Estados Unidos

Un exprofesor de la Universidad Estatal de Ohio fue sentenciado por asesinar a su esposa tras ser presuntamente extorsionado con fotos suyas

James S. Hill, de 77 años, admitió el homicidio de Mary Hill en Upper Arlington y podrá pedir la libertad condicional después de cumplir 15 años de cárcel

El acusado declaró ante los investigadores que sufrió una extorsión económica tras enviar fotos íntimas a través de un sitio de citas (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Franklin, Ohio)
El acusado declaró ante los investigadores que sufrió una extorsión económica tras enviar fotos íntimas a través de un sitio de citas (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Franklin, Ohio)
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Un exprofesor de la Universidad Estatal de Ohio fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 15 años por el asesinato de su esposa, ocurrido en la vivienda que ambos compartían en Upper Arlington, en el estado de Ohio.

James S. Hill, de 77 años, se declaró culpable de asesinato y de crueldad contra un animal el 28 de octubre, tal como consta en documentos judiciales obtenidos por la revista People. La pena por el homicidio establece que podrá solicitar la libertad condicional una vez cumplidos 15 años de prisión.

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James Hill admitió el asesinato de su esposa Mary Hill

James S. Hill recibió una condena de prisión perpetua con opción de libertad condicional tras admitir el asesinato de su esposa Mary Hill (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Franklin, Ohio)
James S. Hill recibió una condena de prisión perpetua con opción de libertad condicional tras admitir el asesinato de su esposa Mary Hill (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Franklin, Ohio)

El caso se remonta al 9 de noviembre de 2025, cuando la Policía de Upper Arlington acudió a una casa de Fishinger Road después de recibir una llamada de emergencia. Los agentes encontraron a Mary Hill muerta con una herida de arma blanca en el pecho y a su esposo lesionado.

Las autoridades aseguraron que Hill hizo una llamada breve al número de emergencias, durante la cual dio su dirección y pidió ayuda. Al ingresar a la vivienda, los policías hallaron al exdocente sentado en un sofá con una herida autoinfligida.

El portal local WCMH informó que Hill fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La investigación posterior derivó en cargos de asesinato agravado, aunque esa acusación fue retirada como parte del acuerdo judicial que permitió su declaración de culpabilidad por un cargo menor de asesinato.

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La sentencia también incluyó 12 meses de prisión por crueldad contra un animal, una pena que cumplirá de forma simultánea con la condena principal. De ese modo, el castigo efectivo permanece fijado en prisión perpetua, con una eventual revisión de libertad condicional a partir de 2041.

La investigación vinculó el hecho con una presunta extorsión sexual

Antes del crimen, Hill habría mantenido contacto con una mujer que conoció a través de un sitio de citas. De acuerdo con los documentos revisados por People, el hombre indicó a los investigadores que había compartido fotografías íntimas y que luego recibió una exigencia de USD 15.000.

La persona con la que se comunicaba habría amenazado con divulgar las imágenes si no recibía el dinero solicitado. El exprofesor sostuvo ante la Policía que se encontraba bajo presión por esa situación, aunque las autoridades no presentaron esa versión como una justificación del homicidio.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por WCMH, Hill declaró que “solo podía pensar en una salida”, una frase traducida de su testimonio ante los investigadores. La Policía indicó que el hombre habría considerado matar a su esposa, a su perro y a sí mismo.

Los registros del caso señalan que primero buscó un arma de fuego dentro de la vivienda, pero no logró encontrarla. Después tomó un cuchillo de la cocina, aseguró el medio estadounidense, que citó la denuncia penal.

La Policía sostuvo que el perro sobrevivió al ataque

El exprofesor intentó eliminar fotografías y documentos de su computadora antes de llamar a la línea de emergencias (REUTERS/Kylie Cooper)
El exprofesor intentó eliminar fotografías y documentos de su computadora antes de llamar a la línea de emergencias (REUTERS/Kylie Cooper)

Durante la investigación, Hill también reconoció haber herido al perro de la familia tras atacar a su esposa. El animal sobrevivió, pese a que el exprofesor fue acusado por ese hecho adicional.

Los agentes afirmaron que el acusado intentó borrar fotografías y documentos de su computadora antes de contactar a emergencias. Esa secuencia formó parte de los elementos considerados durante el proceso judicial en el condado de Franklin.

El diario The Columbus Dispatch, citado por otros medios locales, señaló que Hill describió ante los investigadores que atacó a Mary Hill mientras ella recibía un masaje. El hombre también habría dicho que se disculpó con su esposa durante el episodio.

La condena cierra el proceso penal iniciado en 2025

Hill había sido profesor de música en la Universidad Estatal de Ohio durante casi cuatro décadas. Un portavoz de la institución confirmó a WCMH que fue contratado por primera vez en 1972 y que su vínculo laboral se extendió, con interrupciones, hasta su retiro en 2015.

Con la aceptación del acuerdo de culpabilidad, la fiscalía retiró la acusación de asesinato agravado. La decisión evitó que el caso avanzara a juicio, mientras que Hill recibió una pena de 15 años a cadena perpetua.

Por su edad, el exprofesor tendría alrededor de 92 años cuando quede habilitado para pedir la libertad condicional. La decisión final sobre una posible excarcelación corresponderá entonces a las autoridades penitenciarias de Ohio.

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