El papa León XIV pidió a Zelensky que colabore con Rusia para evacuar a los civiles de Kherson

18/10/2026 El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus el 18 de octubre de 2026. SOCIEDAD VATICAN MEDIA

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El papa León XIV habló por teléfono este lunes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, para insistir en una tregua humanitaria en Oleshky, ciudad de la región de Kherson ocupada por Rusia desde 2022. La Santa Sede informó de que el pontífice desea que la colaboración de ambas partes permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como “la evacuación voluntaria y segura de la población civil”.

La conversación completa un movimiento iniciado el viernes 16 de octubre, cuando León XIV llamó al presidente ruso, Vladimir Putin, desde el hospital Gemelli de Roma. Había sido operado el 13 de octubre y los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma. Recibió el alta el sábado y retomará su agenda de forma gradual. Según el cardenal Pietro Parolin, la llamada a Putin fue iniciativa del propio papa.

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Con Zelensky, el pontífice recordó la petición de tregua presentada a Moscú y reiteró el compromiso del Vaticano con el diálogo. El comunicado no recoge la respuesta del presidente ucraniano.

Oleshky está en la margen izquierda del Dniéper, a unos 8 kilómetros al sur de la ciudad de Kherson. La ONU calcula que unas 1.700 personas siguen atrapadas en la localidad, y la prensa internacional informa de que no llegan entregas de comida desde mayo. La ciudad carece de electricidad, calefacción y agua corriente.

Tetiana Hasanenko, jefa en el exilio de la administración militar ucraniana de Oleshky, afirma que unos 100 cadáveres se acumulan en el sótano del hospital y que quedan al menos 35 niños. Zelensky había descrito la ciudad el 12 de octubre como arrasada.

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Se observa humo saliendo de un barrio residencial en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región de Khersón, Ucrania. (34.ª Brigada de Infantería de Marina Ucraniana "Borysfen" vía AP)

Según funcionarios ucranianos, salir es una operación de riesgo. Algunos vecinos caminan, solos o en pareja, hacia la aldea de Radensk por caminos minados por las fuerzas rusas. Rusia y Ucrania discutieron una tregua temporal y un corredor humanitario, pero no alcanzaron un acuerdo.

Cada parte responsabiliza a la otra. Moscú sostiene que Kiev bloquea suministros y evacuaciones; Kiev responde que Rusia retiene de hecho a los civiles como rehenes. Vladimir Saldo, gobernador designado por Moscú para la parte ocupada de Jersón, prometió ayudar a quien quiera irse, pero admitió que las peticiones de los vecinos para abrir un corredor no tuvieron respuesta.

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El derecho internacional humanitario obliga a Rusia, como potencia ocupante, a garantizar el sustento de la población. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, le pidió permitir la evacuación y el acceso de las agencias de ayuda. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo estar listo para asistir, pero solo si ambos países lo aceptan y existen garantías de seguridad.

Hay señales de avance, aunque frágiles. El defensor del Pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, afirmó el domingo que ambas partes están cerca de fijar los detalles de la evacuación de Oleshki y de seis localidades vecinas. Su oficina advirtió, sin embargo, que Rusia no ha dado garantías claras y verificables para una operación humanitaria.

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León XIV fue elegido en mayo de 2025 y desde entonces ha pedido el fin de la guerra y ofrecido el Vaticano como sede de una eventual negociación entre Kiev y Moscú. Su primera conversación con Putin fue el 4 de junio de 2025 y ha recibido varias veces a Zelensky en Roma.

El plazo lo marca el clima. Los vecinos que logran salir señalan que el trayecto solo es practicable con tiempo seco y temen el invierno. La mediación del papa se medirá menos por sus llamadas que por un resultado concreto: un corredor con garantías verificables, firmado antes de que el frío cierre la única vía que hoy usan los civiles.

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