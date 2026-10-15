Estados Unidos

Nueva York inició la revisión ambiental para extender la línea Q del metro bajo la calle 125, en Harlem: tres estaciones propuestas hasta Broadway

La obra permitiría cruzar Harlem de este a oeste en metro, un trayecto que hoy depende sobre todo de los autobuses, y conectaría la línea Q con otros siete servicios

La futura conexión atravesaría Harlem bajo tierra desde Lexington Avenue hasta Broadway y crearía un corredor ferroviario transversal en el norte de Manhattan.
La futura conexión atravesaría Harlem bajo tierra desde Lexington Avenue hasta Broadway y crearía un corredor ferroviario transversal en el norte de Manhattan.
Guardar

La MTA inició la revisión ambiental para construir túneles bajo Harlem que permitirían extender la línea Q del metro de Nueva York hacia Broadway, por la calle 125. La obra podría crear una conexión ferroviaria de este a oeste en un corredor donde los viajes transversales dependen hoy principalmente de los autobuses.

El proceso no autoriza todavía nuevas estaciones ni el inicio del servicio de pasajeros. La evaluación definirá los efectos de la construcción sobre el entorno urbano, los edificios, el tránsito, los servicios públicos, los comercios y las comunidades ubicadas a lo largo del trazado.

PUBLICIDAD

El estudio de viabilidad contempla paradas en Lenox Avenue, St. Nicholas Avenue y Broadway, aunque todavía no cuentan con autorización definitiva para su construcción.
El estudio de viabilidad contempla paradas en Lenox Avenue, St. Nicholas Avenue y Broadway, aunque todavía no cuentan con autorización definitiva para su construcción.

El proyecto, denominado 125 Street Subway Tunnel Extension, parte de la segunda fase del Second Avenue Subway, que está en construcción y llevará la línea Q desde la calle 96 hasta la calle 125, con una estación en Lexington Avenue. Desde allí, la futura infraestructura avanzaría hacia el oeste por debajo de la calle 125.

Un corredor de este a oeste bajo la calle 125

El estudio de viabilidad elaborado por la Autoridad Metropolitana de Transporte en diciembre de 2025 contempla una extensión hasta Broadway con tres estaciones adicionales: Lenox Avenue, St. Nicholas Avenue y Broadway. La revisión ambiental en curso también analiza la posibilidad de prolongar los túneles hasta aproximadamente 12th Avenue antes de que giren hacia el norte.

PUBLICIDAD

La estrategia analiza reutilizar las máquinas empleadas en la segunda fase para excavar hacia el oeste y evitar los costos de retirarlas y reinstalarlas posteriormente.
La estrategia analiza reutilizar las máquinas empleadas en la segunda fase para excavar hacia el oeste y evitar los costos de retirarlas y reinstalarlas posteriormente.

Ese tramo adicional no equivale a una nueva estación de pasajeros aprobada. Su función estaría vinculada con la configuración y la construcción de la infraestructura subterránea, mientras que la ubicación y el diseño definitivos continúan sujetos al proceso ambiental.

La primera estación propuesta se ubicaría cerca de West 125th Street y Lenox Avenue, también conocida como Malcolm X Boulevard. Allí, la línea Q podría conectar con las líneas 2 y 3, una combinación que facilitaría los desplazamientos entre Central Harlem y el East Side.

La segunda fase del Second Avenue Subway llevará la línea Q hasta East Harlem y permitirá conexiones con las líneas 4, 5 y 6 y con Metro-North.
La segunda fase del Second Avenue Subway llevará la línea Q hasta East Harlem y permitirá conexiones con las líneas 4, 5 y 6 y con Metro-North.

La segunda parada estaría cerca de West 125th Street y St. Nicholas Avenue. Permitirá transbordos con las líneas A, B, C y D, que circulan por uno de los principales corredores ferroviarios del oeste de Manhattan.

La tercera estación estaría situada en West 125th Street y Broadway, donde conectaría con la línea 1. Ese punto funcionaría como terminal occidental del servicio considerado en el estudio de viabilidad y ampliaría las conexiones con el oeste de Harlem y Morningside Heights.

Las líneas de subway existentes atraviesan Harlem principalmente de norte a sur, mientras los autobuses cumplen un papel central en los desplazamientos de este a oeste.
Las líneas de subway existentes atraviesan Harlem principalmente de norte a sur, mientras los autobuses cumplen un papel central en los desplazamientos de este a oeste.

La extensión completa enlazaría la línea Q con siete servicios que recorren Manhattan de norte a sur: 1, 2, 3, A, B, C y D. Sin embargo, las tres estaciones forman parte de una propuesta y aún no recibieron autorización definitiva para su construcción.

La calle 125 concentra comercios, viviendas, instituciones culturales y servicios comunitarios, pero no cuenta con una línea de metro que recorra todo el eje de este a oeste. Las líneas existentes la cruzan en dirección norte-sur, por lo que buena parte de los pasajeros utiliza autobuses para atravesar Harlem.

