¿Un nuevo misterio?: la verdad sobre la pista que señaló una isla deshabitada del Pacífico como posible final de Amelia Earhart

La expedición en el atolón de Nikumaroro, Kiribati, concluyó que el objeto señalado como posible resto del avión de Amelia Earhart era una acumulación de árboles (Guinness World Records)

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La búsqueda de una respuesta al enigma de Amelia Earhart sumó otro resultado negativo. Una expedición estadounidense determinó que el objeto señalado como posible fragmento de su avión en el atolón de Nikumaroro, en Kiribati, era en realidad un conjunto de árboles arrastrados hasta la costa.

La misión, integrada por 17 personas y apoyada en parte por Purdue University, llegó al atolón del Pacífico central después de varios días de navegación. Durante cuatro jornadas, sus integrantes examinaron aguas poco profundas próximas a la península de Taraia, donde imágenes satelitales y registros aéreos habían alimentado la hipótesis de que podía haber restos metálicos vinculados con la aeronave de la aviadora.

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Steve Schultz, integrante de la Universidad de Indiana, reconoció el resultado al finalizar los trabajos. “Por desgracia, no pudimos encontrar esa prueba decisiva”, dijo desde la isla, según informó The Guardian.

La anomalía detectada era material vegetal acumulado en la costa

El punto de partida de la expedición fueron imágenes satelitales tomadas en 2020. En ellas aparecía una figura blanca y alargada bajo el agua, junto a un banco de arena de la península de Taraia. Richard Pettigrew, director de la organización sin fines de lucro Archaeological Legacy Institute, sostuvo que otras imágenes y un video aéreo mostraban un brillo que podía corresponder a metal.

Sin embargo, otros investigadores que llevan años detrás de las pistas de Earhart habían advertido que la forma parecía un árbol caído. La inspección en el lugar respaldó esa interpretación. La universidad confirmó que la “anomalía visual” probablemente era una acumulación de grandes árboles depositados sobre el banco de arena de la península.

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La apariencia reflectante que había generado expectativas tampoco procedía de una pieza de aeronave. Purdue University indicó en un comunicado que el brillo se explicaba por una capa de carbonato sobre la superficie del material. Varios objetos localizados durante el relevamiento presentaban una mezcla endurecida de arena de coral con un acabado brillante similar.

El mal tiempo demoró el acceso al atolón, rodeado por coral, y las tareas de campo. Una vez allí, los investigadores utilizaron detectores de metales e instalaron carpas para trabajar en el lugar. El equipo debió pasar las noches mar adentro, en parte por la presencia de grandes cangrejos cocoteros terrestres, conocidos por buscar alimento y acercarse a los objetos que encuentran.

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La figura blanca y alargada detectada en imágenes satelitales de 2020 había alimentado la hipótesis de que podía tratarse de un fragmento del Lockheed Electra 10-E (Rick Pettigrew/Instituto del Legado Arqueológico)

Nikumaroro continúa entre las hipótesis sobre la desaparición de Earhart y Noonan

Earhart y su navegante, Fred Noonan, desaparecieron en 1937 mientras intentaban completar una vuelta al mundo por la ruta ecuatorial. La búsqueda aérea y marítima posterior fue una de las mayores realizadas hasta entonces, pero nunca se localizaron el avión ni los cuerpos de sus ocupantes.

El atolón de Nikumaroro, situado aproximadamente a mitad de camino entre Australia y Hawái, se mantiene desde hace décadas entre los lugares considerados por los investigadores. La teoría sostiene que el Lockheed Electra 10-E de Earhart pudo haber aterrizado de emergencia allí después de perder contacto durante el vuelo.

Exploraciones anteriores en la isla deshabitada informaron indicios de un posible campamento de náufragos, un zapato femenino de la década de 1930 y fragmentos de vidrio asociados a un frasco de crema cosmética para pecas. Ninguno de esos hallazgos permitió establecer de manera concluyente que perteneciera a la aviadora.

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Purdue University tuvo un vínculo directo con Earhart. Allí enseñó, fue mentora de jóvenes pilotos y la institución colaboró con la financiación de su Electra modificado, al que ella llamaba su “laboratorio volador”.

La misión descartó una pista, pero no cerró el misterio

La institución señaló que el resultado de la misión no invalida la investigación sobre el destino de la piloto. En su comunicado, sostuvo que el viaje incorpora un nuevo capítulo a la búsqueda de una respuesta definitiva sobre lo ocurrido durante el intento de circunnavegación iniciado hace casi 90 años.

La conclusión también se suma a una larga lista de hipótesis descartadas o sin pruebas suficientes. Entre ellas figuran las versiones que afirmaban que Amelia Earhart había sido capturada por fuerzas japonesas o que sobrevivió bajo una identidad falsa.

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Earhart fue la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico en solitario y sin escalas. La expedición de octubre no encontró rastros de su aeronave, pero descartó una pista que había concentrado atención desde la difusión de las imágenes satelitales de 2020, de acuerdo con lo publicado por The Guardian.