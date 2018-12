C: Sí, la hice yo.

R: Yo se lo había pedido antes… ¡y ella me habló de comida! Y cuando me contó algo que no me gustó, para remontarla me preguntó si quería ser su novio.

C: Después nos fuimos de gira con Violetta y fue una luna de miel: trabajábamos de lo que nos gustaba y durante meses recorríamos países maravillosos hasta que…

R: …Nos tuvimos que separar cuando me ofrecieron el protagónico de Soy Luna. Fue difícil dejar a mis amigos y a mi novia, pero terminaron siendo tres años más en la Argentina.