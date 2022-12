Colombia: 2022 en 100 imágenes

El 2022 en Colombia estuvo marcado por diversos hechos que cambiaron el rumbo del país. Por medio de 100 imágenes Infobae hizo un resumen de lo pasó este año. Ilustración: Jesús Áviles.

Las imágenes definen épocas, registran hechos. Además de su valor estético se convierten en testimonio. A continuación presentamos 100 fotografías seleccionadas por la redacción de Infobae Colombia como un resumen de lo más destacado del año que termina.

Primer paciente no terminal en recibir la eutanasia en Colombia: Víctor Escobar

Primer paciente no terminal en recibir la eutanasia en Colombia: Víctor Escobar. Foto: Colprensa.

7 de enero. A las 9:20 p. m. del viernes, Víctor Escobar se convirtió en el primer paciente no terminal en recibir la eutanasia en Colombia. El hombre de 60 años —oriundo de Cali (Valle del Cauca)— padecía una enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) e hipertensión, y había sufrido dos accidentes cerebrovasculares (ACV) en 2008.

Deslizamiento de tierra en Dosquebradas, Risaralda

Deslizamiento de tierra en Dosquebradas, Risaralda. Foto: Colprensa

8 de febrero. 16 personas muertas y 35 heridas fue el saldo que dejó el deslizamiento de tierra que se registró en la madrugada del martes 8 de febrero en el barrio La Esneda, en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda. Producto de la avalancha 52 viviendas resultaron afectadas. Según los registros de la Alcaldía de Pereira, desde 1977 no se presentaba una emergencia de esa magnitud en la región.

Solo 22 días después de su accidente, Egan Bernal apareció montado en una bicicleta estática

Solo 22 días después de su accidente, Egán Bernal aparece montado en una bicicleta estática. Foto: Instagram Egan Bernal

15 de febrero. Tras 22 días de su accidente, mientras entrenaba en su bicicleta cerca a Gachancipá, Cundinamarca, el ganador del Tour de Francia 2019 y campeón del Giro de Italia 2021, Egan Bernal, apareció en redes sociales montado en una bicicleta estática como parte de su recuperación después de someterse a cinco cirugías. Dos meses después de la publicación de estas imágenes, Egan sorprendía de nuevo: volvía a las carreteras colombianas en su bicicleta. “El día más feliz de mi vida. Después de 2 meses y 20 huesos rotos acá estoy y tengo ganas de más!! Nos vemos en la carretera”, escribió en Twitter el 27 de marzo.

Despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia

Despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Foto: Colprensa

21 de febrero. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto en el país hasta la semana 24 de gestación —seis meses de embarazo—. La decisión fue catalogada como histórica porque significa un cambio fundamental en las políticas de salud sexual y reproductiva en Colombia. En la imagen, mujeres celebrando el fallo.

Incendios en el Amazonas colombiano

Incendios en el Amazonas colombiano. Foto: Colprensa.

Febrero. Al iniciar el 2022 se presentaron numerosos incendios en el Amazonas provocados por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Según el reporte de monitoreo de puntos de calor del Ministerio de Ambiente, en enero de 2022 se registró la temperatura más alta en los últimos 10 años.

Lo anterior concuerda con las cifras presentadas en el informe de Monitoreo de Pérdida de Cobertura Vegetal de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Embajada de Noruega, en donde se registra la pérdida de 86.985 hectáreas de bosque entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2022.

Elecciones legislativas en Colombia: diferencias entre primeros informes y escrutinios prenden las alarmas

Elecciones legislativas en Colombia: diferencias entre primeros informes y escrutinios prenden las alarmas. Foto: Colprensa.

13 de marzo. Si bien la jornada electoral se desarrolló en tranquilidad, al cerrarse las urnas y conocerse los primeros resultados del preconteo, comenzaron las polémicas. En redes sociales, simpatizantes de los sectores alternativos denunciaban presuntos fraudes electorales.

La tensión incrementó con los días, cuando una vez iniciado el escrutinio de los votos algunos partidos empezaron a recuperar y ganar curules que en el preconteo no tenían. Y si bien en un inicio quienes hablaban de un presunto fraude electoral en su mayoría pertenecían al Pacto Histórico, la moneda cambió de cara y, al ver que los sectores alternativos ganaban curules, sectores de la derecha y del entonces partido de Gobierno empezaron a tender un manto de duda sobre los resultados. Finalmente, al terminar marzo, se conoció la nueva conformación del Congreso, en donde las mayorías las tiene el presidente Gustavo Petro.

Primer colombiano con la T de trans en su cédula de ciudadanía

Primer colombiano con la T de trans en su cédula de ciudadanía. Foto: archivo particular/ Twitter @Daniel_RiosVE

16 de marzo. Mike Durán se convirtió en la primera persona de Colombia en cuya cédula de ciudadanía el componente sexo era completado con la letra ‘T’, que lo reconocía así como persona trans. El bogotano -radicado en Medellín- logró el cambio en su documento de identidad un año después de modificar su registro civil de nacimiento.

Morat hizo cinco conciertos seguidos en Bogotá. Todas las entradas se agotaron

Morat hizo cinco conciertos seguidos en Bogotá. Todas las entradas se agotaron. Foto: Morat, Twitter.

17 de marzo. “No hay quinto malo. ¡Gracias Bogotá! ¡Ya estamos en preventa, pronto sale el general!”, así anunció la banda bogotana en sus redes sociales el inicio de su gira nacional, que arrancó con cinco conciertos en la capital colombiana. Del 17 al 20 de marzo fueron los primeros cuatro conciertos. El quinto se hizo el 24 de marzo. Con esta hazaña, los bogotanos se posicionaron como una de las bandas más importantes de la música pop en Colombia. La boletería para su primer concierto se agotó en tan solo 12 horas.

Incendio en Casa Babylon luego de la cancelación del Jamming Festival

Incendio en Casa Babylón luego de la cancelación del Jamming Festival. Imagen: Archivo Infobae Colombia.

18 de marzo. En la mañana del viernes, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, confirmaba un rumor que nadie quería creer pero que, poco a poco, se convirtió en una realidad: El Jamming Festival 2022 se canceló. El anuncio se hizo público minutos después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que le haría un seguimiento al evento tras las múltiples cancelaciones de los artistas que se presentarían.

En Bogotá, durante la tarde del viernes, en Casa Babylon, negocio de los organizadores del festival, algunos de los defraudados que habían comprado entradas para el Jamming descargaron su frustración contra el local, por lo que lo incendiaron y despojaron de él algunos muebles que ardieron en la calle.

Miley Cyrus en Bogotá: la niña consentida de Disney regresó después de once años convertida en toda estrella del pop

Miley Cyrus en Bogotá: la niña consentida de Disney regresó después de once años convertida en toda estrella del pop. Foto: Colprensa

22 de marzo. Luego de 11 años de no pisar tierra colombiana, Miley Cyrus puso a bailar y cantar a sus seguidores en el Movistar Arena. Pese a que tuvo que parar el show debido a que la altura de Bogotá la estaba afectando, eso no fue impedimento para terminar su puesta en escena en la que, en cerca de dos horas, interpretó algunas de sus más conocidas canciones como ‘Party in the USA’, ‘The climb’, ‘We can’t stop’, ‘Wrecking ball’ y ‘7 things’.

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, murió en Bogotá a horas de su presentación en el Estéreo Picnic

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, murió en Bogotá a horas de su presentación en el Festival Estéreo Picnic. Foto: Infobae Colombia

25 de marzo. El regreso del Festival Estéreo Picnic, luego del parón que significó la pandemia por el covid-19, se vistió de luto por el dramático e inesperado fallecimiento de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, a horas de su presentación. De acuerdo con el dictamen de la Fiscalía General de la Nación, el músico murió por una sobredosis de distintas drogas.

Actores colombianos de Encanto se robaron las miradas en la alfombra roja de los Premios Óscar

Actores colombianos de Encanto se roban las miradas en la alfombra roja de los premios Oscar. Foto: EFE

27 de marzo. En la nonagésima cuarta ceremonia del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Colombia tuvo una nutrida delegación por cuenta de Encanto, la penúltima película de animación de Disney que se basó en elementos de la cultura colombiana y evocó esa aura de realismo mágico de las obras de Gabriel García Márquez. En la alfombra roja, los actores colombianos que le dieron vida a los personales de la familia Madrigal, se robaron las miradas. La película ganó en la ceremonia el premio a la Mejor Película de Animación.

