Wanda Nara tras su crisis con Martín Migueles: “Un corazón que perdona más de lo que debería”

Nicolás Cabré mostró las habilidades de su hija Rufina para la acrobacia acuática desde Carlos Paz

La Tora Villar compartió su transformación física y espiritual durante este año de profundos cambios personales

El abogado de Romina Gaetani contó por qué la actriz no pidió la restricción perimetral para su expareja

Valentina Cervantes mostró el divertido llamado de su hijo Benjamín a Enzo Fernández: “¡Papi!"

INFOBAE AMÉRICA

Las bolsas europeas cerraron cerca

Las bolsas europeas cerraron cerca de un récord: fue su mejor año desde 2021

De Rubens a Dalí: las obras inéditas de grandes artistas que reaparecieron en 2025

2025, el año en que Bolivia tuvo una fuerte crisis económica y rompió la hegemonía de la izquierda tras 20 años del MAS

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Borges, el perro que se quedó ciego y una campaña por él contra la pirotecnia