BTS lanza su nuevo videojuego: trailer, fecha de lanzamiento y por qué es el fenómeno musical del momento

BTS Story

BTS y la agencia Big Hit Entertainment se unieron a la desarrolladora Netmarble Corporation para presentar un nuevo juego que invita a los usuarios a vivir una experiencia social interactiva, enfocada en personajes inspirados en los siete miembros de la boyband.

La aplicación le va a permitir a los jugadores crear y compartir historias de producción propia, explorar las narraciones ya incluidas en la plataforma e interactuar con otras personas, dentro del universo ficcional que también recorre distintos videos de la banda.

Netmarble lanzó ayer el trailer oficial de BTS Universe Story de casi 10 minutos. El mismo cuenta con apariciones de los integrantes en carne y hueso y sus versiones virtuales para el juego móvil, y revela una fecha de eventos dentro del juego e incluye el intercambio de una misteriosa foto con un océano en el fondo, dejando a los jugadores conocer más sobre su significado con el lanzamiento del juego.

¿Qué es BTS?

Es una de las propuestas musicales de más impacto en este momento a nivel global. Está conformada por siete miembros: Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok (J-Hope), Kim Namjoon (RM), Park Jimin, Kim Taehyung (V) y Jeon Jungkook. Ellos son parte de la agencia Big Hit Entertainment, que fue fundada en el 2005 en Corea del Sur por el CEO y productor Bang Si-Hyuk.

“Surgieron de una empresa en bancarrota, en una de las industrias del entretenimiento más competitivas, donde lo único que te salva es tener una muy empresa que pueda asegurarse una buena promoción. Empezaron en desventaja desde el minuto cero”, dice Martina que los descubrió a los 16 años.

Desde el inicio de su carrera su lugar fue el de los marginados. No solo para la industria musical a nivel mundial, sino también al interior de Corea del Sur. La escena musical local estaba dominada por las tres agencias más importantes, que se repartían la atención de las audiencias.

Foto de archivo. La banda de K-Pop BTS. Nueva York, EEUU, Mayo 15, 2019. REUTERS/Brendan McDermid

La banda debutó en el año 2013 y aunque en sus inicios su impronta estaba asociada particularmente al hip hop, durante sus siete años de carrera exploraron diferentes géneros y ampliaron la base teórica sobre la que se inspiran sus letras. Hoy cuentan con más de 15 álbumes, EPs y casi 50 sencillos. Además, entre todos los miembros acumulan más de 400 créditos en KOMCA, la Asociación de Derechos de Autor de Música de Corea.

Atrás de la cuenta de Twitter BTStreamArg hay cinco administradoras: Brenda, Agostina, Laura, Trinidad y Agustina. Ellas cuentan que lo que los caracteriza es que “no se apegan a un estilo musical y van variando o probando cosas nuevas siempre, sus conceptos tienen una historia detrás, relacionados con la psicología, la literatura, la historia, la filosofía y la mitología”.

Con referencias, por ejemplo, a “Demian” de Herman Hesse o a los arquetipos “persona”, “sombra” y “yo” de la psicología analítica de Carl Jung, sus canciones y sus posicionamientos exploran temáticas como el empoderamiento personal, el desafío al amor romántico, la lucha de clases, la depresión, el rol de los jóvenes en sistemas económicos desiguales.

FOTO DE ARCHIVO. La banda surcoreana BTS se presenta en los MTV VMA 2020. 30 de agosto de 2020. VIACOM/Handout vía REUTERS

Lu tiene 41 años y empezó a escucharlos después de un viaje que hizo por diferentes países asiáticos. Para ella BTS “toma la forma de una boyband y hace uso de ese formato para subvertirlo y transformarlo en vehículo de ideas y emociones muy profundas. Son artistas con un propósito”.

Hay algo que recorre siempre el relato de las/os fans y es que cómo la banda impactó en un momento determinado de su vida. “Como adolescente me sentí comprendida en muchísimos aspectos y emociones que quizá yo sola no podía explicar, y me parecía loquísimo tratándose de gente de una cultura tan lejana a la nuestra” agrega Martina.

imagen de archivo de miembros del grupo surcoreano BTS. EFE /Nina Prommer /Archivo

El fenómeno global

Hablar de BTS es hablar de récords. Se volvió norma que su nombre esté acompañado por la frase “el primer y único artista coreano”. A lo largo de los siete años que pasaron desde su debut fueron incrementando progresivamente su influencia a nivel global y su impacto encontró un nuevo techo con el lanzamiento de Dynamite, su último sencillo.