Sebastián Yatra y su presentación en los Premios Óscar

Sebastián Yatra tiembla en su presentación en los premios Oscar. Gif: Extraído video Instagram.

27 de marzo. Ese mismo domingo, el talentoso cantante colombiano Sebastián Yatra brilló en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles con la interpretación de Dos oruguitas, una de las canciones que hizo parte de la banda sonora de Encanto. Durante su presentación, Yatra dejó ver el profesionalismo que lo caracteriza, pese a los nervios que le pusieron a temblar la mano con la que sostenía el micrófono. Una vez terminó su presentación, Yatra rompió en llanto. Su felicidad era indescriptible.

Once civiles fueron asesinados en medio de un cuestionado operativo militar en Putumayo

11 civiles fueron asesinados en medio de un cuestionado operativo militar en Putumayo. Foto: archivo particular

28 de marzo. En la mañana del lunes, al despuntar el tercer día de un bazar comunitario en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), once civiles fueron asesinados en medio de un operativo militar que, según las versiones del gobierno de Iván Duque, estaba dirigido contra disidentes de las Farc. La incursión armada del Ejército al día de hoy tiene inconsistencias y genera dudas, pues, desde un inicio el Gobierno nacional aseguró que las personas fallecidas eran integrantes del grupo armado y no civiles.

Colombia le dijo adiós a Qatar: quedó eliminada del Mundial de Fútbol 2022

Colombia le dice adiós a Qatar: quedó eliminada del Mundial de Fútbol 2022. Foto: EFE.

29 de marzo. Pese a que la selección Colombia venció 1-0 a Venezuela en el último partido de clasificatorias, no le alcanzó para hacerse con el cupo de repechaje. Con 23 puntos, y en el puesto número seis, la selección quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022. Después de dos honrosas participaciones en Rusia 2018 y Brasil 2014, el onceno colombiano no logró consolidarse en los juegos de clasificación y, bajo la dirección de Carlos Queiroz y después de Reinaldo Rueda, se enterraron los sueños mundialistas de los colombianos.

Familiares y amigos del exfutbolista de la selección Colombia Freddy Rincón le dan el último adiós

Familiares y amigos del exfutbolista de la Selección Colombia, Freddy Rincón, le dan el último adiós. Foto: Alcaldía de Cali

13 de abril. En la noche de ese miércoles, el futbolista colombiano Freddy Rincón falleció tras permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos, en donde intentaron salvarle la vida luego del accidente de tránsito del lunes 11 de abril. Era de madrugada, la camioneta en la que iba el exjugador se estrelló contra un bus de servicio público. Familiares, amigos y seguidores del exdeportista de la selección Colombia le dieron el último adiós en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Valle del Cauca.

La Comisión de la Verdad presentó la obra ‘Develaciones: un canto a los cuatro vientos’

La Comisión de la Verdad presentó la obra ‘Develaciones: un canto a los cuatro vientos’. Foto: Cortesía Comisión de la Verdad

14 al 16 de abril. Develaciones: un canto a los cuatro vientos es una obra de la Comisión de la Verdad de gran formato que mezcla danza, música y teatro. Esta se configura como un relato simbólico del conflicto armado en Colombia y es también una conmovedora escenificación de la riqueza cultural de Colombia. La obra hizo parte de los legados de la Comisión, que se presentó el 28 de junio en Bogotá.

Sobre Develaciones, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, dijo que “es una obra que suma al reconocimiento que hemos querido hacer al dolor de las víctimas, y sobre todo, a su coraje. Es también un canto de esperanza que alimenta las oportunidades para la paz. Sabemos que hay dimensiones de la verdad que no pueden llegar a través de argumentos racionales en un mundo fracturado, y que solo el arte logra pasar todas las paredes y sacudir todos los fragmentos”.

Reinaldo Rueda fue desvinculado como el director técnico de la selección Colombia

Reinaldo Rueda fue desvinculado como el director técnico de la selección Colombia. Foto: AFP

18 de abril. Luego de que la selección Colombia no clasificara al Mundial de Qatar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó, tras una reunión ordinaria con Reinaldo Rueda y por mutuo acuerdo, que el vallecaucano no continuaría como entrenador del combinado nacional. El anuncio se dio tras semanas de especulaciones sobre cuál sería el futuro del ahora extécnico de la Tricolor.

Un carro bomba destruyó la Alcaldía de Argelia, Cauca

Un carro bomba destruyó la alcaldía de Argelia, Cauca. Foto: Ejército Nacional

2 de mayo. En la madrugada del lunes, un carro bomba explotó en las inmediaciones de la Alcaldía de Argelia (Cauca). El estallido dejó una persona herida y las instalaciones de la alcaldía completamente destruidas. Según el mandatario local, Jhonnatan Patiño, la onda explosiva causó daños en al menos cuatro cuadras a la redonda.

Otoniel llegó a Estados Unidos

Otoniel llegó a Estados Unidos.

4 de mayo. Otoniel solo duró siete meses en manos del Gobierno colombiano. Dairo Antonio Úsuga David -nombre de pila del narcotraficante- fue extraditado el 4 de mayo hacia los Estados Unidos. El jefe máximo del Clan del Golfo fue capturado en octubre de 2021 en un operativo que dejó dudas, pues se rumoró que se trató de una entrega voluntaria y negociación con el Gobierno nacional.

Mientras estuvo en Colombia fue llamado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros órganos para que hablara sobre su participación en el conflicto armado. Sin embargo, sus aportes parecieron no ser suficientes por lo que no fue admitido en la JEP.

La Procuraduría suspendió al alcalde de Medellín por participación en política

Daniel Quintero se presentó ante la Procuraduría General de la Nación para ser notificado de su destitución. Foto: Colprensa.

13 de mayo. Tres días después de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la suspensión de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el 10 de mayo, el mandatario local se presentó a las oficinas de la Procuraduría, en Bogotá, para ser notificado de manera formal de la destitución. Según argumentaron desde el Ministerio Público, la decisión se tomó por la presunta participación política del mandatario local durante la campaña previa a la primera vuelta de la elección presidencial.

Todo lo ocasionó un video que el burgomaestre publicó en Twitter diciendo: “el cambio, en primera”, frase que, de forma indirecta, dejaba ver su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro.

Así quedó el Parque Nacional de Bogotá tras la salida voluntaria de las comunidades indígenas que estaban asentadas allí

Así quedó el Parque Nacional después de la salida voluntaria de comunidades del Parque Nacional. Foto: Colprensa.

13 de mayo. Las 15 comunidades indígenas que ocuparon el Parque Nacional por 226 días salieron voluntariamente el 13 de mayo. La ocupación comenzó el 29 de septiembre de 2021. Los indígenas fueron reubicados de forma temporal en casas de refugio en diferentes localidades de Bogotá, entre ellas en el Parque La Florida, en Engativá. Finalmente, se acordó con el Gobierno nacional el regreso a sus territorios a finales de 2022.

Leo Espinosa, la mejor chef del mundo en 2022

Leo Espinosa, mejor chef del mundo. Foto: The 50 Best restaurants, Instagram,

17 de mayo. The World Best 50 Restaurants reveló que la mejor chef mujer del mundo es colombiana. Se trata de Leo Espinosa, que desde hace 20 años trabaja frente a los fogones y vive la gastronomía como una manifestación artística. Entre las razones para que se le otorgara este importante reconocimiento es que “utiliza la gastronomía como un impulso para el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y su misión ahora está siendo más reconocida”, según señalaron desde The World’s 50 Best.

Película colombiana “La jauría” ganó en la Semana de la Crítica en Cannes

La Jauría gana en Cannes. Foto: Colprensa.

25 de mayo. Ese miércoles, ‘La Jauría’, película dirigida por Andrés Ramírez, ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes (Francia). Meses después, la ópera prima de Ramírez resultó seleccionada por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar al país en los Premios Goya 2023.

Shakira deslumbra en Cannes con el vestido de la venganza

Shakira deslumbra en Cannes con el ‘vestido de la venganza’. Foto: Shakira, Instagram.

