TIME reveló las mejores 100 fotos de 2025: una selección marcada por el fotoperiodismo y la humanidad

La selección de las 100 mejores fotos de 2025 de TIME destacó la importancia del elemento humano en la fotografía (Portada TIME)

Al presenciar paisajes espectaculares y enfocar el lente, la imagen capturada rara vez supera la belleza de una postal. Sin embargo, casi toda fotografía mejora al incluir personas, según detallaron en la reciente selección de las 100 mejores imágenes de TIME en 2025. Esta colección no solo resume un año, sino que sugiere una ligera, pero innegable sombra proyectada por un futuro con menos presencia humana.

Las imágenes que recogieron los fotoperiodistas encuentran su mayor expresividad en los rostros: el pánico de una corredora caída, el sepelio del Papa Francisco y la emoción tras un nuevo Pontífice, o la angustia de una persona migrante, son algunas de las postales que transcienden la fotografía para convertirse en vivencias y sensaciones.

Asimismo, los robots—ya sea compitiendo en una carrera o acompañando a alguien en una cama—aparecen como un inicio que luego podría ser clave en la cotidianeidad. No obstante, también encarnan la ambigüedad que acompaña a la inteligencia artificial.

Dichas fotografías seleccionadas enfatizan la importancia del elemento humano, incluso en un mundo cada vez más marcado por la presencia de las máquinas. A continuación, algunas de las fotos destacadas por la revista estadounidense.

Los residentes se refugiaban fuera de una propiedad en llamas mientras el incendio Eaton arrasaba Altadena, California, el 8 de enero (Ethan Swope—AP)

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, junto con la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Lisa McClain; el representante y presidente del Comité de Estudios Republicanos, August Pfluger; el whip de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer; el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y otros miembros del Comité de Estudios Republicanos durante una conferencia de prensa para discutir el actual cierre del Gobierno, en el Capitolio, el 28 de octubre (Kylie Cooper—Reuters)

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado saludó a sus seguidores en una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 9 de enero, un día antes de su toma de posesión para un tercer mandato (Ariana Cubillos—AP)

Carlos Alcaraz se estiró para dar un golpe de derecha durante la final masculina del US Open en la decimoquinta jornada del torneo, celebrado en el barrio de Flushing (Queens), el 7 de septiembre de 2025 (PI/ZUMA/Reuters)

El presentador de los Premios Oscar, Conan O'Brien, acostado en la alfombra roja durante su despliegue para la 97.ª edición de los Premios de la Academia en Los Ángeles, el 26 de febrero (Carlos Barria—Reuters)

Palestinos se calentaban junto a una fogata cerca de los escombros de su casa destruida, en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, el 3 de febrero (Mohammed Salem—Reuters)

La gente haciendo fila para presentar sus respetos al papa Francisco, cuyo cuerpo yacía en capilla ardiente dentro de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 25 de abril (Andrew Medichini—AP)

Agentes de policía en medio del humo de una granada lacrimógena lanzada para dispersar a los manifestantes frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Portland, Oregón, el 4 de octubre (Carlos Barria—Reuters)

La multitud reaccionando ante el humo blanco que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina, lo que indicó que se eligió un nuevo papa, en el Vaticano, el 8 de mayo (Marko Djurica—Reuters)

Manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden a caballo durante una protesta en Los Ángeles, el 14 de junio (Ethan Swope—AP)

Un niño aplaudió mientras un tanque autopropulsado Paladin pasaba por delante durante un desfile militar para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos en Washington, el 14 de junio (Jonathan Ernst—Reuters)

Una estatua budista dañada fue fotografiada dentro de una pagoda tras un fuerte terremoto en Mandalay, Myanmar, el 3 de abril (Stringer/Reuters)

El presidente ruso, Vladímir Putin; el presidente chino, Xi Jinping; el líder norcoreano, Kim Jong-un; el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y los jefes de las delegaciones extranjeras llegando al desfile militar que conmemoró el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, celebrado en Pekín (China) el 3 de septiembre (Alexander Kazakov—Sputnik/Pool/Reuters)

La familia del rehén israelí Eli Sharabi, cuya esposa y dos hijas fueron asesinadas en el ataque del 7 de octubre, reaccionó mientras veía la transmisión en vivo de su liberación del cautiverio de Hamás en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 8 de febrero (Ariel Schalit—AP)

