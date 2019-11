Para quienes no conozcan a este personaje, se encontrarán con que detrás del mismo hay una historia interesante y oscura. En la ficha oficial del personaje dice: “La ex Reina de Edenia no se detendrá ante nada para poder mantener su lugar”. Además, introduce a los jugadores en su historia: "Cuando fue amenazada con la pérdida de su trono cuando Shao Khan conquistó su reino, Sindel traicionó a su esposo y a su gente para mantener su posición privilegiada. Ahora, la esposa de Shao Khan y Reina del Outworld, disfruta de un poder sin igual y la riqueza más allá de la imaginación de la mayoría de la gente. Buena suerte a cualquiera que intente quitárselo”. Este clásico personaje, que ya tiene casi 25 años dentro de la franquicia, debutó en 1995 con su aparición en Mortal Kombat 3.