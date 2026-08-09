El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Las cifras difundidas por la Presidencia reflejan un incremento frente a 2025 en esos cinco días, y el Gobierno lo vincula con el refuerzo de la seguridad y la oferta de destinos como Sunset Park en La Libertad (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El Salvador registró 2.884.258 visitantes internacionales entre enero y julio de 2026, una cifra que representa un crecimiento significativo respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2.323.154 visitantes, según datos oficiales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. El informe difundido por la entidad este sábado destaca que el país mantiene una tendencia ascendente en la llegada de turistas extranjeros, impulsada por las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó este sábado en sus cuentas oficiales que la afluencia de viajeros internacionales consolida a El Salvador como un destino turístico atractivo en la región. La institución atribuye este comportamiento a la percepción de mayor seguridad y a la promoción de la oferta turística nacional fuera de las fronteras salvadoreñas.

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Las visitas proceden de:

Guatemala: 22,130

Estados Unidos: 21,383

Honduras: 12,099

Resto del mundo: 7,181

El Salvador supera hasta julio las visitas internacionales registradas en el mismo periodo de 2025 (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Afluencia de visitas de extranjeras en las vacaciones agostinas

Durante el reciente periodo vacacional, más de 62.793 visitantes internacionales arribaron a El Salvador entre el 31 de julio y el 4 de agosto, superando la cantidad registrada en el mismo lapso de 2025. Según datos proporcionados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, este incremento coincide con la estrategia gubernamental de fortalecer la imagen del país y garantizar condiciones propicias para el turismo.

El Ejecutivo informó que la diversificación de destinos y experiencias ha sido clave para captar el interés de turistas. Entre los principales atractivos, Sunset Park, ubicado en La Libertad, se destacó como uno de los lugares más visitados por familias y turistas nacionales e internacionales. La oferta del parque permite a los visitantes combinar actividades recreativas y naturaleza en un entorno seguro.

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De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la tranquilidad y la seguridad en los sitios turísticos facilitaron el aumento de visitantes durante la temporada. La administración central señaló que la protección en los principales puntos de interés turístico constituye un elemento central de la política de promoción internacional.

Entre el 31 de julio y el 4 de agosto arribaron 62.793 personas del exterior, en un repunte que las autoridades relacionan con la tranquilidad en los destinos y la promoción turística (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Gobierno de El Salvador reiteró su compromiso de continuar desarrollando infraestructura y promoción para sostener el crecimiento del turismo internacional, con el objetivo de posicionar al país como uno de los destinos preferidos de la región, según la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Salvadoreños también optan por ser turistas en el exterior

El ministro hondureño, Andrés Ehrler, explicó este sábado que durante el primer fin de semana del mes ingresaron al país alrededor de 8 mil turistas salvadoreños, cifra que refleja una tendencia positiva respecto al mismo período de años anteriores. Según el titular de Turismo, el ambiente en los principales destinos ha sido favorable para el sector, principalmente en ciudades del litoral atlántico y en la zona insular, donde se observó una importante movilización de autobuses turísticos y vehículos particulares.

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Ehrler indicó que numerosos visitantes aprovecharon su llegada para hospedarse en hoteles de la zona y trasladarse posteriormente hacia distintos destinos turísticos del Caribe hondureño.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia reportó que la llegada acumulada de turistas extranjeros mantiene una tendencia al alza, en un desempeño que el Gobierno vincula con las medidas de seguridad aplicadas (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) compartió este sábado que 53 mil 971 originarios de El Salvador cruzaron las premisas guatemaltecas por motivo de turismo entre el 31 de julio y el 6 de agosto, tal como cita el medio La Hora. “El Instituto de Migración anticipa que la cifra crezca aún más durante el fin de semana, por lo cual el monitoreo culminará el próximo domingo 9 de agosto”, se expone.