Un bombero combatiendo el incendio Palisades en el barrio Pacific Palisades de Los Ángeles, el 7 de enero (Ethan Swope—AP)

Vista aérea desde un dron de los detenidos formando las letras SOS con sus cuerpos en el patio del centro de detención Bluebonnet, donde se encontraron recluidos los venezolanos objeto de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Anson, Texas, el 28 de abril (Paul Ratje—Reuters)

Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldana y Kieran Culkin posaron con sus premios en la sala de prensa de los Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 2 de marzo (Jordan Strauss—Invision/AP)

El presidente Donald Trump llegando para dirigirse a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington, el 4 de marzo (Win McNamee—Pool/AP)

La luna Blood Worm se oscureció hasta alcanzar su tono característico en el cielo durante un eclipse lunar total sobre el centro de Wisconsin el 14 de marzo (Gabi Broekema—USA Today Network/Reuters)

La australiana Danielle Scott durante el calentamiento previo a la prueba femenina de esquí acrobático en el Campeonato Mundial de Esquí Acrobático de la FIS, celebrado en St. Moritz, Suiza, el 30 de marzo (Claudia Greco—Reuters)

La multitud reaccionando después de que Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora "Turning Point USA", recibiera un disparo en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah, el 10 de septiembre (Tess Crowley—The Deseret News/AP)

Una persona caminó entre los restos tras el accidente de un avión de Air India, con destino al aeropuerto londinense de Gatwick, que se estrelló durante el despegue en el aeropuerto de Ahmedabad, India, el 12 de junio (Adnan Abidi—Reuters)

Miles de hectáreas carbonizadas se vieron en las montañas de los municipios de A Rua y Villamartín de Valdeorras, Galicia, España, el 16 de septiembre. Aunque los incendios forestales sin precedentes que arrasaron España y Portugal en agosto han remitido, los residentes de las comunidades rurales de la región noroccidental española de Galicia luchan contra sus consecuencias (Nacho Doce—Reuters)

Una mujer herida se sentó cerca de su casa, dañada por un ataque aéreo ruso, en un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el 24 de abril (Evgeniy Maloletka—AP)

Los familiares de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza intentaron acercarse a la frontera de Gaza, escoltados por soldados israelíes, para pedir su liberación y expresar su preocupación por que la reanudación de los combates en Gaza ponga en peligro a sus seres queridos, el 18 de marzo (Ohad Zwigenberg—AP)

Una mujer exigiendo a las fuerzas de seguridad indias que entreguen el cuerpo de su hermano, Muhammad Shafi Parry, fallecido en una explosión en una comisaría de policía en Srinagar, Cachemira india, el 15 de noviembre (Sharafat Ali—Reuters)

Una niña lloró mientras su papá fue detenido por error por agentes federales de inmigración en el tribunal de inmigración de Estados Unidos en Manhattan, el 30 de junio (David «Dee» Delgado—Reuters)

AIREC, un robot humanoide impulsado por inteligencia artificial, mostró una maniobra para cambiar pañales o prevenir úlceras por presión con un investigador en el laboratorio de la Universidad de Waseda en Tokio, Japón, el 17 de febrero (Kim Kyung-Hoon—Reuters)

Michael Woolf, ministro de la iglesia Lake Street Church de Evanston, fue detenido por la Policía Estatal de Illinois durante una protesta contra las medidas migratorias, frente a las instalaciones del ICE en Broadview, Chicago, el 14 de noviembre (Jim Vondruska—Reuters)

Los alpinistas formaron una fila mientras se acercaban a la cima del monte Everest, en Nepal, el 18 de mayo (Kunga Sherpa—AP)

Un manifestante indígena fue retenido por un miembro del personal mientras los manifestantes irrumpían en el recinto donde se celebraba la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belém, Brasil, el 11 de noviembre (Anderson Coelho—Reuters)

El féretro cubierto con la bandera del expresidente Jimmy Carter yace en capilla ardiente en la Rotonda del Capitolio, en Washington, el 8 de enero (Andrew Harnik—Pool/Reuters)

Osos polares en una estación de investigación abandonada en la isla Koluchin, frente a Chukotka, Rusia, en el extremo oriental del país, el 14 de septiembre (Vadim Makhorov—AP)