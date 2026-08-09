El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Hasta julio, el país ya rebasó las visitas del mismo lapso de 2025, mientras las autoridades atribuyen ese avance a las medidas oficiales y al refuerzo en sitios recreativos

Las cifras difundidas por la Presidencia reflejan un incremento frente a 2025 en esos cinco días, y el Gobierno lo vincula con el refuerzo de la seguridad y la oferta de destinos como Sunset Park en La Libertad (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Las cifras difundidas por la Presidencia reflejan un incremento frente a 2025 en esos cinco días, y el Gobierno lo vincula con el refuerzo de la seguridad y la oferta de destinos como Sunset Park en La Libertad (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Guardar

El Salvador registró 2.884.258 visitantes internacionales entre enero y julio de 2026, una cifra que representa un crecimiento significativo respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 2.323.154 visitantes, según datos oficiales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. El informe difundido por la entidad este sábado destaca que el país mantiene una tendencia ascendente en la llegada de turistas extranjeros, impulsada por las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó este sábado en sus cuentas oficiales que la afluencia de viajeros internacionales consolida a El Salvador como un destino turístico atractivo en la región. La institución atribuye este comportamiento a la percepción de mayor seguridad y a la promoción de la oferta turística nacional fuera de las fronteras salvadoreñas.

PUBLICIDAD

Las visitas proceden de:

  • Guatemala: 22,130
  • Estados Unidos: 21,383
  • Honduras: 12,099
  • Resto del mundo: 7,181
El Salvador supera hasta julio las visitas internacionales registradas en el mismo periodo de 2025 (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador supera hasta julio las visitas internacionales registradas en el mismo periodo de 2025 (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Afluencia de visitas de extranjeras en las vacaciones agostinas

Durante el reciente periodo vacacional, más de 62.793 visitantes internacionales arribaron a El Salvador entre el 31 de julio y el 4 de agosto, superando la cantidad registrada en el mismo lapso de 2025. Según datos proporcionados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, este incremento coincide con la estrategia gubernamental de fortalecer la imagen del país y garantizar condiciones propicias para el turismo.

El Ejecutivo informó que la diversificación de destinos y experiencias ha sido clave para captar el interés de turistas. Entre los principales atractivos, Sunset Park, ubicado en La Libertad, se destacó como uno de los lugares más visitados por familias y turistas nacionales e internacionales. La oferta del parque permite a los visitantes combinar actividades recreativas y naturaleza en un entorno seguro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la tranquilidad y la seguridad en los sitios turísticos facilitaron el aumento de visitantes durante la temporada. La administración central señaló que la protección en los principales puntos de interés turístico constituye un elemento central de la política de promoción internacional.

Entre el 31 de julio y el 4 de agosto arribaron 62.793 personas del exterior, en un repunte que las autoridades relacionan con la tranquilidad en los destinos y la promoción turística (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Entre el 31 de julio y el 4 de agosto arribaron 62.793 personas del exterior, en un repunte que las autoridades relacionan con la tranquilidad en los destinos y la promoción turística (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Gobierno de El Salvador reiteró su compromiso de continuar desarrollando infraestructura y promoción para sostener el crecimiento del turismo internacional, con el objetivo de posicionar al país como uno de los destinos preferidos de la región, según la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Salvadoreños también optan por ser turistas en el exterior

El ministro hondureño, Andrés Ehrler, explicó este sábado que durante el primer fin de semana del mes ingresaron al país alrededor de 8 mil turistas salvadoreños, cifra que refleja una tendencia positiva respecto al mismo período de años anteriores. Según el titular de Turismo, el ambiente en los principales destinos ha sido favorable para el sector, principalmente en ciudades del litoral atlántico y en la zona insular, donde se observó una importante movilización de autobuses turísticos y vehículos particulares.

Ehrler indicó que numerosos visitantes aprovecharon su llegada para hospedarse en hoteles de la zona y trasladarse posteriormente hacia distintos destinos turísticos del Caribe hondureño.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia reportó que la llegada acumulada de turistas extranjeros mantiene una tendencia al alza, en un desempeño que el Gobierno vincula con las medidas de seguridad aplicadas (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La Secretaría de Prensa de la Presidencia reportó que la llegada acumulada de turistas extranjeros mantiene una tendencia al alza, en un desempeño que el Gobierno vincula con las medidas de seguridad aplicadas (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) compartió este sábado que 53 mil 971 originarios de El Salvador cruzaron las premisas guatemaltecas por motivo de turismo entre el 31 de julio y el 6 de agosto, tal como cita el medio La Hora. “El Instituto de Migración anticipa que la cifra crezca aún más durante el fin de semana, por lo cual el monitoreo culminará el próximo domingo 9 de agosto”, se expone.

Temas Relacionados

El SalvadorLa LibertadSeguridad públicaturistas extranjerosTurismo en El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Al cerrar una edición centenaria que convocó a unos 6.200 competidores de 37 países, el Gobierno resaltó la infraestructura y el aprendizaje logístico como base para atraer futuras citas regionales y globales

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La primera competencia oficial de esta modalidad reunió a selecciones de toda la zona en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026, con una respuesta presencial que confirmó su alcance más allá de las pantallas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

El empleo en zonas francas salvadoreñas cae 4.4% en un año, señala observatorio

Un informe revela que el empleo en zonas francas y depósitos para perfeccionamiento activo pasó de 72,089 a 68,915 personas en un año, pese a que el número de empresas aumentó 5.7%

El empleo en zonas francas salvadoreñas cae 4.4% en un año, señala observatorio

TECNO

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Adolescentes en Australia siguen en redes sociales a pesar de estar prohibido: 8 de cada 10 están activos

Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

MUNDO

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen