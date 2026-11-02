Dos ex jugadores dominicanos de Cleveland Guardians van a juicio en Nueva York por supuesto fraude con apuestas deportivas

Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan un juicio federal en Nueva York por manipular lanzamientos en acuerdo con apostadores (Reuters)

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Dos lanzadores de los Cleveland Guardians afrontan desde este lunes el juicio oral en su contra por manipular lanzamientos en acuerdo con apostadores, en lo que las autoridades federales describen como el primer proceso de este tipo en la historia del béisbol profesional moderno.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos dominicanos, comparecen ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, acusados de fraude electrónico, soborno en competencias deportivas y lavado de dinero.

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De ser hallados culpables en todos los cargos, podrían enfrentar hasta 65 años de prisión, aunque los fiscales estiman que las sentencias efectivas rondarían entre siete y nueve años, informó The Athletic.

Los peloteros dominicanos afrontan cargos de fraude electrónico, soborno deportivo y lavado de dinero que conllevan hasta 65 años de prisión (Joe Nicholson-Imagn Images)

Clase arriesga su lugar en la historia del béisbol

Clase, de 28 años, fue durante años uno de los cerradores más dominantes de la Liga Americana: tres veces All-Star, dos veces ganador del galardón al relevista del año de la liga, y líder histórico de los Guardians en salvamentos con 181.

Cuando los cargos se hicieron públicos en noviembre de 2025, el lanzador diestro cumplía su cuarta temporada de un contrato de cinco años y USD 20 millones. En el banquillo a su lado, Ortiz, de 27 años, quien cobró USD 782.600 durante la temporada 2025, su única campaña completa con el equipo.

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Ambos jugadores se encuentran en licencia no disciplinaria sin goce de sueldo desde julio de 2025. Declararon inocentes a todos los cargos y aguardan el veredicto en libertad, con pasaportes confiscados y movimiento restringido dentro de Estados Unidos.

Los fiscales acusan a Clase de haber actuado desde 2023

Según la acusación formal, Clase comenzó a pasar información anticipada a dos apostadores de su natal República Dominicana en mayo de 2023, en concreto sobre lanzamientos que planeaba tirar intencionalmente fuera de la zona de strike o a menor velocidad. El esquema se habría extendido hasta mayo de 2025, con al menos 18 lanzamientos distribuidos en 17 partidos, incluyendo uno de la postemporada de 2024.

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Los supuestos intermediarios, Robinson Vásquez y Luis Arismendy, son coacusados en el caso. Arismendy fue extraditado desde la República Dominicana el 20 de octubre pasado y no participará en este juicio. Vásquez, en cambio, sí lo hará junto a los dos lanzadores.

La fiscalía acusa a Emmanuel Clase de enviar datos sobre al menos 18 lanzamientos en 17 partidos a dos intermediarios dominicanos (Ken Blaze-Imagn Images)

Las comunicaciones entre los acusados habrían recurrido a términos asociados con las peleas de gallos —“rooster” y “chicken” (gallo y pollo)— como clave para referirse a los lanzamientos. Tras incorporar a Ortiz al esquema, Clase le habría indicado a su compañero que describiera un pago de USD 5.000 como “para un caballo”.

Los apostadores involucrados colocaron más de 100 apuestas y obtuvieron ganancias de al menos USD 450.000, con montos que, en los lanzamientos de Ortiz, llegaron a ser hasta 136 veces superiores al tamaño promedio de sus apuestas habituales, según informó ESPN. Las plataformas utilizadas habrían sido DraftKings, FanDuel y ESPN BET.

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La defensa insiste en que los lanzamientos fueron estrategia de béisbol

Los abogados de Clase argumentarán que los pitcheos cuestionados respondieron a decisiones tácticas válidas dentro del deporte. Un perito propuesto por la defensa, el exgerente general asistente de los Houston Astros, Scott Powers, sostiene que lanzar fuera de la zona de strike es una práctica que puede generar porcentajes de persecución por encima del promedio, lo cual beneficia al lanzador.

Un segundo experto, el estadístico Sameer Despande, afirma que los apostadores podrían haber actuado a partir de información pública disponible.

Por su parte, los abogados de Ortiz separan la estrategia defensiva de la de su coacusado. En escritos judiciales sostienen que Ortiz nunca se comunicó con los apostadores, y que fue el propio Clase quien habría entregado información sobre los lanzamientos de su compañero sin el conocimiento de este.

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“El caso del gobierno contra Luis Leandro Ortiz Ribera es notablemente endeble”, escribieron sus abogados en septiembre. Ortiz incluso intentó sin éxito que su caso se tramitara de forma separada.

Los abogados de Ortiz sostienen que nunca se comunicó con los apostadores y que fue su compañero Emmanuel Clase quien habría entregado información sobre sus pitcheos (Ken Blaze-Imagn Images)

El juicio reunirá a figuras del béisbol como testigos

El proceso, que se estima durará unas tres semanas, estará presidido por la jueza Kiyo Matsumoto, quien fue designada al cargo por el presidente George W. Bush en 2008 y condujo el juicio por fraude de valores contra Martin Shkreli en 2017.

Entre los posibles testigos figuran el gerente general de los Guardians, Mike Chernoff; el gerente general asistente Matt Forman; el coach de pitcheo Carl Willis; y los receptores Austin Hedges, Mike Zunino y Bo Naylor, actualmente en Milwaukee Brewers. También podrían declarar oficiales de la Liga Mayor de Béisbol (MLB), incluyendo a Quest Meeks, director de política, integridad y cumplimiento de la liga.

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La selección de jurado comenzó este lunes, con la expectativa de que los alegatos de apertura se presenten durante la tarde del mismo día.

El receptor Austin Hedges, entre los jugadores citados a declarar en el juicio federal que se desarrolla en Brooklyn contra los lanzadores dominicanos (Denny Medley-Imagn Images)

La MLB ya restringió las apuestas en lanzamientos individuales

La liga y los Guardians cooperaron con las autoridades desde el inicio de la investigación. Fue precisamente la detección de actividad de apuestas inusual en plataformas de apuestas deportivas lo que alertó a la MLB, que luego notificó a las autoridades federales.

Como respuesta al caso, la MLB acordó con sus socios en apuestas deportivas imponer un límite de USD 200 en las micro-apuestas sobre lanzamientos individuales y prohibir que ese tipo de apuesta se combine con otras dentro de un parlay.

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El comisionado Rob Manfred declaró en la Serie Mundial 2025 que la relación con plataformas de apuestas es clave para acceder a los datos de actividad sospechosa: “Somos y hemos sido muy vigilantes en los temas relacionados con las apuestas deportivas legalizadas”, afirmó en declaraciones recogidas por The Athletic.

Las Grandes Ligas fijaron con las casas de apuestas un límite de 200 dólares en jugadas sobre lanzamientos individuales a raíz de este caso (Mike Watters-Imagn Images)

Este proceso es el primero en llegar a juicio de los cinco casos federales abiertos en los últimos tres años por presunta manipulación de rendimiento deportivo en el béisbol y el básquet profesionales y universitarios de Estados Unidos.