30 canciones para prender la Navidad

En Colombia (y América Latina, por extensión) la Navidad es la oportunidad de manifestar la unidad familiar a través de la fiesta. Así como las luces o la comida son una vía para expresar esa forma tan propia de celebrar la Nochebuena, la música cumple un rol fundamental en el proceso.

Del infaltable “chucu chucu” al vallenato, pasando por la salsa, ritmos caribeños y hasta la guasca, Infobae Colombia presenta esta selección de 30 canciones infaltables para celebrar las fiestas decembrinas.

Lucy Figueroa - 24 de diciembre

Considerada como una de las primeras canciones “parranderas” de diciembre, esta palmireña logró que la frase “llegó diciembre con su alegría” calara profundo en la memoria colectiva de los colombianos.

Lucho Bermudez - Navidad Negra

Compuesta por José Barros, se hizo popular gracias a la orquesta del maestro Lucho. Con ese ritmo cadencioso propio del catálogo del bolivarense, el tema constituye es un fiel reflejo de cómo la región Caribe vive las festividades.

Afrosound - El Pesebre

Es un instrumental, pero con el título del tema bastó para que se volviera un habitual en las fiestas decembrinas con ese ritmo por demás irresistible.

Billo’s Caracas Boys - Aguinaldo con Billo

Si hay que hablar de la música tropical, sin duda hay que hacerlo sobre esta querida agrupación venezolana, que se anotó aquí uno de los infaltables en las fiestas de fin de año.

Pastor López - El Hijo Ausente

El venezolano tenía un talento particular para poner a bailar familias enteras a pesar de que las letras cargaban con buenas dosis de amargura. Este caso no es la excepción, pues aborda la nostalgia y la ausencia de aquel que no pudo pasar la Nochebuena con la familia.

Rodolfo Aicardi con Los Hispanos - Cantares De Navidad

Palabras similares podrían decirse de Rodolfo Aicardi, que se ganó en Colombia el derecho a ser el gurú de las navidades. Este tema es tan solo un ejemplo en un repertorio que siempre revive con todo su esplendor en las fiestas de fin de año.

Rodolfo Aicardi - Feliz Nochebuena

No conforme con grabar clásicos decembrinos con Los Hispanos, se sumó varios más a nombre propio siendo este de los más destacados que grabó en solitario. El detalle de mencionar distintas ciudades le dio esa cualidad universal que suelen tener los grandes clásicos.

Gustavo “El Loko” Quintero con Los Graduados - El 24

Aunque llegó un punto donde no pudo superar a Aicardi, “El Loko” también tiene su capítulo particular en las fiestas decembrinas, y con esta canción dejó uno de los ejemplos más perdurables de su repertorio.

Los Falcons - Aquellos Diciembres

Comparado con el tono más pulido que se escuchaba en las producciones de Los Hispanos y Los Graduados, este clásico decembrino es más rústico pero igual de efectivo para poner a bailar en Navidad. Como una especie de homenaje, se dieron el lujo de cantar un fragmento del recordado tema “El Año Viejo” de Tony Camargo.

Tito Avila - Arbolito De Navidad

Compuesta por José Barros, ha recibido varias versiones con el paso de los años incluyendo a Los 50 de Joselito, pero aún hoy la que se considera como la “definitiva” es la del barranquillero, que mezcla elementos del bolero con el vallenato de cuerda que se interpretaba en la costa Caribe durante la primera mitad del siglo XX.

Lisandro Meza y Los Hijos de la Niña Luz - La Matica

La Colombia rural también tiene su lugar en las fiestas de diciembre, y este tema del “Macho de América” es de los ejemplos más conocidos y celebrados.

Octavio Mesa - Diciembre Campesino

Con la misma franqueza y tendencia a usar el doble sentido y palabras de grueso calibre que caracterizaron toda su carrera, el arriero mayor le da otro sentido a “seguir la tradición” en Navidad. Uno cómico, pero a su manera reivindicativo.

Tania - Parranda De Navidad

Aprovechando su carisma natural, la recordada cantante venezolana Tania se sumó a la lista de grandes clásicos de la parranda navideña con un tema donde va por un rumbo distinto al de sus compatriotas Pastor Lopez o los Billo’s Caracas Boys, pues en vez de lo tropical se orienta a una sonoridad más andina para grabar una de esas canciones que nunca se van de la Nochebuena.

El Gran Combo de Puerto Rico - La Fiesta De Pilito

No podía faltar la salsa en esta selección de temas propios para la fiesta navideña, y mucho menos lo podía hacer el Gran Combo. No conformes con la explosión de sabor y baile que despliegan sus músicos, el retrato que hacen para explicar por qué en América Latina la Navidad significa algo más que su trasfondo religioso no solo es muy preciso, sino que sigue vigente hasta nuestros días.