25 de mayo. La cantante barranquillera fue protagonista de los titulares en todo el mundo por cuenta de su separación de Gerard Piqué, provocada por la infidelidad del hoy exfutbolista. Pese a lo dramática que se tornó su vida personal, Shakira no dejó de brillar con luz propia y, además de ‘romper el internet’ con el estreno de ‘Monotonía’, su último sencillo, dejó boquiabiertos a los asistentes del Festival de Cine de Cannes en el que lució, en la alfombra roja, un exquisito vestido que recordó el que usó la Diana, princesa de Gales, luego de su separación con el hoy rey Carlos III del Reino Unido.

Hallaron dos nuevas embarcaciones cerca al galeón San José

Hallan dos nuevas embarcaciones cerca al galeón San José. Foto: Presidencia de Colombia

6 de junio. El entonces presidente Iván Duque anunció que en la zona de Cartagena de Indias donde se encuentran los restos del galeón San José -embarcación española del siglo XVIII hundida-, se encontraron otros dos navíos, uno del periodo colonial y otro del periodo republicano.

Elcielo Miami ganó su primera estrella Michelin

ElCielo Miami gana su primera estrella Michelin. Foto: Cortesía.

10 junio. Juan Manuel Barrientos es el cerebro detrás de Elcielo, el primer restaurante de origen colombiano en Miami en obtener una estrella Michelin -la prestigiosa guía francesa que reconoce y recomienda las mejores experiencias gastronómicas del mundo-. El establecimiento, que nació en Medellín 2006 amplió sus fronteras al llegar a Washington y a Miami, ciudades en las que llamó la atención de la guía Michelin, que le otorgó, a los dos y por separado, una de las preciadas estrellas.

Néstor Lorenzo asumió como nuevo director técnico de la selección Colombia

Néstor Lorenzo asume como nuevo director técnico de la Selección Colombia. Foto: FCF

14 de junio. La presentación oficial de Néstor Lorenzo como director técnico de la selección Colombia Masculina de Mayores tuvo lugar en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Desde que asumió la dirección técnica del combinado cafetero, Lorenzo dirigió tres partidos con igual número de victorias. El debut fue el 24 de septiembre ante Guatemala, donde que se impuso 4-1, y posteriormente hizo lo propio ante México, al que derrotó 3-2. En la tercera salida, la selección Colombia venció al conjunto de Paraguay 2-0 con anotaciones de Davinson Sánchez y Radamel Falcao García.

El próximo reto para los dirigidos por Néstor Lorenzo será frente a los Estados Unidos el próximo 28 de enero del 2023 en territorio norteamericano, donde contará en su mayoría con jugadores del ámbito local.

Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia

La mamá de Dilan Cruz junto al presidente electo Gustavo Petro. Foto: Colprensa.

19 de junio. Ese domingo, Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en su tercer intento. Para celebrar el triunfo, la campaña Petro Presidente alquiló el Movistar Arena que, a pocos minutos de conocerse el triunfo, se llenó de partidarios del líder de izquierda. El presidente electo durante su discurso le dio un espacio a Jenny Alejandra Medina, la mamá de Dilan Cruz, el joven que murió por un disparo de un agente del Esmad durante las protestas de noviembre de 2019.

En histórica audiencia ante la JEP miembros del exsecretariado de las Farc reconocieron su responsabilidad en los secuestros

Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, antiguo secretariado de las Farc en la JEP. Foto: cortesía JEP.

21 al 23 de junio. Fueron tres días los que duró la audiencia de reconocimiento de los antiguos miembros del secretariado de las extintas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación al Caso 01 ‘Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos’ por la extinta guerrilla. En un hecho histórico, los exlíderes del grupo armado aceptaron, en frente de las víctimas, los delitos cometidos durante el conflicto armado.

Reunión de Iván Duque con Gustavo Petro

Reunión de Iván Duque con Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Foto: Cortesía.

23 de junio. Una vez Gustavo Petro ganó la Presidencia, uno de los encuentros más esperados era con el saliente presidente Iván Duque, pues, desde que Duque venció a Petro en 2018, no se habían reunido ni conversado. Durante la reunión, el presidente saliente, apartándose un poco del protocolo, le enseñó la espada de Bolívar al presidente electo, la misma que el M-19 se robó en 1974, en uno de los más grandilocuentes golpes.

Francia Márquez celebró su acreditación como nueva vicepresidenta de Colombia bailando “sabroso”

Francia Márquez celebró su acreditación como nueva vicepresidenta de Colombia bailando “sabroso”. Foto: Colprensa.

23 de junio. Bailando frente al Consejo Nacional Electoral, Francia Elena Márquez Mina, la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, recibió el diploma que la acredita como la segunda al mando en el Estado colombiano. Antes de que la magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos le entregara la credencial a la nueva vice, los músicos asistentes a la ceremonia empezaron a tocar y Márquez les siguió la cuerda y empezó a bailar para celebrar.

Mientras la lideresa social movía las caderas y aplaudía, la togada Méndez se unió a ella y le siguió el ritmo, lo que desató risas y celebraciones en el auditorio. Mientras tanto, el presidente electo Gustavo Petro reía mostrándose emocionado por la forma en la que su coequipera celebraba.

La plaza de toros de El Espinal, Tolima, colapsó y dejó más de 250 heridos

La plaza de toros del Espinal, Tolima, colapsó y dejó más de 250 heridos. Foto: AFP

26 de junio. Minutos de angustia se vivieron en el municipio de El Espinal, en el departamento del Tolima, cuando el desplome de los palcos en guadua y madera de la plaza de toros municipal dejó un saldo de cuatro personas muertas y más de 250 heridos. Tras los hechos, el 17 de septiembre y 1 de octubre de este año, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo dos jornadas de presentación de querella para las víctimas del colapso.

La Comisión de la Verdad presentó el informe final sobre la violencia en Colombia

Presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Foto: Colprensa

28 de junio. En el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá se hizo la entrega pública del Informe Final de la Comisión de la Verdad, documento en el que se plasmaron las causas, hechos y consecuencias del conflicto armado en Colombia. Durante el evento, al que no asistió el entonces presidente Iván Duque, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y el presidente electo, Gustavo Petro, se fundieron en un emotivo abrazo. El informe levantó ampollas y fue criticado por sectores de la derecha.

Incendio en la cárcel de Tuluá dejó 51 internos muertos

Incendio en la cárcel de Tuluá. Foto: Colprensa

28 de junio. Un total de 51 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en el incendio en la cárcel de Tuluá (Valle). La conflagración ocurrió al final de un intento de fuga que redundó en amotinamiento. Los hechos ocurrieron en la madrugada.

Colombia arrasó en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022

Colombia arrasó en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022. Foto: Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

5 de julio. Colombia se coronó como campeona en los Juegos Bolivarianos 2022 al haber obtenido más de 320 medallas en total, de las cuales, 171 fueron de oro, 104 de plata y 79 de bronce. Se convirtió así en la mejor Nación del inicio del ciclo olímpico rumbo a París 2024.

Crisis migratoria en el Darién

Migrantes venezolanos suben una montaña con la intención de llegar a Panamá, en el Tapón del Darién (Colombia). Foto de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

14 de julio. El paso del Darién es una de las zonas más difíciles para transitar que tiene Colombia. En julio, las autoridades encendieron las alarmas ante el incremento del número de migrantes que intentaron llegar Panamá en un largo viaje hasta los Estados Unidos. De acuerdo con los registros por las autoridades panameñas, en 2022 cerca de 211.355 viajeros pasaron irregularmente la frontera colombopanameña.

El 70,1 %, es decir, unas148.285 personas, eran de nacionalidad venezolana. Así mismo, la Unicef, en un informa de agosto, advirtió que son “14,571 los niños, niñas y adolescentes migrantes los que ingresaron a Panamá a través de la frontera con Colombia”.

Se posesiona un nuevo Congreso de la República, las mayorías son de sectores alternativos

Se posesiona un nuevo Congreso, las mayorías son de sectores alternativos. Foto: Colprensa

20 de julio. Durante la instalación del nuevo Congreso de la República, que sesionará entre 2022 y 2026, los nuevos y viejos congresistas recibieron al entonces presidente Iván Duque con pancartas y, mientras se dirigía a la plenaria, lo abuchearon e incluso le entonaron cánticos en referencia a los líderes sociales asesinados mientras estuvo en la Casa de Nariño.

La selección Colombia femenina clasificó a la final de la Copa América 2022

La selección Colombia femenina clasificó a la final de la Copa América 2022. Foto: Colprensa.

