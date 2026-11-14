Aeropuertos desbordados y pasajeros varados: las imágenes de la interrupción de vuelos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió todos los despegues en Estados Unidos por una falla de comunicaciones en el control aéreo.
Técnicos de la FAA anunciaron una investigación para rastrear el origen de la falla. Estados Unidos opera más de 45.000 vuelos diarios y transporta unos 2,9 millones de pasajeros por día.
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El Servicio Meteorológico de Estados Unidos aseguró que sus radares y redes de comunicación funcionaron con normalidad. La aclaración llegó luego de que una oficina de Alaska difundiera por error un aviso desactualizado sobre una supuesta falla.