El crecimiento de BTS no se dio solo y hay un factor que es clave en toda su historia: el acompañamiento de ARMY, el fandom que se convirtió en un escudo para la banda. Establecieron desde el principio una relación de simbiosis, con una comunicación horizontal, que reforzó el vínculo que los conecta. La organización y la insistencia del fandom les permitió tomar un lugar de relevancia en una industria todavía muy cerrada y los récords les otorgaron la visibilidad que formalmente se les negaba.

“BTS y ARMY tienen una relación muy estrecha, es como un equipo que trabaja en conjunto para poder seguir creciendo, siempre nos apoyamos el uno en el otro”, cuentan desde BTStreamArg y ellas lo saben de primera mano, porque impulsan todos los días acciones para potenciar el alcance de la banda en diferentes plataformas.

EPA/KIM HEE-CHUL/Archivo

Para Martina “lo más importante que tienen es su esencia, que consiguió romper con prácticamente todas las barreras culturales e idiomáticas. Siempre se mostraron sinceros y eso le dio la posibilidad tanto a ellos como a su público de empatizar los unos con los otros. Los convirtió en artistas genuinos”.

¿Cuál es el próximo objetivo para ellos? Lograr una nominación en los premios Grammy. Saben que no es fácil. En un entrevista que ofrecieron a Reuters, RM, el líder de BTS, expuso la vara desigual con la que todavía se analiza su carrera y marcó que ellos son “aliens” para la industria musical de Estados Unidos

Se siguen sintiendo ajenos, pero el vínculo con sus audiencias crece todo el tiempo. Lu lo marca con claridad: “cantar en un escenario global en un idioma que no sea inglés hoy es un acto mucho más provocador y revolucionario que patear un amplificador, conectar a través de ellos con gente tan diversa me da esperanza. Hacía mucho que no sentía eso”.

La banda coreana BTS posa para una foto. Foto de archivo.

Los nuevos lanzamientos

La cuarta semana de septiembre viene movida para BTS. Además de lanzar un nuevo video de Dynamite, esta vez una versión coreográfica, desde el jueves 24 va a estar disponible para su descarga BTS Universe Story. El juego, con una fuerte impronta interactiva, va a permitirle a los jugadores participar de forma activa en el desarrollo de historias dentro de la plataforma.

Los usuarios van a contar con dos modalidades diferentes. Por un lado con el modo “Creación de historia” van a poder definir sus propias narrativas a partir de las herramientas de producción que incluye la aplicación. Con el modo “Juego de historia” van a poder elegir entre una variedad de acciones en relatos predefinidos, lo que también va a habilitar una pluralidad de desenlaces.

El juego, además, cuenta con el modo “Colección” para que los jugadores acumulen ropa y accesorios para usar en los personajes e incorpora la posibilidad de capturar fotos en realidad aumentada.

Para los que quieran anticiparse, el “Evento Diario de Tarjetas de Foto” ya está disponible en la web oficial y aporta una mirada sobre los personajes y sus historias. Hasta el 17 de septiembre los usuarios pueden descargar fotos que se actualizan en forma diaria y los jugadores pueden conservarlas o intercambiarlas con otras personas.

Después de lanzar su disco “Map of the soul: 7” en febrero y arrasar con Dynamite, BTS se prepara para un cierre de año intenso con un nuevo álbum producido en forma integral por ellos. Como cuentan las chicas de BTStreamArg, en este disco “cada miembro tuvo su participación” en diferentes roles y a través de transmisiones en vivo compartieron parte del proceso con sus seguidores.

“En una de sus últimas entrevistas adelantaron que este álbum tiene grandes canciones y letras muy profundas, así que estamos ansiosas/os por ver cómo está compuesto, desde las fotos conceptuales a los ritmos musicales”. Lo que sí sabemos es que están acostumbrados a sorprender y lo van a seguir haciendo.