25 de julio. Las dirigidas por Carlos Paniagua se impusieron por la mínima diferencia a la Argentina con un tanto de Linda Caicedo en el estadio Alfonso López de Bucaramanga (Santander). En la definición por el título continental, las Chicas Superpoderosas cayeron ante Brasil.

“Nadie es eterno en el mundo”: murió el Rey del Despecho

“Nadie es eterno en el mundo”: murió el Rey del Despecho. Foto: Colprensa

30 de julio. Tras su muerte el martes 26 de julio, el cuerpo del cantante Darío Gómez, más conocido como el Rey del Despecho, fue trasladado al Coliseo Yesid Santos, en el complejo deportivo del estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia, en donde permaneció en cámara ardiente hasta el 30 de julio para que su familia, amigos y seguidores pudieran darle el último adiós.

Luis Díaz, campeón en Inglaterra: Liverpool derrotó 3-1 al Manchester City

Luis Díaz campeón en Inglaterra: Liverpool derrotó 3-1 al Manchester City. Imagen: Getty Images

30 de julio. Luis Díaz es sinónimo de títulos en el Liverpool. En menos de un año tras su llegada a Inglaterra, el colombiano consiguió su tercer título. Los Reds derrotaron 3-1 a Manchester City en la final de la Community Shield, torneo que enfrenta al ganador de la FA Cup con el equipo campeón de la Premier League en la temporada 2021-2022. Los goles los anotaron Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah y Darwin Núñez para los dirigidos por Jurgen Klopp, mientras que el descuento fue obra del argentino Julián Álvarez.

Cédula digital colombiana servirá como pasaporte

Cédula digital colombiana servirá como pasaporte. Foto: Registraduría

2 de agosto. A través de sus redes sociales, la Registraduría Nacional anunció que, a partir de esa fecha, los colombianos podrían ingresar a los ocho países que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones tan solo mostrando dicho documento de identidad. De esa forma, de acuerdo con la entidad, las naciones en las que la cédula colombiana funciona como pasaporte son: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

La ‘silla vacía’ de Petro: el presidente electo dejó plantados a los alcaldes de Colombia en el encuentro de Fedemunicipios

La silla vacía de Petro: el presidente electo deja plantados a los alcaldes de Colombia en el encuentro de Fedemunicipios. Foto: (Colprensa-Mariano Vimos).

2 de agosto. A pocos días de posesionarse como el nuevo jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro dejó plantados a los alcaldes de Colombia en el Hotel Tequendama en Bogotá, en donde preveía que los mandatarios locales se reunieran con él. El presidente electo nunca llegó y generó malestar entre los más de 800 alcaldes que se trasladaron a la capital del país.

Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia

Gustavo Petro se posesiona como presidente de la República de Colomba. Foto: REUTERS/Luisa González

7 de agosto. Gustavo Petro lo intentó tres veces. Tres veces aspiró a la Presidencia de la República. Después de una extenuante, virulenta y larga campaña presidencial, el candidato del Pacto Histórico y líder de izquierda logró, en segunda vuelta, más de 11′200.000 votos para ganar las elecciones y así convertirse en el primer presidente de izquierdas de la historia reciente.

La posesión se efectuó en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en donde, además de los momentos icónicos que se registraron, sorprendió por la numerosa participación de la ciudadanía. Fenómeno que se replicó por todo el país.

Francia Márquez se posesionó como la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia

Francia Márquez se posesiona como la primera vicepresidenta afrodescendiente en Colombia. Foto: Colprensa - Camila Díaz

7 de agosto. La líderesa social y abogada Francia Márquez Mina tomó posesión como vicepresidenta de la República de Colombia para el periodo 2022-2026, convirtiéndose así en la primera mujer afrodescendiente en ocupar dicho cargo en la historia colombian. La juramentación estuvo a cargo del presidente Gustavo Petro, en medio de cánticos de mayoras indígenas.

María José Pizarro vistió con la banda presidencial a Petro

María José Pizarro lloró al ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro. Foto: Colprensa / Camila Díaz

7 de agosto. Durante la posesión presidencial, las alusiones al M-19, la guerrilla en la que Gustavo Petro militó en su juventud, fueron protagonistas. Además de las banderas y de la petición del presidente recién posesionado de traer a la ceremonia la espada de Bolívar que la guerrilla robó en 1974, otro símbolo estuvo plasmado en la chaqueta que lució María José Pizarro, en cuya espalda estaba el retrato de su padre, Carlos Pizarro Leongómez, líder del eme y candidato presidencial asesinado. La senadora fue quien le puso la banda presidencial a Gustavo Petro.

Rey de España se agachó para darle la mano a Petro

Felipe VI, rey de España, se agacha para darle la mano a Petro. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

7 de agosto. La posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia dejó muchas imágenes en las que la carga simbólica rebasa la misma foto. Uno de estos momentos fue cuando el rey de España, Felipe VI, contrario a todo protocolo, se agachó para darle la mano a Gustavo Petro. Así mismo, el rey también sería el protagonista de otra memorable postal durante la jornada, cuando al paso de la espada de Simón Bolívar, que liberó a cinco naciones americanas del control de la corona que ostentaba en su momento el rey Fernando VII, se quedó sentado, a diferencia de los demás jefes de Estado asistieron a la posesión y que se pusieron de pie.

Reapertura de la Plaza Núñez, entre el edificio del Congreso y el palacio presidencial

Reapertura de la Plaza Núñez, entre el edificio del Congreso y el Palacio presidencial. Foto: Infobae Colombia.

12 de agosto. Por orden del presidente Gustavo Petro, los jardines de la Casa de Nariño —que habían estado cerrados para los ciudadanos por más de 20 años— fueron abiertos al público para que los ciudadanos pudieran recorrerlos y presenciar los cambios de la Guardia Presidencial.

La apertura de la Plaza Núñez, como también se llama el pequeño parque entre el edificio del Congreso y el palacio presidencial, se registró el viernes bien temprano y desde las 7:00 a. m. los bogotanos y turistas llegaron y llenaron el lugar. En la tarde, cuando hubo cambio de guardia, por primera vez en muchos años, los ciudadanos pudieron verlo custodiados por las estatuas de Rafael Núñez y Antonio Nariño.

El presidente Petro se ausentó en el Reconocimiento de tropas y apareció almorzando con soldados del batallón de Apiay, Meta

Durante el miércoles 17 de agosto, el presidente Gustavo Petro visitó la base aérea de Apiay, Meta, y de paso, almorzó con los solados de la unidad. FOTO: Presidencia de la República

17 de agosto. Luego de ausentarse en la Escuela Militar José María Córdova para el acto de reconocimiento de las tropas, el presidente Gustavo Petro visitó la base militar de Apiay, Meta. Allí lo recibieron centenares de uniformados de la Cuarta Brigada del Ejército que lo acompañaron en el almuerzo. Un hecho pocas veces visto, pues en lugar de comer en el casino con los altos mandos, lo hizo con la tropa.

El primer mandatario escuchó a varios soldados de la Séptima Brigada en medio de algunas risas y fotos y lejos de la polémica por cancelar el evento que fue aplazado para este fin de semana, señaló que este acercamiento y la gran acogida con la institución lo hizo para conocer las problemáticas que viven algunos de sus integrantes.

El concierto más grande del mundo estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

El concierto más grande del mundo estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Foto: Twitter Claudia López

28 de agosto. Con más de 16.000 artistas de todas las edades, la Orquesta Filarmónica de Bogotá dio el concierto más grande del mundo en el Parque Simón Bolívar con el fin de “honrar la verdad y la memoria”.

Rosalía se presentó por primera vez en Bogotá: la Motomami se terció un poncho durante su concierto

Rosalía se presenta por primera vez en Bogotá, la Motomami se terció un poncho durante su concierto. Foto: Colprensa.

31 de agosto. Prendas llenas de lentejuelas, zapatos de plataforma, chaquetas de cuero y maquillajes extravagantes se apoderaron del Movistar Arena. Rosalía, con el ‘Motomami World Tour’, encendió la tarima del escenario más importante de Colombia. En su primera vez en la capital del país, la cantante española hizo un homenaje a su más reciente trabajo discográfico, Motomami, y sacó a flote la nostalgia del que fue su trabajo discográfico más aclamado por la crítica, El mal querer. La intérprete de Bizcochito compartió con los más fieles seguidores, recibió decenas de regalos y habló del profundo amor que siente por Colombia.

