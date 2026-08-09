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El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

Una nueva normativa introduce facilidades fiscales para fortalecer la economía salvadoreña mediante proyectos destinados a actividades productivas vinculadas con industria, innovación y desarrollo tecnológico. (Cortesía)
Una nueva normativa introduce facilidades fiscales para fortalecer la economía salvadoreña mediante proyectos destinados a actividades productivas vinculadas con industria, innovación y desarrollo tecnológico. (Cortesía)
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El Salvador registrará este domingo 9 de agosto temperaturas máximas de hasta 42°C (107,6°F) en distintos puntos del país, según advirtió el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La alerta se concentra en la zona oriental, sectores paracentrales y áreas fronterizas con Guatemala, donde se prevé que el calor alcance sus picos más altos.

De acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este sábado comenzó con cielos entre despejados y poco nublados, aunque se espera acumulación de nubosidad en la cordillera del Bálsamo, la cordillera Apaneca-Ilamatepec y zonas del norte de Santa Ana, Chalatenango y Cabañas. Las primeras lluvias y tormentas podrían desarrollarse durante la tarde en esos sectores y extenderse al final del día hacia el centro y occidente del país, incluidos Cuscatlán, San Salvador y La Libertad.

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El informe difundido este sábado advierte que esas precipitaciones podrían presentarse con actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora (28 mph).

Condiciones previstas para el domingo

Para el domingo, el MARN anticipa condiciones menos propicias para lluvias y tormentas, aunque no descarta precipitaciones aisladas en la zona paracentral y central de El Salvador. El flujo del este se mantendrá acelerado, con brisas de hasta 30 kilómetros por hora (18,6 mph), principalmente en la frontera con Guatemala, La Paz y el nororiente del territorio nacional.

El meteorólogo Osmín Barrera advirtió que el calor persistirá durante todo el fin de semana.
El meteorólogo Osmín Barrera advirtió que el calor persistirá durante todo el fin de semana.

Osmín Barrera, meteorólogo del MARN, advirtió que el ambiente cálido persistirá durante todo el fin de semana, con máximas previstas de hasta 41°C (105,8°F) en la zona oriental, algunos puntos de La Paz y San Vicente, así como en el sector fronterizo con Guatemala.

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Temperaturas mínimas y condiciones marítimas

La madrugada del domingo ofrecerá un alivio breve, ya que las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 y 24°C (68 a 75,2°F), según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante la tarde, las máximas volverán a ubicarse en los rangos más elevados, particularmente en la zona oriental y varios puntos de la región paracentral.

El pronóstico detalla que las condiciones marítimas serán favorables para actividades recreativas, en aras de ser el último fin de semana de la semana vacacional agostina, aunque la institución recomienda precaución por la presencia constante de corrientes de retorno y vientos acelerados en alta mar, que podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora (28 mph).

Recomendaciones ante el calor

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pidió tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas, especialmente en las regiones donde el calor extremo podría afectar la salud de la población, la agricultura y el suministro hídrico.

El especialista del MARN señaló que el ambiente seguirá elevado en el oriente y en puntos de La Paz y San Vicente, con registros que podrían rondar 41°C en el territorio nacional.
El especialista del MARN señaló que el ambiente seguirá elevado en el oriente y en puntos de La Paz y San Vicente, con registros que podrían rondar 41°C en el territorio nacional.

“Las máximas alcanzarán o superarán los cuarenta y dos grados Celsius, principalmente en la zona oriental del país, algunos puntos de la zona paracentral, así como el sector fronterizo entre El Salvador y Guatemala”, puntualizó Osmín Barrera en su reporte oficial.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas del Ministerio que divulgan en sus redes sociales, a lo largo de este domingo.

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