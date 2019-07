Sepultado por toneladas de piedra, madera e hierro, Mirochnik ignoraba lo que sucedía arriba. "Me ubiqué en la posición más cómoda posible. Era todo oscuridad y sentía una viga que me apretaba el pie derecho. Ni me movía. Pasó el tiempo y empecé a pensar en mi futuro como triatleta. Esperaba a los bomberos, sin imaginar lo que ocurría afuera. Escuché un helicóptero, muchos gritos por momentos y un silencio total en otros. Con el correr de las horas apareció una luz. Tenía la boca seca y me di cuenta de que mi pierna estaba quebrada. Atiné a pararme y me evadí por el agujero que provocaba la viga, que estaba en forma transversal. Escapé por las cuerdas del ascensor, hasta ver la bota de un bombero, y empecé a pedir auxilio. En mi enojo, les grité: '¿No saben Carlitos y su gente que se cayó el ascensor? ¿Por qué tardaron tanto tiempo?'. Me refería al jefe de seguridad, con quien me llevaba muy bien. Entonces alguien me dijo: 'Carlitos (Hilú) y todos ellos están muertos. Los cinco pisos de la AMIA están sobre tu cabeza. Son las tres de la tarde. Tené paciencia, nos va a llevar un rato llegar a vos'. Yo los veía como a dos metros de distancia. Me pasaron una manguerita con agua y oxígeno. Al rato me tiraron una campera de cuero para que me ponga en la cabeza. En un agujero chiquito, de veinte centímetros de diámetro, vieron que había dos vigas atravesadas. Era todo lo que había entre ellos y yo. Con una sierra las cortaron, me alcanzaron una cuerda, me subieron, me acomodaron en una camilla y me pusieron un cuello de plástico. Ya serían las seis y media, siete. Y ahí vi Pasteur, el caos, la destrucción. Temblaba y me puse a llorar". De inmediato fue enviado al Hospital de Clínicas. Allí se enteró de que entre los muertos estaba su tío, Naum "Bubi" Mirochnik, uno de los mozos de la mutual.