Camila Cabello, en concierto por primera vez en Colombia

Camila Cabello en concierto por primera vez en Colombia. Foto: Colprensa.

16 y 17 de septiembre. Camila Cabello fue la invitada especial de la banda británica Coldplay, que se presentó en Bogotá con la gira ‘Music Of The Spheres’. La cantautora cubana aterrizó por primera vez en Bogotá, tras presentaciones en Perú. Entre las canciones con las que la cantante cautivó a sus seguidores estuvieron ‘Havana’ y ‘Señorita’.

Dua Lipa cantó por primera vez en Colombia

Desde Inglaterra hasta Bogotá: Dua Lipa cantó por primera vez en Colombia. Foto: Colprensa.

18 de septiembre. La cantante y modelo británica, de origen albanokosovar, llegó a Bogotá en la tarde del sábado 17 de septiembre y fue vista en el concierto de Coldplay. Al día siguiente, su presentación en el escenario dispuesto en el Parque Salitre Mágico estuvo marcado por la sensualidad de la británica. “Bogotá, bienvenidos. ¡Qué comience la fiesta!”, expresó en primer momento Dua Lipa al público, al que puso a bailar por hora y media. El concierto, sin embargo, en términos logísticos, fue objeto de miles de críticas.

A razón de los cuestionamientos por el parqueadero en donde se celebró, se abrieron los interrogantes sobre el concierto de Harry Styles, planeado de manera inicial en el mismo lugar. La polémica, que ocupó titulares, incluso ameritó la intervención de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Petro pidió acabar con la “irracional guerra contra las drogas” en la Asamblea General de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirige al 77º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 20 de septiembre de 2022. Foto: Presidencia de la República.

20 de septiembre. En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas como jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro sorprendió por la vehemencia de sus palabras para condenar actitud hipócrita de las grandes economías frente a la destrucción del Amazonas y para calificar de fallida e irracional a la guerra contra las drogas.

“Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida. Miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras…vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, es también violento”.

Con lágrimas, al ritmo de cumbias y porros, se despidió Totó La Momposina en su último concierto

Con lágrimas, al ritmo de cumbias y porros, se despidió Totó La Momposina en su último concierto. Foto: Festival Cordillera, Instagram.

24 de septiembre. Totó tocó por última vez en Bogotá y en el Parque Simón Bolívar retumbaron las gaitas y las tamboras. El Caribe colombiano ya no estaba tan lejos de estas cordilleras y los 60 años de carrera de la reina de la cumbia tampoco parecían muchos. La despedida de los escenarios de Totó La Momposina, de 82 años de edad, fue en el Festival Cordillera.

“Totó. Totó. Totó” gritaba el público con los músicos ya en tarima. La maestra no aparecía todavía, pero la fiesta ya había comenzado. Los aires de la cumbia y el porro se colaban entre los asistentes que ya comenzaban a bailar.

La película de Laura Mora, Los reyes del mundo, ganó la Concha de Oro en San Sebastián

La película de Laura Mora, Los reyes del mundo se llevó la Concha de Oro en San Sebastián. Foto: REUTERS/Vincent West

24 de septiembre. La película colombiana Los reyes del mundo, de Laura Mora, obtuvo la Concha de Oro a la Mejor Película de la 70° edición del Festival de Cine de San Sebastián. “Espero que esta película sirva para entablar un diálogo, para tener un mundo más justo”, expresó la realizadora de este relato centrado en un grupo de chicos de Medellín, sin hogar y sin familia en la dura realidad de la calle, que emprenden un viaje hacia la nada, entre la realidad y el delirio.

Colombia y Venezuela reabrieron fronteras después de siete años

Colombia y Venezuela reabrieron sus fronteras tras siete años cerradas. Foto: AFP

26 de septiembre. Colombia y Venezuela reabrieron las fronteras tras siete años de ausencia de relaciones diplomáticas, se hizo un acto simbólico que tuvo lugar en el Puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre las dos naciones.

Marchas en contra de Petro

Las primeras marchas en contra del Gobierno de Gustavo Petro se dieron antes de cumplirse los primeros dos meses en el poder. Foto: Colprensa.

26 de septiembre. A pocos meses de haber asumido el poder en Colombia, el presidente Gustavo Petro vivió las primeras marchas y manifestaciones en su contra. La oposición al Gobierno nacional organizó dos manifestaciones en contra de la reforma tributaria que presentó Petro el 8 de agosto, un día después de su posesión. La oposición también salió a las calles para exigirle no acabar las exploraciones de hidrocarburos en el país.

Senador uribista llega montado a caballo a la Plaza de Bolívar

Senador Alirio Barrera llega al Congreso en caballo. Foto: Prensa Alirio Barrera.

27 de septiembre. Luego de que el presidente del Senado, Roy Barreras, anunciara que las mascotas o animales de compañía de los congresistas podían ingresar al Capitolio, el senador de la oposición Alirio Barrera apareció montado sobre Pasaporte, su caballo. La imagen tomada en la Plaza de Bolívar en Bogotá da cuenta de los minutos previos al ingreso al edificio del Congreso de la República. El senador señaló que había llevado a su caballo desde Yopal (Casanare) hasta Bogotá para que los congresistas no olvidarán la Colombia profunda.

Mujeres intentaron incendiar la Catedral Primada de Bogotá en marcha feminista

Un grupo de encapuchadas prendió fuego a la Catedral Primada de Colombia en medio de la manifestación en conmemoración al día internacional del aborto libre. Foto: (Colprensa - María José Gonzalez Beltrán).

28 de septiembre. Cientos de mujeres salieron a marchar en la capital colombiana para celebrar la sentencia que despenalizó el aborto en el país, en la celebración del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Durante el evento, un grupo de mujeres intentó prenderle fuego a la Catedral Primada de Bogotá. Aunque las encapuchadas no lograron su cometido, los hechos se cuestionaron de manera rotunda.

Ruven Afanador y las fotos de Maluma para Billboard

Ruven Afanador retrata a Maluma para la portada de la revista Billboard. Foto: Ruven Afanador, Instagram.

Septiembre. El 2022 fue un gran año para Maluma. Además de la polémica en Qatar, el paisa también protagonizó distintas portadas y efectuó un importante concierto en Medellín. Entre las grandes postales que dejó el pretty boy destaca la sesión de fotos que le hizo el reconocido y talentoso fotógrafo colombiano Ruven Afanador, conocido por ser uno de los retratistas más importantes de los últimos 20 años en el mundo, para la revista Billboard de septiembre.

Huracán Julia tocó tierra en el archipiélago de San Andrés y Providencia

Huracán Julia tocó tierra en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Foto: Archivo particular

8 de octubre. Sobre las 6:00 p. m. del sábado, el huracán Julia tocó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su paso por las islas provocó lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rafagas de viento, no solo en las islas, sino también en el norte del país. Según los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el paso de Julia dejó dos lesionados y cientos de daños materiales leves.

Gobierno nacional y Fedegán firmaron acuerdo para comprarle tierras a los ganaderos

Gobierno nacional y Fedegán firmaron el acuerdo para comprarle tierras a los ganaderos. Foto: Presidencia de Colombia.

8 de octubre. El presidente Gustavo Petro y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, firmaron un acuerdo para la compra de tres millones de hectáreas de tierra del Estado a los ganaderos. El pacto se hizo en el marco de la política de reforma agraria que adelanta el Gobierno nacional para que los campesinos del país puedan acceder a la tierra y hacerla productiva.

Congreso ratificó el Acuerdo de Escazú

Congreso ratifica el Acuerdo de Escazú. Foto: Colprensa.

10 de octubre. Una batucada se dejó oír en el Congreso de la República después de que con 120 votos a favor, el Acuerdo de Escazú fuera aprobado y ratificado. Tras ser firmado el pasado 11 de diciembre del 2019 y después de varios debates en Cámara y Senado, el Congreso de la República dio vía libre a la total implementación.

El acuerdo, que en esencia se convierte en la herramienta para la protección del medioambiente y los derechos humanos, no solo busca garantizar el acceso a la información y la participación pública, sino también posibilita mayor acceso a la justicia en la materia convirtiéndose en un herramienta esencial para la protección de líderes sociales. Unas semanas más adelante, el presidente Gustavo Petro sancionaría la ley por la que Colombia suscribe y ratifica el acuerdo.

