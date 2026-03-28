Guatemala

Guatemala: El Ministerio Público confirma la cancelación definitiva del Movimiento Semilla

Las autoridades informaron que la supresión del partido quedó firme tras la resolución judicial y la publicación oficial, implicando la prohibición de utilizar nombre y emblema según establece la normativa correspondiente

Guardar
El Ministerio Público de Guatemala anunció la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla tras investigaciones por presunta corrupción electoral. (Cortesía: Ministerio Público)
El Ministerio Público de Guatemala anunció la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla tras investigaciones por presunta corrupción electoral. (Cortesía: Ministerio Público)

El Ministerio Público de Guatemala informó en conferencia de prensa una serie de avances relevantes en el caso denominado “Corrupción Semilla”, incluyendo sentencias firmes y la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla, como resultado de las investigaciones surgidas por presuntas ilegalidades en el proceso electoral 2023.

Según lo expuesto por funcionarios del Ministerio Público, la decisión de suprimir la existencia legal del partido fue avalada por los máximos tribunales del país y conlleva la prohibición para que la agrupación utilice su nombre y emblema, de acuerdo con la normativa electoral vigente.

En la comparecencia, la fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, Leonor Morales, detalló que hasta el momento se han dictado siete sentencias condenatorias relacionadas con el caso, todas ellas por aceptación de cargos, lo que demuestra el reconocimiento de culpabilidad por parte de los acusados ante las pruebas presentadas, según citó el medio Ministerio Público.

Además, tres personas recibieron condenas de prisión y otras cinco están siendo investigadas activamente.

La culminación del proceso de disolución del Movimiento Semilla se consolidó con la resolución emitida el 27 de noviembre de 2024, cuyo alcance fue ratificado por los órganos jurisdiccionales superiores. El Tribunal Supremo Electoral desestimó posteriormente todos los recursos presentados contra esta decisión, ratificando la legalidad de la cancelación, que fue publicada oficialmente según lo estipulado por la ley.

La investigación ha incorporado nuevas pruebas documentales y audios, los cuales fueron sometidos a peritajes técnicos y científicos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Según Mario Véliz, agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), este análisis permitió la identificación de cuatro personas involucradas, lo que mantiene abiertas diligencias enfocadas en esclarecer las circunstancias específicas de los hechos y asegurar el respeto al debido proceso y las garantías constitucionales.

La cancelación de Movimiento Semilla fue avalada por tribunales superiores y ratificada por el Tribunal Supremo Electoral, según la Ley Electoral vigente. (Cortesía: Ministerio Público)
La cancelación de Movimiento Semilla fue avalada por tribunales superiores y ratificada por el Tribunal Supremo Electoral, según la Ley Electoral vigente. (Cortesía: Ministerio Público)

La suspensión y cancelación de Movimiento Semilla fue confirmada en todas las instancias judiciales

El proceso inició el 12 de julio de 2023, cuando la FECI solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del comité preformación y del partido Movimiento Semilla con base en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Esta medida, autorizada por el órgano jurisdiccional competente, fue impugnada mediante distintas acciones constitucionales, pero las medidas cautelares recibieron confirmación tanto por las salas de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte de Constitucionalidad.

La Corte de Constitucionalidad resolvió además diversos recursos relacionados, reiterando la legalidad de las decisiones adoptadas y descartando la violación de derechos constitucionales, según lo informado en la conferencia por las autoridades del Ministerio Público.

En cuanto a consecuencias prácticas, la pérdida de la personalidad jurídica significa que, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Movimiento Semilla queda imposibilitado de cualquier actividad bajo ese nombre o emblema durante el periodo que establece la legislación.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad identificó a cuatro personas nuevas tras analizar pruebas documentales y audios peritados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. (Cortesía: Ministerio Público)
La Fiscalía Especial contra la Impunidad identificó a cuatro personas nuevas tras analizar pruebas documentales y audios peritados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. (Cortesía: Ministerio Público)

Continúan investigaciones por delitos como lavado, falsas denuncias y la compra del sistema informático electoral

Estuardo Ávila, secretario contra la Corrupción del Ministerio Público, puntualizó que además del caso principal siguen vigentes otras pesquisas y antejuicios por delitos que incluyen uso de documento falsificado con agravante electoral y de forma continuada, fraude procesal, desobediencia, obstrucción a la justicia, lavado de dinero u otros activos, así como irregularidades detectadas en la fiscalización del financiamiento electoral.