Una de las tres estaciones propuestas se ubicaría cerca de Malcolm X Boulevard y facilitaría los viajes entre Central Harlem y el East Side.
Una de las tres estaciones propuestas se ubicaría cerca de Malcolm X Boulevard y facilitaría los viajes entre Central Harlem y el East Side.

Más de 160.000 viajes diarios previstos para 2045

La extensión hasta Broadway podría generar aproximadamente 163.900 viajes en un día laborable promedio en 2045, de acuerdo con el escenario de construcción completa analizado por la MTA. La proyección no representa el número actual de pasajeros del corredor ni la cantidad de nuevos usuarios que ingresarían al sistema.

La estimación depende de que se construyan los túneles, las estaciones y toda la infraestructura necesaria para operar los trenes. En evaluaciones de planificación más amplias, la autoridad también utilizó proyecciones cercanas a 240.000 pasajeros diarios.

La futura estación permitiría realizar transbordos con las líneas A, B, C y D, uno de los principales corredores ferroviarios del oeste de Manhattan.
La futura estación permitiría realizar transbordos con las líneas A, B, C y D, uno de los principales corredores ferroviarios del oeste de Manhattan.

La segunda fase del Second Avenue Subway es la base de esta futura ampliación. Esa obra incorporará tres estaciones en East Harlem: 106th Street y Second Avenue, 116th Street y Second Avenue, y 125th Street y Lexington Avenue.

La estación de la calle 125 permitirá combinar con las líneas 4, 5 y 6, además de conectar con Metro-North en Harlem-125th Street. El cronograma del proyecto prevé que esa fase concluya hacia finales de 2032.

La tercera estación propuesta conectaría la línea Q con el tren 1 y ampliaría el acceso ferroviario al oeste de Harlem y Morningside Heights.
La tercera estación propuesta conectaría la línea Q con el tren 1 y ampliaría el acceso ferroviario al oeste de Harlem y Morningside Heights.

La estrategia estudiada busca reutilizar las máquinas tuneladoras empleadas para la segunda fase. Estas excavadoras subterráneas utilizan cabezales de gran diámetro para perforar el terreno, y trasladarlas o reinstalarlas en otra obra puede elevar los costos y prolongar los plazos.

La continuidad de los trabajos bajo Harlem podría reducir gastos frente a una excavación independiente realizada años después. Esos posibles ahorros dependen de definiciones técnicas, ambientales y presupuestarias que todavía deben adoptarse.

La proyección corresponde al escenario con túneles, estaciones y sistemas ferroviarios terminados y no representa la demanda actual del corredor.
La proyección corresponde al escenario con túneles, estaciones y sistemas ferroviarios terminados y no representa la demanda actual del corredor.

El estudio de viabilidad calculó que la extensión ferroviaria completa, con las tres estaciones, costaría cerca de USD 7.700 millones en dólares de 2027. La construcción inicial de los túneles, sin paradas ni sistemas para operar trenes, tendría un presupuesto cercano a USD 1.100 millones.

El presupuesto estatal para el año fiscal 2027 asignó USD 25 millones para estudios, ingeniería y diseño preliminar. Esa partida no cubre la construcción integral de la línea ni financia las estaciones y los sistemas operativos pendientes.

El proyecto en marcha incorpora estaciones en 106th Street, 116th Street y 125th Street y tiene prevista su finalización hacia fines de 2032.
El proyecto en marcha incorpora estaciones en 106th Street, 116th Street y 125th Street y tiene prevista su finalización hacia fines de 2032.

La revisión ambiental antes de cualquier obra

Los trabajos preparatorios podrían comenzar hacia finales de 2027 o principios de 2028. Los escenarios técnicos analizados sitúan la finalización de los túneles entre finales de 2029 y comienzos de 2030, aunque esas fechas son preliminares.

La conclusión de la excavación no habilitaría por sí sola el servicio hasta Broadway. Antes sería necesario construir las estaciones, instalar vías, sistemas eléctricos, señalización, ventilación y el resto de la infraestructura ferroviaria, y no existe una fecha confirmada para la inauguración de trenes de pasajeros.

Después de la excavación todavía sería necesario construir estaciones e instalar vías, electricidad, señalización, ventilación y otros sistemas ferroviarios.
Después de la excavación todavía sería necesario construir estaciones e instalar vías, electricidad, señalización, ventilación y otros sistemas ferroviarios.

La evaluación ambiental analizará el ruido, las vibraciones, las excavaciones, las posibles alteraciones del tránsito y la ocupación temporal de espacios públicos. También deberá considerar los efectos sobre edificios históricos, instituciones culturales, comercios y viviendas cercanas al recorrido.

El período de comentarios públicos comenzó el 7 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2026. Los residentes, comerciantes y organizaciones comunitarias podrán plantear los temas que consideren necesarios para el análisis ambiental.

