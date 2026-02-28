La Corte Suprema de Justicia publica listado de aspirantes a magistrado de la Corte de Constitucionalidad

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala publica la lista de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031.

Corte Suprema de Justicia divulga listado de 39 aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en medio de reclamos por transparencia

El Organismo Judicial de Guatemala ha publicado los nombres de 39 candidatos que aspiran a ocupar cargos de magistrado titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031.

El proceso, que según las autoridades se realizó de acuerdo con el artículo 269 de la Constitución, ha despertado dudas y reclamos sobre la transparencia en la recepción y difusión de los expedientes, según se informó en rueda de prensa por el portavoz Fredy Calderón el 27 de febrero de 2026, reproducido por medios locales.

Según explicó Calderón del Organismo Judicial, en los días que estuvieron abiertas las inscripciones se recibieron expedientes de 39 personas interesadas en alguna de las plazas, aunque el número de postulaciones para titular y suplente, 26 en cada caso, no coincide perfectamente debido a que ciertos candidatos solicitaron ser considerados en ambos listados. El proceso, sostuvo el vocero, se completó conforme a la ley y se buscó garantizar objetividad en la evaluación de los expedientes.

La Fiscal Consuelo Porras aparece incluida en el listado oficial de 39 aspirantes a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. (AP Foto/Moisés Castillo)

El portavoz detalló que la lista de aspirantes se publicó en la página web institucional, web.oj.gob.gt, y en redes sociales.

No obstante, la inclusión de nombres en la lista no significa el aval de sus expedientes, ya que su revisión formal será anunciada en una convocatoria oficial posterior.

Calderón subrayó: “La inclusión de los nombres en el presente listado tiene carácter estrictamente informativo y corresponde a los expedientes recibidos dentro del plazo establecido, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos, extremo que será objeto de revisión posterior.”

Entre los aspirantes a magistrado suplente se cuentan Luis Alfonso Rosales Marroquín, Héctor Alfredo Muñoz Payeras, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Carlos Patricio Rodríguez Mesa, Julio Alfonso Agustín del Valle, María de los ángeles Araujo Boror y otros. Los candidatos a magistrado titular incluyen nombres que también aparecen en la lista de suplentes, como Dina Josefina Ochoa Escribá, Eny Johana Gramajo Rosales, Horacio Enrique Sánchez y Ramiro Estuardo López Galindo.Otra

Otra candidata que figura en la lista es Consuelo Porras, señalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una funcionaria que debe ser investigada, pues en 1982 se desempeñó como directora del Hogar Temporal Elisa Martínez y tutora legal de menores. Y, de acuerdo a investigaciones de la propio ONU, en ese centro se reportó que, entre 1968 y 1996, al menos 80 niños indígenas habrían sido objeto de adopciones internacionales irregulares.

Por otro lado, varios periodistas destacaron la demora en la publicación del listado oficial, que ocurrió tres horas después del cierre del período de recepción de documentos. Calderón justificó la espera señalando la necesidad de cotejar información, especialmente en los casos de aspirantes que optaron tanto para titular como para suplente. Además, confirmó que parte de los expedientes fueron presentados por representantes, lo que habría dificultado el registro visual por parte de medios y observadores. “En algunos casos, fue enviado por algún representante y de esa cuenta no tienen ustedes el acercamiento o fotografía,” agregó Calderón.

El cronograma para la revisión y selección formal de candidatos a la Corte de Constitucionalidad todavía no cuenta con fecha definida.

Plazo para revisión de expedientes y elección formal todavía sin fecha definida

Al ser consultado sobre el cronograma para la revisión y selección de candidatos, Calderón enfatizó que aún no se ha emitido una convocatoria oficial para esa etapa: “Estamos al pendiente de que se realice la convocatoria de carácter oficial, porque podría darle una fecha yo errónea. Entonces, al momento de que se realice la convocatoria de forma oficial, pues se estará informando.”

Solo cuando finalice ese proceso se establecerá si los aspirantes cumplen con los requisitos legales para ocupar uno de los puestos en la Corte de Constitucionalidad. Entre los postulantes figuran personas que ya han ocupado cargos en el organismo, incluyendo a Héctor Hugo Pérez Aguilera, de cuya postulación, según explicaciones institucionales, consta que su expediente fue ingresado el último día del plazo, algunos a través de representantes.

El proceso de selección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala es clave para la institucionalidad del país y es seguido de cerca por la sociedad civil, organismos de observación y medios de comunicación.