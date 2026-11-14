Aeropuertos desbordados y pasajeros varados: las imágenes de la interrupción de vuelos en Estados Unidos

La suspensión obligó a miles de viajeros a modificar sus planes, buscar alternativas y esperar novedades sobre sus conexiones

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la prohibición de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos sigue activa cerca de dos horas después de su implementación (Reuters)
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la prohibición de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos sigue activa cerca de dos horas después de su implementación (Reuters)
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La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió todos los despegues en Estados Unidos por una falla de comunicaciones en el control aéreo.

Técnicos de la FAA anunciaron una investigación para rastrear el origen de la falla. Estados Unidos opera más de 45.000 vuelos diarios y transporta unos 2,9 millones de pasajeros por día.

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El Servicio Meteorológico de Estados Unidos aseguró que sus radares y redes de comunicación funcionaron con normalidad. La aclaración llegó luego de que una oficina de Alaska difundiera por error un aviso desactualizado sobre una supuesta falla.

La orden nacional fue emitida por razones de seguridad, según la autoridad aérea (Reuters)
La orden nacional fue emitida por razones de seguridad, según la autoridad aérea (Reuters)
Muchas personas permanecen en el aeropuerto sin saber si podrán viajar o no (Reuters)
Muchas personas permanecen en el aeropuerto sin saber si podrán viajar o no (Reuters)
Muchas personas buscan informacion en el celular esperando alguna confirmacion de qué fue lo que sucedió (Reuters)
Muchas personas buscan informacion en el celular esperando alguna confirmacion de qué fue lo que sucedió (Reuters)
Una de las hipótesis bajo análisis es una posible actualización de software (Reuters)
Una de las hipótesis bajo análisis es una posible actualización de software (Reuters)
La falla comprometió frecuencias de radio utilizadas por los controladores aéreos (Reuters)
La falla comprometió frecuencias de radio utilizadas por los controladores aéreos (Reuters)
La FAA informó que detuvo los vuelos como medida de precaución (Reuters)
La FAA informó que detuvo los vuelos como medida de precaución (Reuters)
La medida de suspensión es una de las herramientas más drásticas de control de tráfico aéreo (Reuters)
La medida de suspensión es una de las herramientas más drásticas de control de tráfico aéreo (Reuters)
Muchas personas comenzaron a retirarse del aeropuerto de Boston ante la incertidumbre sobre sus vuelos (Reuters)
Muchas personas comenzaron a retirarse del aeropuerto de Boston ante la incertidumbre sobre sus vuelos (Reuters)
Los vuelos se encuentran cancelados (Reuters)
Los vuelos se encuentran cancelados (Reuters)
La asociación de aerolíneas reiteró que la seguridad de los pasajeros es su prioridad (Reuters)
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Las demoras prolongadas pueden convertirse en cancelaciones por los límites de jornada de las tripulaciones (Reuters)
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La FAA indicó que tiene localizados a todos los vuelos que permanecen en el aire (Reuters)
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La zona de llegadas del aeropuerto Ronald Reagan de Washington quedó afectada por la suspensión nacional de vuelos ordenada por la FAA (Alex Kent/The New York Times)
La zona de llegadas del aeropuerto Ronald Reagan de Washington quedó afectada por la suspensión nacional de vuelos ordenada por la FAA (Alex Kent/The New York Times)
Un pasajero espera en el aeropuerto de Seattle-Tacoma tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA por razones de seguridad (Reuters)
Un pasajero espera en el aeropuerto de Seattle-Tacoma tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA por razones de seguridad (Reuters)
Algunos vuelos en ruta enfrentaron demoras para desembarcar después de aterrizar (Reuters)
Algunos vuelos en ruta enfrentaron demoras para desembarcar después de aterrizar (Reuters)
Pasajeros consultan las pantallas de vuelos en el aeropuerto de Seattle-Tacoma tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
Pasajeros consultan las pantallas de vuelos en el aeropuerto de Seattle-Tacoma tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
Pasajeros esperan en el aeropuerto de Seattle-Tacoma tras la suspensión nacional de vuelos dispuesta por la FAA por problemas de comunicación en el control aéreo (REUTERS/David Ryder)
Pasajeros esperan en el aeropuerto de Seattle-Tacoma tras la suspensión nacional de vuelos dispuesta por la FAA por problemas de comunicación en el control aéreo (REUTERS/David Ryder)
Un avión de Delta permanece en la pista del aeropuerto Ronald Reagan de Washington tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
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La suspensión nacional es la tercera de este tipo en lo que va del siglo (Reuters)
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La segunda paralización nacional se produjo en enero de 2023 por una falla del sistema NOTAM (Reuters)
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La FAA administra uno de los espacios aéreos más transitados del mundo (Reuters)
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Una pasajera espera junto a un árbol de Navidad en el aeropuerto Logan de Boston tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
Una pasajera espera junto a un árbol de Navidad en el aeropuerto Logan de Boston tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
El tránsito se acumula afuera de la terminal del aeropuerto Dulles, en Virginia, tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
El tránsito se acumula afuera de la terminal del aeropuerto Dulles, en Virginia, tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
Aviones permanecen estacionados en la pista del aeropuerto de Newark tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
Aviones permanecen estacionados en la pista del aeropuerto de Newark tras la suspensión nacional de despegues ordenada por la FAA (Reuters)
Si la suspensión se extiende, los vuelos demorados podrían cancelarse porque las tripulaciones alcanzarían su límite de horas de trabajo (Reuters)
Si la suspensión se extiende, los vuelos demorados podrían cancelarse porque las tripulaciones alcanzarían su límite de horas de trabajo (Reuters)
Un pasajero relató haber esperado dos horas y media en la pista tras llegar a Chicago (Reuters)
Un pasajero relató haber esperado dos horas y media en la pista tras llegar a Chicago (Reuters)
Estados Unidos registra en promedio más de 45.000 vuelos diarios (Reuters)
Estados Unidos registra en promedio más de 45.000 vuelos diarios (Reuters)
El sistema aéreo estadounidense transporta cerca de 2,9 millones de pasajeros por día (REUTERS/Angelina Katsanis)
El sistema aéreo estadounidense transporta cerca de 2,9 millones de pasajeros por día (REUTERS/Angelina Katsanis)
La FAA informó que detuvo los vuelos como medida de precaución (Reuters)
La FAA informó que detuvo los vuelos como medida de precaución (Reuters)
Los ciudadanos se van por su cuenta ante la noticia de la suspensión (Reuters)
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FlightAware reportó al menos 8.000 vuelos demorados durante la actual interrupción (Reuters)
FlightAware reportó al menos 8.000 vuelos demorados durante la actual interrupción (Reuters)
Vista general del Aeropuerto Internacional de Miami tras la suspensión nacional de despegues dispuesta por la FAA por fallas en las comunicaciones del control aéreo (Reuters)
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