Una de las líneas más recientes de la investigación involucra la adjudicación supuestamente irregular del sistema informático utilizado en el proceso electoral 2023, con un valor estimado de 148 millones de quetzales. Actualmente se examinan documentos que podrían probar anomalías en el proceso de adquisición, incluida la presencia de inconsistencias en la importación del equipo necesario para dicho sistema.

Las autoridades, representadas en la conferencia por el secretario general Ángel Pineda, reiteraron que la actuación del Ministerio Público responde exclusivamente a su mandato constitucional: investigar los hechos denunciados y presentar las pruebas ante el juez competente, reafirmando así su compromiso con la legalidad, la verdad y la justicia en cada etapa de la pesquisa y actuaciones judiciales.

Temas Relacionados

Ministerio Público GuatemalaMovimiento SemillaCorrupción PolíticaJusticia ElectoralGuatemala

Últimas Noticias

Autoridades dominicanas cierran centro de estética tras fallecimiento de una paciente

La Fiscalía y El ministerio de Salud Pública mantienen bajo investigación la muerte de una mujer durante una cirugía en un centro de estética clausurado en Santiago

Autoridades dominicanas cierran centro de estética tras fallecimiento de una paciente

Panamá eliminará 26 mil sociedades este 31 de marzo

Programa de depuración avanza y supera las 180 mil estructuras disueltas.

Panamá eliminará 26 mil sociedades este 31 de marzo

Perú y Honduras restablecen plenamente sus relaciones diplomáticas tras más de dos años de distanciamiento político

El retorno de embajadores, resultado tangible del acuerdo, se inscribe en un contexto regional marcado por la necesidad de coordinación frente a desafíos comunes, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú a través de un comunicado

Perú y Honduras restablecen plenamente sus relaciones diplomáticas tras más de dos años de distanciamiento político

Inversores estiman que El Salvador mantendrá retrasos con el FMI en 2026

La previsión de los mercados apunta a que el país seguirá sin cambios sustanciales en las reformas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional, mientras se priorizan instrumentos financieros de mercado sobre el programa multilateral

Inversores estiman que El Salvador mantendrá retrasos con el FMI en 2026

Costa Rica elimina el fipronil agrícola por riesgos a la salud y el ambiente

El gobierno costarricense anunció la retirada progresiva del fipronil en un plazo de 24 meses tras nueva evidencia técnica que identificó riesgos comprobados para la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria del país

Costa Rica elimina el fipronil agrícola por riesgos a la salud y el ambiente

TECNO

Comienza a funcionar el primer tren del mundo con sistema de navegación cuántica para sustituir al GPS

Comienza a funcionar el primer tren del mundo con sistema de navegación cuántica para sustituir al GPS

No solo Gemini y ChatGPT: Apple podría permitir que otras IA se integren con Siri

Cada vez más chatbots de IA ignoran las instrucciones humanas, revela estudio

Estados Unidos prohíbe el uso de routers extranjeros en una medida que sacude al sector tecnológico

Capcom prepararía lanzamiento de Devil May Cry 5 en Nintendo Switch 2

ENTRETENIMIENTO

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Adam Levine y Behati Prinsloo tras más de 10 años juntos: se conoció el significado detrás de su dúo con Stevie Nicks

¿Un nuevo remake de One Piece? Con animación digital y menos episodios, la serie busca captar a nuevos seguidores

“Hay una razón por la que tiene esa reputación”, afirma Piper Perabo sobre trabajar con Kevin Costner en Yellowstone

BTS revolucionó al Guggenheim: así fue la presentación de “SWIM” y “2.0”

MUNDO

Nueva amenaza de los hutíes de Yemen si aliados de Estados Unidos e Israel se suman al conflicto en Medio Oriente

Nueva amenaza de los hutíes de Yemen si aliados de Estados Unidos e Israel se suman al conflicto en Medio Oriente

Los sectores más intransigentes de Irán intensifican su campaña en favor del desarrollo de una bomba nuclear

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a Estados Unidos e Israel tras los ataques a plantas siderúrgicas: “Ojo por ojo”

Israel y Estados Unidos atacaron la central nuclear de Bushehr en Irán

China y Filipinas reanudarán negociaciones sobre las zonas en disputa del mar Meridional tras nuevos incidentes