Gobierno nacional anunció medidas para controlar inundaciones en la Guajira, Petro

El presidente Gustavo Petro anunció un paquete de medidas para la población de Uribia, La Guajira, tras el paso del huracán Julia. Foto: Presidencia de Colombia.

10 de octubre. El presidente Gustavo Petro viajó al municipio Uribia en La Guajira para evaluar los daños que dejó la emergencia invernal ocasionada por la tormenta tropical Julia tras su paso por San Andrés y Providencia. Al término de su recorrido junto con el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, Javier Pava dio a conocer una serie de medidas para reparar los daños de la tormenta.

El jefe de Estado indicó que el problema más grave es la ruptura en la comunicación terrestre por las inundaciones. De paso, dio a conocer el plan para restablecer la comunicación por tierra que estará liderado por el general Helder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, a través de los batallones de ingeniería del Ejército. Las medidas también incluyen la construcción de puentes, entrega de ayudas y reparación de viviendas. El presidente es protagonista de esta particular foto por ocupar una improvisada embarcación.

Después de 30 años, Gun N’ Roses volvió a Colombia

Después de 30 años, Gun N’ Roses volvió a Colombia. Foto: Colprensa.

11 y 12 de octubre. Casi tres décadas después de su fallido y lluvioso concierto en Bogotá, la banda estadounidense liderada por Slash y Axl Rose, volvió a la capital colombiana para presentarse en el Estadio El Campín dos noches seguidas, como parte de su gira We’re F’N Back! Tour 2022.

Advierten nueva crisis migratoria en Necoclí, Antioquia

Advierten nueva crisis migratoria en Necoclí, Antioquia. Foto: Defensoría del Pueblo.

11 de octubre. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo encendió las alamas por el agravamiento de la crisis migratoria en Necoclí, Antioquia. El funcionario reiteró el peligro que corren los migrantes que cruzan el Tapón del Darién en su camino por llegar a Estados Unidos.

Declararon como Patrimonio Nacional la cumbia tradicional del Caribe colombiano

Declaran como Patrimonio Nacional la Cumbia tradicional del Caribe colombiano. Foto: Festivial Nacional de la Cumbia, Twitter.

16 de octubre. Durante la sexta sesión del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural se aprobó la inscripción de la cumbia tradicional del Caribe colombiano en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional. La noticia fue dada a conocer por la ministra de Cultura, Patricia Ariza, durante la celebración del Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino de El Banco (Magdalena).

Daddy Yankee se despide de Colombia con tres conciertos en Medellín

Daddy Yankee se despide de Colombia con tres conciertos en Medellín. Foto: Daddy Yankee, Twitter.

16 de octubre. Con seis conciertos en Colombia, como parte de su gira La última vuelta, el Big Boss se despidió del público colombiano en Medellín y Bogotá. Durante las presentaciones puso a bailar a los asistentes con sus éxitos de reguetón. Las boletas de cada una de las fechas se agotaron rápidamente y el boricua, después de una carrera de más de 30 años en la música urbana, dijo adiós a los escenarios.

Primer vagón del metro de Bogotá llegó a Colombia

Primer vagón del metro de Bogotá ya está en Colombia. Foto: Claudia López, Twitter.

19 de octubre. Tras viajar 65 días por mar desde el puerto de Tianjin, en China, el primer vagón de la primera línea del Metro de Bogotá llegó al puerto de Barranquilla (Atlántico). El vehículo, que arribó completamente armado desde fábrica, fue exhibido en el Parque de los Niños, en la carrera 60 con calle 63.

Tras ocho años encarcelado en Tanzania, Andrés Felipe Ballesteros volvió a Colombia

Tras ocho años encarcelado injustamente en Tanzania, Andrés Felipe Ballesteros volvió a Colombia. Foto: archivo particular/ Twitter @JuanPaProgre

21 de octubre. Andrés Felipe Ballesteros estuvo preso injustamente durante ocho años en Tanzania. Todo comenzó en 2014, cuando con 28 años de edad decidió emprender una aventura al país africano para pasar vacaciones. Allá fue capturado por supuesto tráfico de estupefacientes, delito que las autoridades no lograron comprobar. Tras casi una década tras las rejas, finalmente Ballesteros logró regresar a Colombia y reunirse con sus familiares.

Murió Pasaporte, el caballo del senador uribista Alirio Barrera: una culebra habría sido la responsable

Murió “Pasaporte”, el caballo del senador Alirio Barrera, al parecer por la mordedura de una culebra. Foto: Prensa Barrera.

28 de octubre. Un mes después de haber llegado montado sobre Pasaporte al Congreso, el senador Alirio Barrera sorprendió al anunciar que su caballo apareció muerto en la mañana del viernes. La responsable de la muerte: una serpiente que lo habría mordido en la noche.

“Murió mi Pasaporte. Qué dolor se siente. Ayer a las 10 pm lo consentí antes de irme a dormir, como siempre, y hoy lo encuentro MUERTO. Al parecer me lo mordió una culebra”, escribió Barrera en Twitter.

La madre María Berenice Duque fue beatificada

La madre María Berenice Duque es beatificada. Foto: EFE.

29 de octubre. El sábado en la Catedral Metropolitana de Medellín, la madre María Berenice Duque —también conocida como Ana Julia Duque Hencker— fue beatificada. La religiosa, oriunda de Salamina, Caldas, fundó la Congregación Hermanitas de la Anunciación y dedicó su vida a las personas de escasos recursos, mujeres y niños, acciones que llevaron a la Iglesia católica a beatificarla.

Selección Colombia, subcampeona de la Copa Mundial Femenina sub-17 India 2022

Selección Colombia subcampeona de la Copa Mundial Femenina en India 2022. Foto: Instagram FCF.

30 de octubre. La selección Colombia Femenina sub-17 se consagra como la subcampeona del mundo. El equipo dirigido por Carlos Paniagua cayó en la gran final ante España por la mínima diferencia. Un gol de la defensora española Ana María Agudelo bastó para sentenciar a la Tricolor, que no encontró el camino al gol en un reñido partido. A lo largo de los 90 minutos, las dos selecciones tuvieron opciones claras. Luego de una insistente y decorosa primera parte, en el segundo tiempo la selección española aprovechó algunos errores en defensa colombiana, y tras un centro en el área, el rebote golpeó a la jugadora colombiana y el balón terminó cruzando la línea. El primero y único tanto del partido.

Linda Caicedo, la más galardonada del mundial: ganó la bota de bronce y el premio a la segunda mejor jugadora

Linda Caicedo fue doblemente premiada por su increíble actuación en la Copa Mundial de la FIFA sub-17. Imagen: @FCFseleccionCol.

30 de octubre. En la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de la FIFA Femenina sub-17, la figura la de la selección, Linda Caicedo fue la protagonista al subirse dos veces al podio: una al recibir la bota de bronce de la FIFA, que la reconoce como la tercera máxima goleadora del torneo con 4 tantos frente a China, México, Tanzania y Nigeria. En su segunda vez en el podio, Linda Caicedo recibió el balón de plata Adidas, que la acredita como la segunda mejor jugadora de todo el mundial. Sus regates, su visión de juego y constante sacrificio lograron que Colombia llegara, por primera vez en su historia, a la final de un mundial.

Selección Colombia femenina ganó el Mundial de Fútbol de Salón Femenino

Selección Colombia femenina ganó el Mundial de Fútbol de Salón Femenino. FOTO: Fecolfutsalón.

30 de octubre. Frente a Canadá y con 12 goles, las Guerreras, dirigidas por Willinton Ortiz, se coronaron campeonas en el Mundial de Fútbol de Salón Femenino con anotaciones de Shandira Wright, Laura Becerra, Johana Jiménez, Laura Tamayo y Paola Estrada. Desde el inicio, Colombia dominó el partido y a escasos ocho segundos, Wright abrió el marcador, luego, la tricolor fue una aplanadora con las anotaciones de Becerra, Jiménez, Tamayo y Estrada. Colombia terminó invicta en el torneo.

Primer encuentro de Gustavo Petro y Nicolás Maduro

Primer encuentro de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: Colprensa.

1 de noviembre. Ese martes, el presidente colombiano, Gustavo Petro se reunió con el dictador venezolano Nicolás Maduro, siendo el primer encuentro entre los líderes de ambos países en más de cuatro años. En el encuentro, que tuvo lugar en Caracas (Venezuela), entre los temas discutidos estuvo el reinicio de las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas de ambos países.