Richie Ray & Bobby Cruz - El Seis Chorreao

Una de las sociedades más exitosas en la historia de la salsa como la conformada por estos dos grandes músicos le dio vida a varios clásicos navideños durante los años sesenta, su época de mayor furor. En “El Seis Chorreao” no solo celebran la Navidad, sino que celebran a su natal Puerto Rico con tanta pasión que el resto del continente la acogió con ese mismo fervor.

Willie Colón & Héctor Lavoe - Esta Navidad

Acompañados del cuatro de Yomo Toro, la dupla que conformaron “El Malo” y “La Voz” de la salsa dieron forma a un tema que lo tiene todo: una letra donde se plasma por qué diciembre es distinto al resto de épocas del año, un ritmo demoledor, una gran interpretación por parte de Lavoe, y hasta detalles de producción que resultan revolucionarios para la salsa en ese momento.

Fruko y sus Tesos - Alma Navideña

Si Rodolfo Aicardi representaba el sentir de los colombianos por la Navidad desde el “chucu chucu”, podría decirse que Joe Arroyo hacía lo propio en el ámbito de la salsa. Durante su periodo con Fruko y sus Tesos grabó un clásico tras otro, y en este exhibe con sencillez y natural el anhelo que despierta estas fechas, particularmente en los niños.

Joe Arroyo y La Verdad - El Niño Dios

Si algo tuvo el Joe toda su vida fue carisma. Incluso un argumento tan sencillo como preguntar qué traerá el Niño Dios este diciembre (no muy diferente del que se escucha en el tema con Fruko) se siente irresistible de cantar y bailar.

Gilberto Santa Rosa - Me Gustan las Navidades

También hay espacio para la salsa más melódica, y el carisma del “caballero de la salsa” consigue vender con la misma efectividad que la vieja guardia su propio tema navideño.

Guayacán Orquesta - Navidad

Grabada con el tono más melódico que caracterizó al grupo caleño durante los años noventa, Guayacán grabó una apuesta segura pero efectiva. Apela a la vez a la emoción por la fiesta pero sin olvidarse del lado religioso de la celebración, y en ninguno de los dos casos resigna ni por un momento las ganas de poner a bailar.

Celia Cruz y la Sonora Matancera - Fiesta de Navidad

La Guarachera de Cuba también hizo contribuciones a las fiestas decembrinas, y esta durante su tiempo con La Sonora Matancera sigue siendo de las más recordadas.

Cuco Valoy - Que Viva la Noche Buena

Con su guitarra siempre al lado, el dominicano se las arregla para marcar a su manera la rumba decembrina con un tema en la línea acostumbrada por los grandes músicos del Caribe.

Alejo Durán - Sabor De Navidad

No es el más reconocido si se le compara con otros vallenatos que aparecerán más adelante, pero lo rústico de su producción acompañado de la voz pausada de “El Negro Grande” le dan un encanto dificil de igualar.

Diomedes Diaz - El Aguinaldo

Diomedes sirve para cualquier momento de la vida. Navidad no es la excepción, y en este listado contribuirá con dos temas. En este se expresa el anhelo por la llegada del regalo de Navidad, idealizado en el amor romántico. En otras palabras, es la Nochebuena vista desde lo íntimo.

Diomedes Diaz - Mensaje de Navidad

En el otro extremo, el Cacique de la Junta le habla a todos, y en especial a los que no pueden celebrar las fiestas. Hasta las segundas voces le dan un tono solemne y acorde con ese espíritu decembrino.

Los Betos - Bendito Diciembre

La dupla de Beto Zabaleta y Beto Villa retrata aquí la Navidad como un momento que puede contagiar tanta felicidad como tristeza.

El Binomio de Oro - Navidad

En esa misma línea se puede situar este clásico compuesto por Rosendo Romero e interpretado por otra dupla destacada como la de Rafael Orozco e Israel Romero. Un verso en particular resume el espíritu de la canción: “En la casa de Rufino se comieron un lechón, en cambio en la de Virgilio no hubo ni pa’ un chicharrón”

Los Diablitos - Vientos De Navidad

Siguiendo los pasos del Binomio de Oro en todos los sentidos posibles, Los Diablitos profundizaron en el lado más melancólico de la Nochebuena y dejaron un tema que no deja de ser un vallenato pero se acerca mucho al tono solemne de los villancicos.

Los Tigres Del Norte - Navidad De Los Pobres

En la Navidad no todo se reduce al baile. Siempre hay un momento de la noche donde los cuerpos van cayendo y se hace necesario bajar revoluciones. Con Los Tigres Del Norte eso es posible, y cuando reivindican la pasión con la que se vive la Nochebuena en las familias más humildes como en este caso, cobra aún más sentido que aparezcan en la lista.

Vicente Fernandez - Mi Nochebuena

El Charro de Huentitán le da un giro muy peculiar a la noción de la Navidad, porque en esta composición de Fito Galindo no hace falta que sea diciembre o que el día sea 24 para pasar una Nochebuena.