El estudio deberá considerar ruido, vibraciones, tránsito, comercios, viviendas, espacios públicos y edificios próximos al futuro recorrido.
El estudio deberá considerar ruido, vibraciones, tránsito, comercios, viviendas, espacios públicos y edificios próximos al futuro recorrido.

La autoridad programó dos reuniones virtuales para el 22 de octubre, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00. También convocó a un encuentro presencial el 27 de octubre, de 18:00 a 20:00, en el Adam Clayton Powell Jr. State Office Building, ubicado en 163 West 125th Street, Manhattan.

Tras recibir las observaciones, la MTA elaborará el documento definitivo que definirá el alcance de los estudios. La agencia prevé publicar un borrador de la declaración de impacto ambiental durante el primer trimestre de 2027.

Temas Relacionados

Manhattan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un entrenador de gimnasia juvenil escondió una cámara en el baño de su gimnasio y grabó a al menos 10 niñas: lo condenaron a 90 años de prisión

Sean Gardner filmó a sus alumnas en un estudio de Misisipi y la justicia federal le impuso la pena máxima por tres cargos de producción de material que la legislación estadounidense tipifica como pornografía infantil

Un entrenador de gimnasia juvenil escondió una cámara en el baño de su gimnasio y grabó a al menos 10 niñas: lo condenaron a 90 años de prisión

Una agente penitenciaria fue despedida por tomarse fotos con reclusas en Texas

La joven empleada del condado de Bexar fue cesada después de que se viralizaran imágenes en las que aparece uniformada junto a internas dentro del centro de detención

Una agente penitenciaria fue despedida por tomarse fotos con reclusas en Texas

La fiscalía de Nueva York pide prisión perpetua para los hermanos Alexander por trata y abuso sexual: identificaron más de 70 víctimas

Los gemelos Oren y Alon, junto a Tal, drogaron y agredieron a decenas de mujeres durante dos décadas, según el jurado que los declaró culpables; sus abogados solicitan penas mínimas de 15 años y sostienen la inocencia de los tres

La fiscalía de Nueva York pide prisión perpetua para los hermanos Alexander por trata y abuso sexual: identificaron más de 70 víctimas

Casi 300 reportes de accidentes en parques Six Flags antes de la muerte de un hombre: fallas mecánicas, barras de seguridad defectuosas y denuncias

Documentos oficiales revisados evidenciaron cientos de incidentes, lesiones y problemas técnicos en atracciones de la empresa durante los últimos cinco años

Casi 300 reportes de accidentes en parques Six Flags antes de la muerte de un hombre: fallas mecánicas, barras de seguridad defectuosas y denuncias

Ordenan a Marco Rubio reactivar la Lotería de Visas para 2027: los plazos que fijó la Justicia

La jueza federal de California, Jinsook Ohta dictó una medida cautelar que obliga al Departamento de Estado a abrir el registro del sorteo de Green Cards e impone fechas concretas de cumplimiento

Ordenan a Marco Rubio reactivar la Lotería de Visas para 2027: los plazos que fijó la Justicia

TECNO

OpenAI y Anthropic serán investigados por prácticas internas de privacidad y seguridad

OpenAI y Anthropic serán investigados por prácticas internas de privacidad y seguridad

Qué puede hacer un hacker con mi número celular de WhatsApp y cómo usan mi SIM

Ver Copa Libertadores Estudiantes vs. Flamengo en Roja Directa y Fútbol libre: el riesgo bancario

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales

Google lanzó un carrito de compras con IA que reúne productos de distintas marcas en Gemini

ENTRETENIMIENTO

Así fue la llamada de emergencia que reconstruye los momentos previos a la muerte de Hayden Panettiere

Así fue la llamada de emergencia que reconstruye los momentos previos a la muerte de Hayden Panettiere

Un niño desconocido, una cita interrumpida y una frase susurrada: el origen de la icónica escena del beso en La Sirenita

La tragedia de una influencer del running: colapsó a 500 metros de la meta y murió a los 25 años

Malcolm Young y el recuerdo del riff de AC/DC que no lo dejaba dormir: “¿Puedo grabarlo? Me está volviendo loco”

El desgarrador testimonio de una mujer que acusa a Russell Brand de violación: "No tenía adónde huir, es un hombre grande"

MUNDO

Un estudio reveló por qué las personas y las aves interpretan de forma distinta un mismo sonido

Un estudio reveló por qué las personas y las aves interpretan de forma distinta un mismo sonido

Los hutíes lanzaron un ataque contra el Palacio Presidencial de Adén, en Yemen

Un hombre de 76 años dejó el taller de herrería para recorrer Asia, Europa y Estados Unidos caminando

Israel hizo pública una carta del hijo del terrorista Yahya Sinwar en la que expresa su deseo: “Quiero disparar contra judíos”

“Nunca es tarde para empezar”: el hombre que corre desde los 50 años, acumula más de 200 carreras y entrena como un atleta de élite