Congreso aprobó la ley de paz total

Congreso aprobó la ley de paz total. Foto: Twitter María José Pizarro.

3 de noviembre. Con 128 votos a favor y 7 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el texto de la ley de paz total, iniciativa que le faculta y da piso jurídico para que el presidente Gustavo Petro pueda entablar diálogos con los distintos grupos armados del país y así, materializar su propuesta de ‘paz total’.

La estatua de Sebastián de Belalcázar regresó a su pedestal en Cali después de más de un año de haber sido derribada

La estatua había sido derribada por miembros de la comunidad indígena misak durante el paro nacional de 2021. Foto: Colprensa.

4 de noviembre. La estatua del fundador de Santiago de Cali fue derribada de su pedestal el 28 de abril de 2021 por miembros de la comunidad indígena misak, en medio de las manifestaciones del paro nacional y el estallido social. Casi un año y siete meses después, la Alcaldía de Cali reinstaló la escultura en su pedestal, pese a las críticas y rechazo de represtentantes de las comunidades indígenas. Además de reinstalar la estatua, se añadió una placa que reconoce la resistencia indígena a la conquista y colonización española, y que da cuenta de los hechos ocurridos durante el Paro Nacional.

“Los caleños herederos de nuestros antepasados grabamos aquí, en este pedestal de la estatua del fundador de Santiago de Cali, Sebastián de Belalcázar, nuestra voz de reconocimiento y exaltación en homenaje al valor y heroísmo que ofrecieron con su sangre los pueblos indígenas de la época, y los proclamamos como ejemplo de sentimiento de amor patrio. Ellos resistieron y murieron con honor, defendiendo su territorio y su cultura de la violenta conquista española, que los despojó de riquezas y poder e impuso su cultura occidental. Entre otros, fueron: Timba, Guales, Xamundí, Bichicama, Amayme, Vixes, Mulahaló, Cachibí, Ambichinte, Bitaco, Dagua, Yumbo, Lile, Huacache, Bolo, Pance, Palo y el cacique Petecuy”, se lee en la placa.

Gustavo Petro ratificó el Acuerdo de Escazú

Gustavo Petro ratificó el Acuerdo de Escazú. Foto: Presidencia de Colombia.

5 de noviembre. Luego de que el Acuerdo de Escazú fuera aprobado el lunes 10 de octubre en último debate en la Cámara de Representantes —con 120 votos a favor—, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que ratifica la adhesión del Estado colombiano al acuerdo. En el acto estuvo la ministra de Minas, Irene Vélez; la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.

Parte el primer vuelo a Londres, tras la eliminación de la visa de turismo para los colombianos

Parte el primer vuelo a Londres, tras la eliminación de la visa de turismo para los colombianos. Foto: Avianca.

9 de noviembre. Luego de una larga gestión diplomática, que vio sus inicios durante el gobierno de Juan Manuel Santos, continuó en el de Iván Duque y se consolidó durante el de Gustavo Petro, los colombianos solo tendrán que presentar su pasaporte para ingresar al Reino Unido, luego de que se eliminara la exigencia de la visa de turista. El primer vuelo partió del aeropuerto El Dorado en la noche del miércoles 9 de noviembre.

Primer vuelo Caracas-Bogotá

Primer vuelo Caracas-Bogotá. Foto: Ministerio de Transporte.

7 de noviembre. Sobre las 5:30 p. m. (hora venezolana) despegó desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía de Caracas el primer vuelo comercial hacia Bogotá. Pasaron dos años y ocho meses desde que se interrumpió la conexión aérea entre los dos países. La aeronave de la venezolana Turpial Airlines fue recibida por el embajador de Venezuela en Colombia, Felix Plasencia, y los ministros de Transporte, Guillermo Reyes, y de Comercio, Germán Umaña.

Primer vuelo Bogotá-Caracas

Primer vuelo Bogotá-Caracas. Foto: Satena.

9 de noviembre. En la tarde de ese miércoles aterrizó, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía de Caracas, el primer vuelo proveniente de Colombia. En el avión tipo Embraer ERJ145 de Satena, viajó el ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes para reinaugurar la ruta que conecta a los dos países y que fue suspendida años atrás tras el congelamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

Karol G ganó en los Latin Grammy y se llevó tres gramófonos

Karol G gana en los Latin Grammy y se lleva tres gramófonos. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni,

17 de noviembre. Después del finalizar el 2 de noviembre su extensa gira por los Estados Unidos, Karol G se presentó el 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada, en la ceremonia de los Latin Grammy’s Awards, en la que descrestó con una teatral presentación inspirada en antiguo Egipto, y en la que se llevó tres gramófonos en las categorías de canción y grabación del año con Provenza, y mejor canción urbana por su colaboración con Becky G en MAMIII.

Maluma abandonó entrevista en Qatar

Maluma abandonó entrevista en Qatar. Foto: Captura de pantalla video.

18 de noviembre. Maluma fue noticia durante el Mundial de Qatar 2022, pero no por el lanzamiento de la canción oficial, en la que participó, sino por haber abandonado una entrevista con la cadena israelí Kan, luego de que se le preguntara que opinión le merecían las denuncias de violaciones de derechos humanos que se presentaron durante las obras para el certamen más grande del fútbol. La pregunta molestó al paisa, que mirando a su equipo, que estaba fuera de cámaras, dijo: “¿Tengo que responder a esa pregunta?”, a lo que le contestaron que no, por lo que se puso de pie y abandonó la entrevista.

Con tres fechas Bad Bunny se presentó con Colombia. Hubo denuncias de fraudes por reventa de entradas

Con tres fechas Bad Bunny se presentó con Colombia. Hubo denuncias de fraudes por reventa de entradas. Foto: EFE

18, 19 y 20 de noviembre. Siendo, tal vez el cantante latinoamericano más importante y popular de los últimos años, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny pisó, por primera vez, suelo colombiano para presentarse en Medellín y Bogotá como parte de su World´s Hottest Tour 2022. Las entradas para los tres conciertos del conejo malo en Colombia se agotaron rápidamente, por lo que en redes sociales comenzaron a ventilarse denuncias por fraudes en la reventa de algunas boletas que resultaron ser falsas. Aún así, el puertorriqueño dio uno de los conciertos más memorables de 2022 con una puesta que recreó una playa.

“Bogotá, nunca me dejes de querer”: C Tangana se presentó por segunda vez en Colombia

“Bogotá, nunca me dejes de querer”: C Tangana se presenta por segunda vez en Colombia. Foto: @PaolaChavesO, Twitter.

19 de noviembre. El madrileño regresó a la capital colombiana para un concierto íntimo y personal luego de su presentación en el Festival Estéreo Picnic. Antón Álvarez Alfaro, nombre de pila del rapero español, confesó durante su presentación que ese era su cuadragésimo concierto. Antes de interpretar uno de sus más grandes éxitos, Tú me dejaste de querer, el madrileño le dijo a los asistentes a la Arena Movistar: “Bogotá, nunca me dejes de querer”.

Gobierno nacional y ELN reanudaron los diálogos de paz. La primera ronda de conversaciones se dio en Caracas

Gobierno nacional y ELN reanudaron los diálogos de paz. La primera ronda de conversaciones se dio en Caracas. Foto: Colprensa.

21 de noviembre. Ese lunes en Caracas, Venezuela, el Gobierno colombiano reinstaló la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), congeladas desde el final de gobierno de Juan Manuel Santos y que, durante la presidencia de Iván Duque, luego del atentando a la Escuela de Policía General Santander en enero de 2019, ni siquiera fue una opción. En la mesa principal de este reinicio de conversaciones estuvieron: el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño; el comandante del ELN, Pablo Beltrán; los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, entre otros.

La firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc cumplió seis años

Celebración del sexto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz. Foto: Colprensa.

24 de noviembre. Seis años después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en el mismo teatro se conmemoró su sexto aniversario. El Gobierno de Gustavo Petro, responsable de los actos conmemorativos, llamó a la jornada ‘Renace el Acuerdo’, en la que hubo presentaciones musicales y un coro de niños.

Harry Styles levantó la bandera de Colombia durante su concierto en Bogotá

Harry Styles levantó la bandera de Colombia durante su concierto en Bogotá. Foto: Harry Styles, Instagram.

