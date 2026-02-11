Guatemala

El Ministerio de Agricultura de Guatemala implementa registro único de agricultores en doce departamentos

La nueva base de datos centralizada busca organizar información de productores para mejorar la asignación de apoyos, garantizar la confidencialidad y fortalecer la transparencia en la administración pública en el ámbito rural guatemalteco

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha iniciado el Registro Único de Agricultores (RUA) en Guatemala, con el objetivo de mejorar la distribución de ayudas y optimizar la trazabilidad de los programas públicos destinados al sector rural.

Esta herramienta constituye una apuesta por la transparencia y eficiencia institucional, al centralizar en una base de datos moderna a los productores de doce departamentos: Jalapa, Zacapa, Izabal, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Suchitepéquez, Totonicapán, Sololá, Sacatepéquez, El Progreso y Santa Rosa.

El despliegue de extensionistas y técnicos permite que esta recopilación de datos represente fielmente las condiciones y necesidades de cada comunidad agrícola, abordando desde la selección de cultivos hasta la difusión de prácticas sostenibles.

El MAGA detalló que toda la información recabada será utilizada únicamente para fines técnicos, administrativos, estadísticos y de planificación, en concordancia con la legislación vigente. La entidad resaltó: “Se asegura en todo momento la confidencialidad, protección y uso responsable delos datos personales, de acuerdo con la normativa legal vigente en el país”, garantizando que queda prohibido cualquier uso político o ajeno a las funciones institucionales.

La aplicación inicial del registro en Totonicapán ya avanza en comunidades como Santa Isabel y Tres Coronas. Según proyecciones del MAGA, en Momostenango se incorporarán 723 beneficiarios y en la cabecera departamental se alcanzará a 481 agricultores.

Los equipos técnicos visitan, además, sectores de Momostenango como Patzité y San Vicente Buenabaj, mientras en la cabecera de Totonicapán el personal cubre zonas como Pasajoc y Chuicaxatún, garantizando la cobertura directa.

El MAGA explicó que las jornadas de inscripción requieren la presencia de los propios productores, quienes deben proveer su Documento Personal de Identificación (DPI), comprobante de residencia e información técnica sobre su unidad productiva, como ubicación, superficie y cultivos desarrollados.

Todo el procedimiento es presencial y gratuito, a cargo de extensionistas que emplean tecnología sin conexión a internet, adaptándose alas realidades de cada municipio.

Este proceso responde a la estrategia denominada “Una nueva siembra para el agro de Guatemala”. El Ministerio enfatizó que el RUA no solo facilita el acceso a asistencia técnica, insumos, capacitación y subsidios, sino que robustece la transparencia y la objetividad institucional en la toma de decisiones y la planificación rural.

El registro, además, permite focalizar los proyectos y canalizar los recursos hacia quienes realmente se dedican a la producción agrícola familiar, fortaleciendo así las economías locales.

Al precisar estos lineamientos, el MAGA insistió en que la información reunida contribuirá a modernizar el sistema de información agrícola nacional, y que toda la operación se mantiene estrictamente enfocada en el desarrollo rural integral, sostenible y equitativo, con el compromiso de evitar la manipulación de los datos para fines partidistas o externos.

La cobertura inicial contempla la incorporación progresiva de productores de los doce departamentos seleccionados, consolidando una estructura que facilite la identificación y caracterización detallada de cada unidad productiva en el país.

De este modo, el Registro Único de Agricultores (RUA) se erige como una herramienta clave para el futuro del agro en Guatemala, asegurando que los programas y beneficios lleguen de manera directa y eficiente a quienes trabajan la tierra.

Por otro lado, a través de la cooperación interinstitucional el Maga impulsó recientemente la integración de información agrícola y de uso del suelo en Guatemala, en busca de facilitar el acceso a datos precisos para fortalecer la toma de decisiones y la planificación territorial.

El fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Guatemala (IDEG), mediante la vinculación con el Geoportal del ministerio abre nuevas posibilidades para el intercambio de información geográfica entre entidades públicas y la actualización de insumos técnicos.

