Los juegos de terror están teniendo cada vez más lugar en el mercado, dado que las desarrolladoras están encontrando un nicho creativo en ellos. Este también es el caso de The Dark Pictures: Little Hope, un videojuego publicado por Namco Bandai y desarrollado por Suppermassive Games, estudio detrás de Until Dawn y Man of Medan. Esta aventura busca abarcar varias caras de los subgéneros de terror con una premisa que pasa dentro de un barco fantasma. El juego llegará a mediados de año para PlayStation 4, Xbox One y PC.