27 de noviembre. Después de las polémicas por el sitio en donde se realizaría el concierto Harry Styles, el exOne Direction y hoy figura por mérito propio en la industria musical. El británico conquistó el Coliseo Live en el municipio de Cota, cerca a Bogotá. El concierto, además del espectacular show que brindó Styles, estuvo rodeado de críticas pues, según se reportó al final del concierto, un total de 279 personas resultaron afectadas por desmayos, ataques de pánico, ansiedad, hiperventilación, incluso, uno de ellos fue trasladado a un centro médico por taquicardia.

El carismático cantante y actor, a una hora de haber comenzado su presentación, pidió silencio y se dirigió a sus fanáticos pidiéndoles tranquilidad y que prestaran ayuda a los afectados: “Estoy muy emocionado de estar aquí, vamos a dar un gran show, pero lo más importante es que todos estemos a salvo, hay muchas personas aquí, hace mucho calor, lo que vamos a hacer es que las personas del piso, muy despacio, vamos a dar dos pasos para atrás. Si por alguna razón esto no es seguro, tendremos que parar”.

Unesco declaró patrimonio de la humanidad a los saberes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Unesco declaró patrimonio de la humanidad a los saberes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

29 de noviembre. Desde Rabat, Marruecos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), declaró el martes 29 de noviembre el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Rafael Nadal y Casper Ruud se enfrentaron en partido de exhibición de la Copa Electrolit en el Coliseo Live

Rafael Nadal y Casper Ruud se enfrentan en partido de exhibición de la 'Copa Electrolit' en el Coliseo Live. Foto: Colprensa.

29 de noviembre En el Coliseo Live, a las afueras de Bogotá, se llevó a cabo la Copa Electrolit Nadal VS Ruud, un partido de exhibición entre dos astros del tenis, Rafael Nadal y Casper Ruud, que hizo parte de su gira latinoamericana de fin de año. El primer set fue el más parejo, aunque haciendo efectiva la conversión de un Break Point fue ‘Rafa’ el que tomó ventaja con un parcial de 7-5. Con el control del juego, el segundo set fue más de trámite para el ibérico, cerrando la victoria con un último parcial de 6-3.

Entre tenis y ollas, la ministra de Minas y Energías Irene Vélez salió airosa del debate de moción censura

Entre tenis y ollas la ministra de Minas y Energías Irene Vélez salió airosa del debate de moción censura. Foto: Irene Vélez, Twitter.

30 de noviembre. La ministra Irene Vélez ha sido una de las funcionarias del Gobierno de Gustavo Petro que más polémica ha suscitado desde su nombramiento. Sus distintos descaches y confusiones le valieron que la oposición, liderada por el Centro Democrático, la citara a un debate de moción de censura. Durante el debate en la Cámara de Representantes, tanto simpatizantes como opositores de la gestión de la funcionaria, se hicieron notar con varias iniciativas simbólicas. Dichas muestras incluyeron una olla de leña —que llevó la oposición y que después usó para criticar al oficialismo—y zapatillas deportivas, recordando el episodio en el que Vélez asistió en tenis al encuentro con la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto. La ministra Vélez finalmente se quedó en su cargo. La moción de censura no prosperó.

Goyo se lanzó como solista y fue incluida en lista 100 mejores discos de la Rolling Stone

Goyo se lanza como solista y su primer disco es incluido en la lista de los 100 álbumes de 2022 de la Rolling Stone. Foto: (Colprensa).

1 de diciembre. Goyo, la cantante de Chocquibtown, se lanzó como solista en marzo de 2022 con En Letra De Otro, que en diciembre, la revista Rolling Stone ubicaría en el puesto 89 dentro del listado de 100 mejores álbumes de 2022. En Letra De Otro, es un disco conformado por versiones de otros artistas grabadas especialmente para una serie documental del mismo nombre realizada por la cadena HBO. La publicación especializada en música destacó el trabajo de la chocoana en versiones como la que hizo del tema Antología de Shakira o en Pa’ Mayte, original de Carlos Vives.

Francia Márquez presidió la primera sesión del Foro Permanente de Afrodescendientes ante la ONU

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, presidió la primera Foro Permanente de Afrodescendientes ante la ONU y solicitó condonación de deuda externa como reparación a los descendientes de esclavos. (Vicepresidencia de la República)

5 de diciembre. En Ginebra (Suiza), la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, representó a Colombia en el Foro de Afrodescendientes ante la ONU, donde presidió la primera sesión, y solicitó que los Estados que en el pasado perpetraron la esclavitud, con personas que capturaban en África para luego traficarlas como mercancías en América y Europa, no cobren los préstamos que le han hecho a países como Colombia donde hay población que desciende de esas víctimas.

Implosión del Continental Towers

Implosión del Continental Towers. Foto: Alcaldía de Medellín.

8 de diciembre. A las 10:36 a. m., media hora después de lo que estaba previsto, fueron derribadas las dos torres del edificio Continental Towers en Medellín, Antioquia. La medida se llevó a cabo luego de que la alcaldía de la ciudad firmara una resolución para derribarlo ante el riesgo de que la estructura colapsara en medio de un sismo. El destino del edifico quedó definido el 9 de septiembre, cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la declaratoria de calamidad pública por el deterioro de las torres ubicadas en el sector de El Poblado. Las torres se desalojaron en 2013 por el mal estado de la estructura, finalmente nueve años después, las torres fueron demolidas.

El Deportivo Pereira ganó su primer título

El equipo matecaña se impuso desde los once pasos sobre Independiente Medellín. Foto: Colprensa

8 de diciembre. Tras 78 años de historia, el Deportivo Pereira se levantó por encima de los 19 equipos de la Liga BetPlay y se coronó campeón del torneo local. Un grito de los hinchas que finalmente se desahogó en un inmenso desborde de alegría tras del último cobro de Leider Berrío en la tanda de penales. Un regalo de Navidad adelantado y el equipo de Alejandro Restrepo quedó en la historia de un club que pasó por momentos difíciles, pero que ahora presume su primera estrella en el escudo.

Hidroituango entró en operación comercial

A partir del 14 de diciembre la Central Hidroeléctrica Ituango entra en operaciones comerciales. Foto: Secretario de Gobierno de Medellín, Twitter.

14 de diciembre. Luego de que el 30 de noviembre se encendiera oficialmente la Central Hidroeléctrica Ituango, Hidroituango, el 14 de diciembre finalmente las unidades 1 y 2 comenzaron su operación comercial, al superar todas las pruebas técnicas y que se evacuaran las poblaciones aguas abajo de la central hidroeléctrica. Desde las Empresas Públicas de Medellín (EPM) destacaron que después de las pruebas finales en las unidades de generación 1 y 2 de Hidroituango, y con el inicio de las operaciones comerciales de la central hidroeléctirca, esta entregará a los colombianos 600 megavatios de “energía limpia, renovable y de bajo costo”.

ICBF instaló primer puesto de mando unificado contra desnutrición en La Guajira

Foto: @ConchaBaracaldo, Twitter.

16 de diciembre. La situación de desnutrición en La Guajira es insostenible, por lo que la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo Aldana, como rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), instaló junto al gobernador, José Jaime Vega Vence el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) contra la desnutrición en el norte del país. Como resultado del PMU se establecieron los siguientes compromisos: se pondrá en marcha del Plan del ICBF Plan de Emergencia Contra el Hambre: La Guajira es Potencia de Vida, se fortalecerán las acciones Intersectoriales, se gestionará la construcción de infraestructuras en coordinación con entidades públicas y privadas, se continuará con el plan conjunto para atender la sentencia T- 302 con acciones concretas y esfuerzos presupuestales, se sumará un trabajo conjunto para lograr la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las familias y se continuará con el diálogo genuino con los representantes de las comunidades y con el apoyo del Ministerio del Interior que facilite los procesos y las entidades de control.

Incendio en la zona industrial de Barranquilla

Incendio en zona industrial de Barranquilla. Foto: Armada Nacional de Colombia, Twitter.

21 de diciembre. Desde las 4 de la mañana del miércoles 21 de diciembre, se reportó una fuerte conflagración que se habría originado en un tanque de combustible en la zona industrial de Barranquilla, en las inmediaciones de la vía 40 con calle 85. La situación dejó un bombero muerto que fue identificado como Javier Solano.

