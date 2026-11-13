México

Aeropuerto de CDMX informa sobre afectaciones de vuelos desde y hacia EEUU

El AICM pide a pasajeros verificar su vuelo luego de que la autoridad aérea estadounidense ordenara detener todos los despegues

Las medidas de seguridad en EEUU afectan también vuelos a México FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Las medidas de seguridad en EEUU afectan también vuelos a México FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, lo que afecta directamente las operaciones entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y destinos en ese país.

Más de 30 mil vuelos estaban programados para el resto del día al momento en que comenzó la paralización en EEUU, de acuerdo con la aplicación de seguimiento Flighty.

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El AICM informó que los vuelos programados desde y hacia Estados Unidos presentan afectaciones. Recomendó a las personas pasajeras mantener comunicación directa con su aerolínea para verificar el estado de su vuelo y conocer posibles modificaciones en el itinerario.

“Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones. Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario. La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas”, publicó en su cuenta de X.

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La FAA detuvo operaciones primero en Chicago y luego extendió la medida a todo el país

La restricción comenzó en Chicago tras detectarse fallas en las comunicaciones del control de tránsito aéreo, según informó Reuters. Poco después, la FAA amplió la suspensión a escala nacional.

La medida permite que las aeronaves que ya están en vuelo aterricen, pero impide el despegue de los aviones que permanecen en tierra. Los vuelos internacionales de llegada serán evaluados caso por caso, indicó la agencia.

El secretario de Transporte Sean Duffy señaló que los técnicos de la FAA investigan el problema: “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas cuando las tengamos”, escribió en redes sociales.

Aeropuertos de distintas ciudades instruyeron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de salir hacia las terminales, ante posibles demoras o cancelaciones, reportó The New York Times.

Es solo la segunda vez que esto ocurre desde los atentados del 11 de septiembre de 2001

La decisión constituye la segunda interrupción nacional de este tipo desde los ataques terroristas de 2001, cuando la aviación civil en el espacio aéreo estadounidense fue paralizada por completo y los aviones en ruta recibieron la orden de aterrizar en los aeropuertos disponibles, de acuerdo con NBC News.

El único antecedente parcial desde entonces ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA suspendió los vuelos nacionales que aún no habían despegado durante menos de dos horas, debido a una falla en el sistema de “Avisos a las Misiones Aéreas”, que alerta a los pilotos sobre riesgos potenciales.

La administración aeroportuaria del AICM indicó que permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas.

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