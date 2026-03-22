Las autoridades de Guatemala suman 19 extraditables detenidos por delitos transnacionales

La captura de Sergio Abisaí Chacón Aldana en El Chal, Petén, refuerza la lucha de Guatemala contra el narcotráfico internacional. (Cortesía: Ministerio Público)

En la aldea El Quetzal, municipio de El Chal, departamento de Petén, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó la captura de Sergio Abisaí Chacón Aldana, alias “Chejo”, solicitado en extradición por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. La detención, coordinada por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), corresponde al extraditable número 19 registrado en lo que va del año, según informó la Policía Nacional Civil.

Durante el operativo, los agentes antinarcóticos aprehendieron a Chacón Aldana, de 41 años, quien era requerido por autoridades estadounidenses en el marco de una investigación por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II. De acuerdo con la acusación presentada en Estados Unidos, el detenido habría actuado con la intención y conocimiento de que la droga sería introducida de forma ilegal en territorio norteamericano.

La SGAIA registró la incautación de una pistola, tres tolvas y 46 municiones, junto a dos teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis por parte del Ministerio Público. Según detalló PNC, la aprehensión se realizó tras una orden de captura emitida en respuesta a una solicitud formal de extradición remitida por el gobierno estadounidense.

El Ministerio Público, en coordinación con la PNC, dispuso la detención provisional de Chacón Aldana. El expediente judicial de extradición señala que, además de la acusación principal, el arrestado es vinculado a redes de tráfico de drogas en la región de Petén.

Esta captura se suma a las acciones impulsadas por Guatemala para combatir el tráfico internacional de drogas y dar cumplimiento a los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos. De acuerdo con los datos oficiales, se trata del extraditable número 19 detenido por cargos relacionados con delitos transnacionales en 2026.

La Policía Nacional Civil detuvo a Chacón Aldana por petición de extradición de Estados Unidos por conspiración para distribuir sustancias controladas. ( Cortesía: PNC)

En lo que va de 2026, las autoridades de Guatemala han capturado a cinco personas solicitadas en extradición por delitos vinculados principalmente al narcotráfico y al lavado de dinero. Según información difundida por la U.S. Embassy in Guatemala, al menos cuatro individuos han sido entregados ya a la justicia de Estados Unidos durante este periodo, como parte de los procedimientos de cooperación judicial entre ambos países.

La mayoría de las órdenes de extradición gestionadas por Guatemala en los últimos meses corresponde a acusaciones de narcotráfico, aunque también figuran cargos por lavado de dinero y apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. De acuerdo con la U.S. Embassy in Guatemala.

Entre los casos más recientes destaca la extradición, realizada el 30 de enero de 2026, de Adelfo Federico Valdés Santos, Pedro Pablo Oliva Catalán y Kelvin David Berón Ramírez hacia el Distrito Este de Texas, según reportó la U.S. Embassy in Guatemala. Estos individuos enfrentan acusaciones federales en cortes estadounidenses, principalmente relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y el lavado de activos.

La representación diplomática de Estados Unidos ha reiterado que no toda captura conduce a una extradición inmediata, ya que los procesos judiciales en Guatemala pueden extenderse por semanas o meses, dependiendo de la resolución de los jueces asignados a cada caso. Este aspecto subraya la complejidad de los procedimientos y la necesidad de cumplir con las garantías legales establecidas en el marco jurídico local.

Las cifras recientes y la dinámica de los procedimientos demuestran que Guatemala mantiene una política activa de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, en línea con lo informado por la U.S. Embassy in Guatemala a lo largo de los últimos años.