Cómo los emprendedores pueden superar su miedo a hablar con desconocidos

Kuzeyhan Ozdemir es un consultor, coach y mentor de gestión de innovación y startups que apoya a los fundadores de startups, los innovadores y las partes interesadas en el ecosistema de innovación y emprendimiento. Irina Cozma, Ph.D., es coach profesional y ejecutiva que apoya a los profesionales para que tengan mejores aventuras profesionales.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

Te puede interesar: 6 acciones que los CEOs deben tomar durante un ciberataque

De: HBR.org

Cuando se es nuevo en el mundo empresarial, tomarse el tiempo para establecer contactos y conectar con clientes, inversionistas y otras partes interesadas, es fundamental para el éxito. No solo ayuda a generar expectación y difundir el conocimiento de la marca, también brinda información sobre diferentes perspectivas que pueden mejorar un producto o servicio. Pero la mayoría de los fundadores que hemos conocido se meten en sus propias cabezas, piensan demasiado en las interacciones con extraños y terminan encontrando estresante toda la experiencia.

Te puede interesar: 3 formas de prepararse para el futuro del trabajo

Veamos cómo puede superar algunos de esos miedos y limitaciones.

TENGA EN CUENTA SU 'PORQUÉ' MÁS AMPLIO.

Te puede interesar: Cómo evitar la deserción que conlleva la agilidad

Cuando inicia su propio negocio, necesita comunicarse con varias personas, incluidos clientes, inversionistas, otros emprendedores y expertos en su campo, la mayoría de los cuales pueden ser desconocidos para usted. Cada una de estas interacciones puede resultar abrumadora cuando las hace por primera vez. Una forma de superar este temor es recordar por qué desea comunicarse con ellos.

Recuerde que este es un medio que le ayudará a establecer una empresa viable y alcanzar su objetivo.

HAGA UN POCO DE TRABAJO PREVIO.

¿Qué pasaría si pudiera hacer que ese extraño se sintiera menos extraño? Ya sea a modo de presentación o aprendiendo sobre ellos a través de las redes sociales, hacer un poco de trabajo previo puede hacer que se sienta menos ansioso.

BÚSQUELOS EN LÍNEA.

Una simple búsqueda en Google o LinkedIn le ayudará a aprender más sobre casi cualquier persona. Revise los perfiles de las personas con las que planea comunicarse y tome notas que pueda revisar más tarde si tiene la oportunidad de conocerlas.

ENCUENTRE CONEXIONES COMUNES.

Escanee su red. ¿Quién está conectado con alguien con quien necesita conectarse? Hable con ellos sobre la persona con la que desea comunicarse. También puede solicitar una "cálida presentación". Pídale a su contacto mutuo que los presente a ambos por correo electrónico.

PREPARE UN GUIÓN.

Si no está seguro de cómo iniciar la conversación o mantenerla, escriba un guión. ¿Qué quiere decirle a esta persona? Vuelva a su "porqué" o a la razón por la que se comunica con ellos, y redacte algunas iteraciones hasta que sus palabras se sientan claras y auténticas. Practique presentarse en el espejo, con sus amigos o cofundadores. Incluso puede tomar un video de sí mismo y verlo nuevamente. Utilice el guión como guía para ayudarle a navegar por la conversación más cómodamente.

APRENDA A REGULAR SUS EMOCIONES.

Es importante comprender que sus limitaciones a la hora de hablar con un extraño a menudo pueden deberse a sus pensamientos y sentimientos preconcebidos. Estos pensamientos desencadenan sus emociones que afectan sus comportamientos. Las investigaciones demuestran que las emociones se manifiestan en el cuerpo. Si tiene expectativas negativas, puede generar respuestas fisiológicas como sudoración, aumento del ritmo cardíaco y tensión muscular. Si nota estas reacciones en su cuerpo cuando la reunión está por comenzar, puede utilizar varias técnicas de respiración para calmarse.

+++

La forma más efectiva de superar sus miedos es hablar con tantos desconocidos como sea posible. Mire siempre el lado positivo: con cada interacción, aprenderá algo sobre sí mismo y sobre los demás.

BC-WAKEUPCALL-TALKING-TO-STRANGERS-ART-NYTSF -- No caption. (Tony Cenicola/The New York Times) -- ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED -- BC-WAKEUPCALL-TALKING-TO-STRANGERS-ART-NYTSF -- OTHER USE PROHIBITED.