El actor añadió que las acusaciones de Rapp lo "animaron a abordar otras cuestiones" sobre su vida, añadió el actor. "Como saben mis conocidos más cercanos, he tenido en mi vida relaciones tanto con hombres como con mujeres. He amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay", explicó.