Un operativo de la PNC termina en tiroteo en la zona 7 de la ciudad de Guatemala

Soldados reciben instrucciones en un campo de fútbol antes de patrullar la ciudad durante el estado de emergencia tras una escalada de violencia relacionada con pandillas, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)

Un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Sakerty, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, terminó en un tiroteo con presuntos integrantes de la mara Salvatrucha la tarde del 14 de febrero.

Un sospechoso falleció y tres personas recibieron heridas de bala, mientras que los agentes resultaron ilesos, según reportes policiales recabados por Prensa Libre.

La intervención de la PNC y su División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) estaba orientada a localizar puntos de narcomenudeo y sistemas de videovigilancia instalados ilegalmente por estructuras criminales.

El enfrentamiento ocurrió cuando, al ser detectados, los pandilleros abrieron fuego en múltiples ocasiones contra los investigadores.

El incidente tuvo lugar en la 36 calle y 34 avenida de Sakerty. De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, tres personas con múltiples heridas de bala fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios y se confirmó en el lugar la muerte de un hombre, cuya identidad permanece sin revelar.

Las autoridades no han informado la identidad de los heridos ni del fallecido.

Se intensifican operativos contra pandillas

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Ejército han intensificado una serie de operativos en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala durante los meses de enero y febrero de 2026, enfocados en acabar con el narcomenudeo y eliminar sistemas de videovigilancia ilegales empleados por las pandillas para el control territorial.

Agentes de policía cachean a hombres durante el estado de emergencia del país, tras una escalada de violencia relacionada con pandillas, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)

En octubre de 2025, la PNC incautó un presunto narcolaboratorio en la zona 10 de la capital, donde capturó a dos hermanos y decomisó drogas, armas y equipos electrónicos, tras recibir una denuncia sobre la venta y distribución de estupefacientes en el sector, según reportó lahora.gt.

Entre los principales hallazgos de los operativos en zona 18, desarrollados con el apoyo del Ejército de Guatemala, se destaca la remoción de seis cámaras instaladas por la pandilla Barrio 18 en lugares estratégicos como el bulevar San Rafael, los alrededores de la estación de Bomberos Voluntarios, el bulevar Alamedas III y la colonia El Limón, medida que buscaba limitar las acciones policiales y mantener el control sobre sectores clave, según detalló agn.gt.

La colonia San Rafael II fue escenario de nuevos allanamientos en febrero de 2026, donde las autoridades desmantelaron más cámaras clandestinas que permitían a las pandillas vigilar entradas, salidas y desplazamientos internos, reforzando la estrategia estatal de debilitar los instrumentos que sostienen el dominio criminal en áreas de alta incidencia, conforme a información de agn.gt.

Estas acciones continuas demuestran la presión de las fuerzas de seguridad de Guatemala sobre estructuras criminales que emplean tecnologías de vigilancia y sistemas de distribución de drogas para evadir la intervención de la justicia.

Once policías fallecieron en Guatemala tras el recrudecimiento de la violencia.

Guatemala está enfrentando varios actos de violencia que ya han dejado al menos once agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinados y varios heridos en distintas localidades, entre ellas Villa Nueva, Chinautla y Santa Catarina Pinula.

El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en todo el país y tres días de luto nacional para honrar a los agentes fallecidos, mismo que culmina el próximo lunes 16 de febrero.

Analistas y sectores sociales expresaron su inquietud por la capacidad gubernamental para contener la violencia generada por las pandillas, especialmente tras observar los cambios en la política de seguridad en países de la región como El Salvador, informó elpais.com.