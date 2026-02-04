Generación Silver

Jorge Kilstein: “Las personas mayores son mucho más vulnerables a la deshidratación en climas extremos porque tienen menos capacidad de regular la temperatura”

El director universitario identifica el papel de los fármacos de uso frecuente en adultos mayores, explicando cómo aumentan los peligros durante períodos con temperaturas extremas y requieren seguimiento especializado

Guardar
Las personas mayores enfrentan mayor
Las personas mayores enfrentan mayor riesgo de deshidratación durante olas de calor extremo por dificultades en la regulación de la temperatura corporal.

Durante los episodios de calor extremo, las personas mayores enfrentan un riesgo significativamente elevado de sufrir deshidratación. La dificultad para regular la temperatura corporal y la menor percepción de sed los coloca en una situación de vulnerabilidad que requiere intervenciones puntuales.

En palabras de Jorge Kilstein (matrícula 11511), director de la carrera de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana Sede Rosario, este riesgo tiene bases fisiológicas y contextuales: “Las personas mayores son mucho más vulnerables a la deshidratación en temperaturas extremas porque tienen menos capacidad de regular la temperatura. A veces tienen poco acceso a los líquidos por su movilidad y muchas veces tienen disminuida la sed. Entonces, por ahí no perciben adecuadamente esta sensación y tienen mucho más riesgo de deshidratarse”, expresó Kilstein al medio.

Especialistas recomiendan un consumo diario
Especialistas recomiendan un consumo diario de entre litro y medio y dos litros de líquidos para prevenir deshidratación en personas mayores.

Este especialista advirtió sobre las manifestaciones clínicas atípicas con las que puede presentarse la deshidratación en los adultos mayores: “La deshidratación en los ancianos puede presentarse de una manera que uno no lo pensaría: un cuadro de confusión, delirio, pensamientos o conductas extrañas, acompañados a veces de fiebre o febrícula y menor cantidad de orina o con orina de color más oscura”, resumió Kilstein.

Estos síntomas pueden pasar desapercibidos o confundirse con otros cuadros, lo que agrava su pronóstico.

Entre los factores que aumentan la susceptibilidad, Kilstein se refirió tanto a enfermedades crónicas como a la medicación habitual: “Muchas veces toman medicamentos que pueden ponerlos en más riesgo de deshidratarse, por ejemplo, diuréticos o antipsicóticos que tienen como efecto adverso la dificultad para controlar la temperatura o interfieren con los mecanismos regulatorios normales”, señaló el médico clínico.

Los antecedentes de ACV y
Los antecedentes de ACV y otros problemas neurológicos aumentan el riesgo de deshidratación durante episodios de calor extremo.

“Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen problemas neurológicos, EPOC, antecedentes de ACV, y sobre todo aquellos que toman laxantes, diuréticos, medicación para la presión, especialmente antihipertensivos”, subrayó.

Sobre las recomendaciones en volumen de líquidos, Kilstein puntualizó: “No hay una regla fija, pero más o menos es entre un litro y medio y dos litros de líquido por día. Hay que tratar que los cuidadores de las personas mayores les den alimentos líquidos como sopas o caldos, que además pueden aportarles sodio y electrolitos”.

Las bebidas con electrolitos pueden
Las bebidas con electrolitos pueden ser útiles ante diarrea o deshidratación, con indicación médica.

Además, “las bebidas con electrolitos pueden ser útiles, sobre todo si la persona tiene diarrea o está con algún grado de deshidratación, aunque deben usarse con precaución en quienes presentan problemas cardíacos”, advirtió.

Considerando las situaciones de mayor vulnerabilidad, el especialista destacó los riesgos en personas mayores que viven solas: “Pueden tener caídas por deshidratación o con disminución de la presión arterial. Estas personas pueden estar confusas o somnolientas, con dificultad para acceder al teléfono; hay que reforzar los controles y las visitas, especialmente en quienes tienen enfermedades crónicas o debilitantes”, enfatizó Kilstein.

Finalmente, el experto ofreció orientaciones prácticas: “Tratar que estén en ambientes cómodos, utilizar la ducha o la higiene con agua para disminuir la temperatura, evitar la exposición a ambientes muy cálidos, controlar la medicación con su médico durante periodos de calor y reforzar la hidratación, que puede ser con agua, bebidas con electrolitos o alimentos líquidos. Si el paciente consume laxantes, tiene diarrea o fiebre, eso aumenta mucho el riesgo y hay que consultar al médico de forma precoz”, concluyó Kilstein.

Temas Relacionados

Jorge KilsteinRosarioUniversidad Abierta InteramericanaMedicina GeriátricaCalor ExtremoDeshidratación en Adultos Mayoresgeneracion-silver

Últimas Noticias

Cómo impactan los patrones alimentarios orientales en la salud y el envejecimiento saludable

Expertos analizan los beneficios de consumir vegetales y pescados y limitar ultraprocesados para mantener la independencia en los silver

Cómo impactan los patrones alimentarios

El horario que los expertos recomiendan para despertarte después de jubilarte y sentirte con energía todos los días

Neurólogos y expertos en sueño coinciden que mantener una rutina regular al levantarse tras dejar de trabajar fortalece el ritmo circadiano y mejora la energía, la memoria y el bienestar general

El horario que los expertos

Cuando el protagonismo llega a la edad del retiro: seniors que hicieron historia

Tenían en su haber una trayectoria pero llegaron a la cumbre del poder a una edad avanzada. Ocuparon los más altos cargos en sus países y asumieron grandes responsabilidades demostrando que la veteranía no representaba una limitación sino un valor

Cuando el protagonismo llega a

“Caminar a diario, comer con mesura y mantener la mente activa; no hay otra receta”, dice un oncólogo de 97 años

Ya casi no resulta extraño ver a un científico o una científica casi centenarios, activos y dando ejemplos de una longevidad saludable y fructífera. Sin embargo, cuando uno de ellos derriba algunos mitos y da simples consejos de vida para explicar su vitalidad, su prédica resulta sumamente atractiva

“Caminar a diario, comer con

Asumir la edad: tips para enfrentar con optimismo el paso de los años

No siempre es fácil aceptar que ya se tiene más vida vivida que por vivir. No todo el mundo se siente cómodo diciendo cuántas primaveras tiene encima: consejos para mirar la realidad de frente

Asumir la edad: tips para
DEPORTES
Así fue el primer gol

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

Romario encendió todas las alarmas en Brasil: el crudo diagnóstico sobre su selección de cara al Mundial 2026

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

TELESHOW
Mirtha Legrand celebró el legado

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

Rocío Pardo habló de los elogios de la China Suárez por el vínculo que tiene con Rufina, la hija de Nicolás Cabré

INFOBAE AMÉRICA

Marcel Proust, ¿psicoanalista?: los celos,

Marcel Proust, ¿psicoanalista?: los celos, Albertina y la búsqueda interminable de la verdad

La nigeriana que se volvió negra en Estados Unidos: un libro leído a destiempo

El anhelo de importar no es cosa de risa

Por qué la migración se volvió arma política, según el libro más vendido en Estados Unidos

Crisis en Cuba: Estados Unidos alertó sobre el colapso del sistema eléctrico y el aumento de la hostilidad contra sus ciudadanos