Guatemala

Las autoridades de Guatemala suman 19 extraditables detenidos por delitos transnacionales

Una serie de operativos recientes evidencia la intensificación de las estrategias de cooperación internacional, destacando la entrega de varios individuos a tribunales estadounidenses bajo procedimientos legales establecidos

Guardar
La captura de Sergio Abisaí
La captura de Sergio Abisaí Chacón Aldana en El Chal, Petén, refuerza la lucha de Guatemala contra el narcotráfico internacional. (Cortesía: Ministerio Público)

En la aldea El Quetzal, municipio de El Chal, departamento de Petén, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura de Sergio Abisaí Chacón Aldana, alias “Chejo”, solicitado en extradición por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. La detención, coordinada por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), corresponde al extraditable número 19 registrado en lo que va del año, según informó la Policía Nacional Civil.

Durante el operativo, los agentes antinarcóticos aprehendieron a Chacón Aldana, de 41 años, quien era requerido por autoridades estadounidenses en el marco de una investigación por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II. De acuerdo con la acusación presentada en Estados Unidos, el detenido habría actuado con la intención y conocimiento de que la droga sería introducida de forma ilegal en territorio norteamericano.

La SGAIA registró la incautación de una pistola, tres tolvas y 46 municiones, junto a dos teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis por parte del Ministerio Público. Según detalló PNC, la aprehensión se realizó tras una orden de captura emitida en respuesta a una solicitud formal de extradición remitida por el gobierno estadounidense.

El Ministerio Público, en coordinación con la PNC, dispuso la detención provisional de Chacón Aldana. El expediente judicial de extradición señala que, además de la acusación principal, el arrestado es vinculado a redes de tráfico de drogas en la región de Petén.

Esta captura se suma a las acciones impulsadas por Guatemala para combatir el tráfico internacional de drogas y dar cumplimiento a los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos. De acuerdo con los datos oficiales, se trata del extraditable número 19 detenido por cargos relacionados con delitos transnacionales en 2026.

La Policía Nacional Civil detuvo
La Policía Nacional Civil detuvo a Chacón Aldana por petición de extradición de Estados Unidos por conspiración para distribuir sustancias controladas. ( Cortesía: PNC)

En lo que va de 2026, las autoridades de Guatemala han capturado a cinco personas solicitadas en extradición por delitos vinculados principalmente al narcotráfico y al lavado de dinero. Según información difundida por la U.S. Embassy in Guatemala, al menos cuatro individuos han sido entregados ya a la justicia de Estados Unidos durante este periodo, como parte de los procedimientos de cooperación judicial entre ambos países.

La mayoría de las órdenes de extradición gestionadas por Guatemala en los últimos meses corresponde a acusaciones de narcotráfico, aunque también figuran cargos por lavado de dinero y apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. De acuerdo con la U.S. Embassy in Guatemala.

Entre los casos más recientes destaca la extradición, realizada el 30 de enero de 2026, de Adelfo Federico Valdés Santos, Pedro Pablo Oliva Catalán y Kelvin David Berón Ramírez hacia el Distrito Este de Texas, según reportó la U.S. Embassy in Guatemala. Estos individuos enfrentan acusaciones federales en cortes estadounidenses, principalmente relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y el lavado de activos.

La representación diplomática de Estados Unidos ha reiterado que no toda captura conduce a una extradición inmediata, ya que los procesos judiciales en Guatemala pueden extenderse por semanas o meses, dependiendo de la resolución de los jueces asignados a cada caso. Este aspecto subraya la complejidad de los procedimientos y la necesidad de cumplir con las garantías legales establecidas en el marco jurídico local.

Las cifras recientes y la dinámica de los procedimientos demuestran que Guatemala mantiene una política activa de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, en línea con lo informado por la U.S. Embassy in Guatemala a lo largo de los últimos años.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilGuatemalaNarcotráficoExtradición

Últimas Noticias

La dictadura de Ortega excarceló a la ex diputada indígena Nancy Henríquez tras más de dos años presa en Nicaragua

Su salida de prisión ocurre en medio de presión internacional por el caso de Brooklyn Rivera, el líder miskito detenido desde 2023 y del que aún no existe prueba de vida

La dictadura de Ortega excarceló

Guatemala prevé la llegada de 80,000 turistas salvadoreños durante Semana Santa

La temporada vacacional prevista entre el 29 de marzo y el 5 de abril generará un flujo sin precedentes de visitantes internacionales, principalmente de El Salvador, lo que representa un apoyo fundamental para la economía local.

Guatemala prevé la llegada de

Honduras enfrenta el mayor aumento en los precios de combustibles en 2026 y se ubica entre los más altos de Centroamérica

El alza histórica de los combustibles en Honduras refleja la vulnerabilidad de Centroamérica ante las crisis globales del petróleo y obliga a las autoridades a reforzar medidas para evitar un mayor impacto social y fiscal

Honduras enfrenta el mayor aumento

Costa Rica y El Salvador abren con victoria el Pre-Clasificatorio Centroamericano al FIBA AmeriCup 2029

Las primeras jornadas en San Salvador marcaron triunfos claros para los equipos costarricense y salvadoreño, posicionando a ambas selecciones en la parte alta del grupo que otorga un pase a la siguiente fase de clasificación.

Costa Rica y El Salvador

Miss Universo, Fátima Bosch, comparte jornada inclusiva con niños con Síndrome de Down en El Salvador

La representante de Miss Universo vivió una jornada de convivencia y solidaridad junto a niños con Síndrome de Down, contribuyendo al fortalecimiento de la inclusión y la educación especial en El Salvador

Miss Universo, Fátima Bosch, comparte

TECNO

Se acabaron los reinicios forzados:

Se acabaron los reinicios forzados: Microsoft permitirá pausar la actualizaciones en Windows indefinidamente

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en España este día

Qué electrodomésticos consumen más energía según la temporada

OpenAI planea unificar sus sistemas de inteligencia artificial para crear una “superaplicación” de escritorio

Así puedes desinstalar la clave de Windows para usarla en otra computadora

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que John Lithgow casi renuncia a ser Dumbledore en la serie de “Harry Potter”

El streaming dispara ingresos y rompe récord histórico en 2025

La última película de Chuck Norris será la más extraña: zombis a bordo de un avión

Así vive hoy Blake Fielder-Civil, el controvertido ex de Amy Winehouse

“Nunca vuelvas a hacer esto”: la frase de Steve Carell que cambió la forma de actuar de Ryan Gosling

MUNDO

Netanyahu afirmó que Israel seguirá

Netanyahu afirmó que Israel seguirá atacando a sus enemigos tras “una noche díficil” por los ataques iraníes

La energía renovable divide a Dinamarca fuera de las ciudades

Las marcas apuestan por dibujos amigables para destacar frente al minimalismo y sumar calidez

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra dos ciudades del sur de Israel: hay más de 140 heridos

El uso excesivo de redes sociales visuales se asocia con una peor salud mental juvenil